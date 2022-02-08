В Чувашии студенты нашли в реке позвонок ихтиозавра

Возраст находки составляет около 145-152 миллионов лет. Фото: заповедника «Присурский»

Студенты историко-географического факультета Чувашкого государственного университета обнаружили на одном из перекатов в русле реки Орлик позвонок ихтиозавра. Возраст находки, приуроченной к нижневолжским отложениям Юрской системы, составляет около 145-152 миллионов лет. Специалисты предполагают, что позвонок мог принадлежать рыбоящеру длиной в два-четыре метра.

По словам научного сотрудника заповедника «Присурский» Александра Александрова, под руководством которого действовали студенты, эта палеонтологическая находка неожиданная и предсказуемая одновременно.

- Предсказуемость находки связана с тем, что на этом участке Орлика практически ежегодно в руки исследователям попадают обломки ребер ихтиозавра. Позвонки встречаются значительно реже. Предыдущая находка позвонка ихтиозавра относится к 1998 году. Отчасти это связанно с труднодоступностью участка реки, богатого палеонтологическим материалом. Помимо позвонка здесь обнаружены раковины аммонитов, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, ростры белемнитов, - говорит он.

Кому именно из отряда ихтиозавров принадлежал позвонок определить невозможно, но ученые надеются обнаружить в этой местности цельный скелет вымершего животного.

Фото: заповедника «Присурский»

Фото: заповедника «Присурский»