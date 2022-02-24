Не только для чемпионов: Достижения спортивной медицины для восстановления после COVID-19 и эффективных тренировок

Без участия спортивных врачей невозможны не только высокие спортивные результаты, но и качественное восстановление спортсменов-любителей. Научно-исследовательские разработки Института физической культуры и спорта позволяют не только диагностировать возникшую проблему, но и успешно справиться с ней благодаря современному оборудованию и специалистам медсанчасти вуза.

- Наша медико-санитарная часть может конкурировать с ведущими научно-исследовательскими центрами страны, - отмечает заслуженный врач Республики Татарстан, к. м. н., врач спортивной медицины Гульнара Янышева.

Сегодня это довольно большой спектр услуг не только для спортсменов всех возрастов и квалификаций, но и для жителей города, нуждающихся в грамотном сопровождении своего образа жизни.

- Что это может быть? Например, текущие осмотры функционального состояния профессиональных спортсменов для коррекции тренировочного процесса, выявления и профилактики начальных стадий патологических изменений, дезадаптации и перетренированности, - поясняет Гульнара Гумеровна. - Углубленные медицинские осмотры для отбора детей в спортивные секции и школы. В перспективе мы совместно с КФУ и КГМУ планируем запустить программу генетического отбора юных спортсменов. На пике актуальности - осмотры для физкультурников, занимающихся самостоятельно, потому что сейчас много людей увлекаются спортом без контроля со стороны медицины и часто действуют не на пользу, а в ущерб своему здоровью. Квалифицированные специалисты - физиологи, биохимики, психологи, врачи по спортивной медицине - помогут оценить уровень функциональной подготовки, выявить факторы, лимитирующие спортивную результативность, скорректируют тренировочный процесс, а также составят программу восстановительных мероприятий. Ну и, конечно, большая часть нашей работы - это реабилитация спортсменов после перенесенных травм и операций.

- Скажите, а категорически неспортивный человек может воспользоваться разработками специалистов НИИ?

- Конечно! Нужно только обратиться в регистратуру медсанчасти по телефону +7 (843) 221-03-40 и записаться на прием к специалисту. Сейчас пользуется спросом разработанная нами программа постковидной реабилитации. Изначально мы ориентировались на наших действующих спортсменов - студентов Поволжского университета спорта и туризма. Многие из них уже успели переболеть и восстанавливаются. Но тема стала настолько актуальной, что было принято решение о приеме на реабилитацию и жителей города. Ведь программа помогает достаточно быстро восстановить качество жизни человека.

Фактически мы предлагаем условия, максимально приближенные к санаторно-курортным. Медсанчасть расположена на территории Центра гребных видов спорта, в комплекс зданий которого входит и гостиница «Регата». Это тихое и чистое место на берегу озера Кабан.

Программа рассчитана на 5 - 10 дней проживания в «Регате» и получение процедур в соседнем блоке, соединенном с отелем теплым переходом. Здесь же есть бассейн, на большой территории комплекса созданы все условия для пеших прогулок. В программу реабилитации включены массаж, лечебная дыхательная гимнастика, физиотерапия и гипербарическая оксигенация (насыщение легких кислородом).

Спектр физиотерапевтических процедур у нас довольно большой. В программе восстановления после травм и операций на опорно-двигательном аппарате к команде врачей присоединяется невролог, рефлексо- и мануальный терапевт.

Медико-санитарная часть работает по будням с 9.00 до 18.00 и находится по адресу: г. Казань, ул. Х. Такташа, 122 В, корпус 2 (Федеральный спортивно-тренировочный центр гребных видов спорта Поволжского ГУФКСиТ). Тел. +7 (843) 221-03-40

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