В Татарстане учителя обвинили в приставании к школьницам, и он покончил с собой

Заявлялось, что педагог домогался девочек прямо во время контрольной. Фото: Ксения КОНЮХОВА

В школе одного из сел Мамадышского района скандал – учителя математики обвинили в том, что он домогался 15-летних школьниц.

Девочки рассказали своим родителям, что 40-летний педагог во время контрольной вел себя очень странно. Мол, прикасался к школьницам и трогал интимные места. Родителя написали заявления в правоохранительные органы.

Там начали разбираться и поговорили с теми самыми девочками. По словам школьниц, описанные ими вольности учитель допускал уже не первый раз, вот они и решили рассказать обо всем взрослым. Педагога вызвали на допрос. После него практически сразу мужчина, который являлся многодетным отцом, покончил с собой. Сообщили собственные источники «Комсомолки» в правоохранительных органах.