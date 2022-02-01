Актер Дмитрий Колчин: «Актерская профессия дает другое ощущение мира»

Фото: ТНТ

Один из главных сериалов 2021 года выйдет в телеэфир – на ТНТ 7 февраля в 22:00 состоится премьера «Вне себя», психологического детектива с элементами чёрной комедии. Это история финансиста Дмитрия (Евгений Стычкин), который страдает провалами в памяти, видит фантомов и старается найти выход из очень непростой ситуации с криминалом и преследованиями. Одного из его преследователей в сериале, колоритного Романа, сыграл Дмитрий Колчин – актер с юмористическим бэкграундом. Мы поговорили с Дмитрием о его пути в кино, о сериале «Вне себя» и его необычном персонаже.

Вы участвовали в КВН в качестве редактора и играли в него, и, судя по «Кинопоиску», с 2017 года стали сниматься в кино. Расскажите про ваш путь в актерскую профессию.

Мой путь в актерскую профессию начался в КВН. Тогда это была самодеятельность, которая пересекалась со смежными специальностями – написанием шуток, сценарной работой, продюсированием. Я работал на разных проектах, не только в КВН. Пересекаясь там с другими, такими же, как и я, товарищами, которые пораньше начали уходить в сторону кино и сериалов, я начал шагать в профессию актера. В 2017 году я снялся в кино у своих друзей из команды КВН «Махачкалинские бродяги», они открыли свой продакшн. Тогда несколько КВНщиков снялись в кино впервые. С этого момента я и стал чаще появляться в кино и сериалах, реже – в КВН.

При этом в 2021 году вы усилились по части сериалов, снялись в «Чуме», «Клинике счастья», «Вне себя». Что дает вам актерская профессия?

Меня раньше в интервью часто спрашивали, что мне больше нравится: придумывать или играть. Сейчас я точно могу сказать, что дает мне актерская профессия, я понял, в чем фишка актерства. Раньше мне больше нравилось придумывать, а сейчас я распробовал актерство. Люблю погружаться в историю, смотреть на нее с разных сторон, люблю наблюдать за людьми, которые двигают этот процесс. Начинаю относиться к кино как к большому движущемуся небоскребу. Кинопроцесс для меня – это чудо, быть частью этого механизма для меня вдохновляюще. Актерская профессия дает другое ощущение мира.

Как вы попали в сериал «Вне себя»? Совпадение вашей органики и персонажа очень точное, оно в сериале в принципе точное – каждый актер на своем месте.

Это удивительная история. Я приехал на пробы, но сначала прочитал материал и подумал: «А почему я? У меня же другой бэкграунд, я иначе живу». Но я настроился, начал общаться по-другому, и на пробах познакомился с Климом. Он начал вытягивать из меня те нотки, которые ему нужны. Об их существовании внутри меня я даже не подозревал. Когда пробы закончились, я написал агенту, что пробы прошли, все хорошо. Но когда агент сказала мне, что меня утвердили, я не поверил! Потому что не может мне так повезти, чтобы я сыграл такого героя, ведь я никогда ничего подобного не делал в кадре… Я понял, что я шагаю во что-то абсолютно новое, это было очень круто.

Фото: ТНТ

Расскажите про Романа из «Вне себя» побольше. Кто он такой, почему он такой?

Роман – человек с такой сложной моралью, это меня в нем привлекает. Живет по-своему, у него свои отношения с друзьями, если можно их таковыми назвать, с женой и с бизнесом. Он жесткий, но иронично шутит, старается создавать вокруг себя образ весельчака. Но на самом деле он носит пистолет за пазухой, зверь в нем живет. Этот набор разных качеств, психологических оценок, делает Романа очень непростым персонажем. Думаю, мне ужасно повезло с этой ролью. Многие актеры хотели бы сыграть Романа.

Как бы вы описали режиссерский метод Клима Козинского?

