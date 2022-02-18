Жительница Казани после трех лет совместной жизни бросила своего верного друга на произвол судьбы

Верное животное до сих пор ждет, что хозяйка заберет ее обратно. Фото: @missdimur

Три года – это совсем мало для возраста собаки, но много для нее в плане отношений. Тем более, когда первая хозяйка берет ее на руки еще совсем маленьким, ничего не понимающим щенком, а после - становится самым важным человеком, учит, любит и оберегает.

В истории Найды счастливая жизнь с первой хозяйкой закончилась ровно через три тех самых года. Не всегда люди, взяв на себя такие обязанности, могут удержаться под гнетом жизненных ситуаций и не бросить верного друга на произвол судьбы или даже верную гибель. Тяжело ли было хозяйке отвернуться от верной Найды во время переезда из Казани в другой город, мы уже не узнаем. Да и сама Найда, если бы и могла говорить, вряд ли рассказала бы. Ей сейчас нужно выжить!

Хозяйка отдала Найду в приют. Видимо собаку действительно любили, так как она, воспитанная и приученная к выгулу, оказалась там словно в детдоме среди ошалевших беспризорников. Найда не привыкла бороться за территорию и еду, а потому довольствовалась тем, что ее сородичи оставляли в миске. Последние кстати за такую доброту по «законам стаи» не очень жаловали новенькую, и иногда ей серьезно доставалось по ту сторону решетки – в вольере. В итоге из благородного животного Найда превратилась в избитое и сломленное судьбой существо, у которого начались проблемы со здоровьем. К счастью, про историю собаки узнали зоозащитники.

В приюте Найда превратилась в сломленное судьбой существо. Фото: @missdimur

- Какая бы причина не была, куда бы хозяйка не переезжала - это предательство. Ведь Найда все еще ждет ее. Найде тяжело после теплого дома в холодном вольере с большим количеством собак, где выживает сильнейший - для домашней собаки огромный стресс,– отметила зоозащитница Дина Хасанова.

Одна из знакомых Дины сжалилась над преданным животным и взяла его к себе на передержку.

- Глаза собаки засветились от счастья, когда ее забрали из приюта. Ей казалось, что она вновь обрела дом, в котором ее будут любить. Но муж девушки, которая и взяла Найду, в итоге не разрешил ее оставить. Собаку пришлось вернуть обратно. Кода они подъезжали к приюту, Найда поняла в чем дело. И от ужаса начала скулить, прятать мордочку, сердце собаки сильно колотилось, - рассказала в разговоре с «Комсомолкой» Хасанова.

Когда ее забрали из приюта, собака вся светилась от счастья. Фото: @missdimur

Активисты начали навещать Найду в приюте. В один из таких визитов они узнали, что на собаку опять напали ее соседи по вольеру.

- На ее шее не осталось живого места, - призналась Хасанова.

Найду срочно увезли в ветклинику и, благодаря неравнодушным людям, организовали ей дорогостоящее лечение, а также полноценное питание и частый выгул.

Когда собаку везли обратно в приют, она все поняла и впала в ужас. Фото: @missdimur

Найду продержат в клинике до 20 февраля, а потом передадут на передержку. И, если через некоторое время эту слишком добрую собаку навсегда не заберет новый хозяин, ее снова могут отправить в приют, где она возможно уже просто не выживет.

Желающим приобрести такого верного и воспитанного друга как Найда нужно обратиться к Дине Хасановой - @missdimur.