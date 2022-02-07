В Чувашии прошли чемпионат и первенство республики по боксу

Столица Чувашии стала местом притяжения для молодых спортсменов республики. В конце января в течение нескольких дней на базе Спортивной школы имени олимпийского чемпиона Валериана Соколова в Чебоксарах проходил 78-й чемпионат и первенство региона по боксу.

В этом году поединки прошли среди мужчин и женщин в четырех возрастных категориях: старше 18 лет, юниоры и юниорки 17 - 18 лет, юноши и девушки 15 - 16 лет, мальчики и девочки 13 - 14 лет. Всего же бойцовский ринг объединил более 200 боксеров из городов и районов Чувашской Республики.

В заключительный день, 29 января, спортсменов поздравил глава Чебоксар Олег Кортунов. Обращаясь к тренерам и спортсменам, он отметил неоценимый вклад каждого в развитие этого вида спорта.

- Бокс - это один из самых зрелищных видов спорта, который учит мужеству и стойкости. Это спорт сильных духом и телом. В Чувашии он имеет глубокие корни, которые продолжаются десятилетиями, - позже отметил в своем Инстаграме Олег Кортунов.

По словам главы Чебоксар, республика славится знаменитыми боксерами. Среди них олимпийский чемпион Валериан Соколов, чемпион мира и Европы Валерий Львов, чемпион Европы Владимир Мельник, победитель Кубка мира Валерий Лаптев и многие другие.

- Очень приятно, что и сегодня наши спортсмены продолжают славить нашу республику, привлекая в этот спорт все больше молодежи, - особо отметил Кортунов.