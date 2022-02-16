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Происшествия16 февраля 2022 11:31

В Татарстане учителя обвинили в приставании к школьницам, и он покончил с собой

Родители девочек написали заявления в правоохранительные органы
Лев ИЛОНОВ
Заявлялось, что педагог домогался девочек прямо во время контрольной.

Заявлялось, что педагог домогался девочек прямо во время контрольной.

Фото: Ксения КОНЮХОВА

В школе одного из сел Мамадышского района скандал – учителя математики обвинили в том, что он домогался 15-летних школьниц.

Девочки рассказали своим родителям, что 40-летний педагог во время контрольной вел себя очень странно. Мол, прикасался к школьницам и трогал интимные места. Родителя написали заявления в правоохранительные органы.

Там начали разбираться и поговорили с теми самыми девочками. По словам школьниц, описанные ими вольности учитель допускал уже не первый раз, вот они и решили рассказать обо всем взрослым. Педагога вызвали на допрос. После него практически сразу мужчина, который являлся многодетным отцом, покончил с собой. Сообщили собственные источники «Комсомолки» в правоохранительных органах.

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