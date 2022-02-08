Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 13:19

В Чувашии студенты нашли в реке позвонок ихтиозавра

Предыдущая подобная находка была сделана в Орлике в 1998 году
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Возраст находки составляет около 145-152 миллионов лет. Фото: заповедника «Присурский»

Возраст находки составляет около 145-152 миллионов лет. Фото: заповедника «Присурский»

Студенты историко-географического факультета Чувашкого государственного университета обнаружили на одном из перекатов в русле реки Орлик позвонок ихтиозавра. Возраст находки, приуроченной к нижневолжским отложениям Юрской системы, составляет около 145-152 миллионов лет. Специалисты предполагают, что позвонок мог принадлежать рыбоящеру длиной в два-четыре метра.

По словам научного сотрудника заповедника «Присурский» Александра Александрова, под руководством которого действовали студенты, эта палеонтологическая находка неожиданная и предсказуемая одновременно.

- Предсказуемость находки связана с тем, что на этом участке Орлика практически ежегодно в руки исследователям попадают обломки ребер ихтиозавра. Позвонки встречаются значительно реже. Предыдущая находка позвонка ихтиозавра относится к 1998 году. Отчасти это связанно с труднодоступностью участка реки, богатого палеонтологическим материалом. Помимо позвонка здесь обнаружены раковины аммонитов, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, ростры белемнитов, - говорит он.

Кому именно из отряда ихтиозавров принадлежал позвонок определить невозможно, но ученые надеются обнаружить в этой местности цельный скелет вымершего животного.

Фото: заповедника «Присурский»

Фото: заповедника «Присурский»

Фото: заповедника «Присурский»

Фото: заповедника «Присурский»

Фото: заповедника «Присурский»

Фото: заповедника «Присурский»

Интересное