"Еле справляемся": медики Казани отмечают рост пациентов, пострадавших из-за гололеда на улице

Однако из-за теплой погоды в городе заметно приближение весны. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Накануне из-за относительно теплой погоды на улицах Казани начал таять снег, из-за чего ближе к вечеру на дорогах образовался сильный гололед. Горожане начали массово жаловаться на то, что ходить по улицам практически невозможно.

- Сегодня еле добралась до дома с работы. Шла от метро 30 минут вместо обычных 15, потому что идешь маленькими шажками. Поскользнулась раз 10 и еще столько же раз чуть не упала. Днем снег с дорог нужно убирать, чтобы к вечеру ходить по чистым улицам и не бояться что-то сломать в пути, - отметила жительница Авиастроительного района Алия Бикмуллина.

Тем временем Гидрометцентр республики вновь сообщает о потеплении днем и понижении температуры воздуха до -7 градусов ночью. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Такая же ситуация наблюдается и в других частях столицы Татарстана. Где-то вместе с гололедом на дорогах лежат большие груды снега, под ногами - каша, а с крыш сходит лед. Не всем удается удержаться на ногах, а бывают и те, кто падают совсем неудачно. В травмпунктах накануне образовались большие очереди из людей с переломами, ушибами и ссадинами.

Как заверили "КП-Казань" в одной из городских поликлиник, сотрудники травмпунктов только ожидают наплыв пострадавших от гололеда.

- Людей в последние дни очень много и меньше не становится. У кого-то переломы, у многих - ушибы. Всех принимаем, но еле справляемся, - рассказал корреспонденту "Комсомолки" работник травмпункта Советского района.

Тем временем Гидрометцентр республики вновь сообщает о потеплении днем и понижении температуры воздуха до -7 градусов ночью. На дорогах также ожидается гололедица, а под ногами - снежная каша.

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