Мы не были знакомы с Климом до проекта, и когда я с ним познакомился, я задал себе такой же вопрос: «Интересно, в чем его подход». В первый же съемочный день в меня стреляют, я бегаю, прыгаю, разбиваю голову об кафель и т.д. И он, глядя на все это, каждый раз мне говорит: «Отлично! Молодец!» Клим настолько понимал моего персонажа, знал, что он должен делать, что сам заводился от этого. Я понял, что Клим проживает каждую секунду в кадре, и, наверное, его особый метод в том, что он как папа любит своих героев. У него даже улыбка на лице появляется с прищуром. Он очень четко видит задачу, и когда понимает, что в кадре все совпадает, он улыбается. А когда что-то не так, он начинает подпрыгивать, бегать, суетиться… Лично мне это близко, поэтому мне с ним работалось очень приятно.

Как вы для себя понимаете смысл сериала «Вне себя», о чем этот сериал? Вы видите в нем сугубо жанровый аттракцион, или же в нем ярко выражена философская мысль?

Как Женя Стычкин сказал, эта работа такая – где-то посмеялись, где-то поплакали. Это не аттракцион, это сериал про нас, про наших внутренних фантомов, он о людях, которые говорят правду, о тех, кто скрывает правду. В сериале мы видим определенное общество разных персонажей, в чем-то невероятных, в чем-то обычных. Думаю, сериал про правду и ложь. Есть в нем философская мысль, этим сериал и ценен.

Как вы думаете, возможен ли у сериала второй сезон, или это законченная история?

Абсолютно возможен. Очень талантливые люди писали этот сериал, поэтому вопрос в желании и интересе. История закончена, но мы же знаем, что истории иногда могут совершенно неожиданным образом продолжаться.

Вы когда-то в интервью сказали, что КВН – это такой лакмус для нашей жизни. А сейчас есть такие проекты, как думаете?

Да, действительно, КВН показывает горечь или сладость нашей жизни. Я сейчас немного с другой стороны смотрю на жизнь, и могу сказать, что для меня новый лакмус – короткометражное кино. Стало появляться много новых фестивалей, режиссеров, взглядов, малоизвестных актеров… Может быть, всегда так было, а я только сейчас погрузился в этот мир. Но сейчас мне кажется, что у короткого метра в нашей стране интересная жизнь, и я тихонечко шепнул бы о том, что в России новым лакмусом для нашего общества стало именно короткометражное кино. В нем что-то есть.

Какой вам юмор больше всего нравится? Какого юмора не хватает России?

Юмор – это дело сугубо личное, вам либо смешно, либо не смешно. Мне долгое время нравился абстрактный юмор, народный юмор. Самые смешные для меня вещи связаны с простыми людьми из глубинки. При этом я смотрю с большим обожанием британские сериалы и комедии. Не скажу, что я профессионал в этом деле, я просто зритель, обыватель. Но совершенно точно могу сказать, что в России не хватает юмора доброго. Доброго юмора много не бывает! Из-за интернета мы стали привыкать к агрессивной форме юмора, короткой и хлесткой, выбивающей максимальное количество эмоций. Юмор по таким принципам строится легко, плюс в интернете практически нет табуированных тем. Мы стали привыкать к тому, что градус юмора сейчас вот такой. Мне кажется, что нам всем было бы легче, если бы доброго юмора было бы не меньше. Чтобы я мог с детьми смотреть шоу на YouTube, чтобы им тоже было интересно. Хотелось бы капельку милоты добавить в этот котел с шутками.

Сейчас медленно, но верно ослабевает концентрация юмора только в Москве или Питере, в регионах открываются стендап-клубы. А в вашей родной Самаре такое есть?

Стендап-клубы, как и любые другие юмористические заведения, открываются и закрываются постоянно, в Москве и в регионах. Новая волна появляется, сначала в столицах, потом в провинции. Сейчас мне кажется, что мы юмора наелись. Его сегментировали на юмор для подростков, компаний и т.д., и сейчас людям хочется от него немного отдохнуть. Есть ощущение, что юмора много, и нам надо научиться либо его дозированно воспринимать, чтобы не было отторжения, либо пересмотреть свои взгляды. Мне кажется, что Самара мало отличается от других больших городов в плане юмора. Здесь много КВНа, наш регион один из лидирующих. У нас есть свои «Прожарки», есть стендап. К нам, конечно, все приходит с опозданием, но приходит.

Смотрите сериал «Вне себя» с 7 февраля на телеканале ТНТ – с понедельника по четверг в 22:00.