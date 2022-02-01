От семьи мужчины, могилу которого осквернили в Татарстане, потребовали «доказать его православие»

Семья за свои средства приобрела и установила на могилу новый крест. Фото: Ирина Грегоржевская

С тех пор, как неизвестные спилили крест с могилы Виктора Смирнова в Актанышском районе прошло несколько месяцев. Сразу после того, как об инциденте стало известно общественности, глава Татарстана Рустам Минниханов потребовал от местных властей разобраться в произошедшем и наказать виновных. Последовало увольнение заместителя главы района Райхан Галимяновой, но семья покойного никаких положительных результатов от этого не почувствовала.

- Встречи с должностными лицами, включая главу Энгеля Фаттахова, снятие замглавы Галимяновой, на которую всё банально списали и к ответственности не привлекли, составление «дорожной карты» результатами считать нельзя. Преступники не найдены и не наказаны. Семья за свои средства приобрела и установила на могилу новый крест, гораздо меньшей высоты, чем прежний, и, в целом, оставлена в своём горе и смятении от ситуации и нападок на произвол, - заявляют в своем заявление к властям республики родственники Смирнова, среди которых оказались как русские, так и татары, как православные, так и мусульмане.

Ранее власти района уверяли, что семья не предупредила смотрителя кладбища о том, что покойный - православный. Фото: Ирина Грегоржевская

ДОКУМЕНТЫ О ПРАВОСЛАВИИ

Они рассказывают, что власти, подвластные и религиозные структуры не только не поддержали их, но и заставили доказывать, что покойный был православным.

- Их (документы о православии Виктора Смирнова - ред.) настойчиво запрашивал главный мухтасиб Казани Рустам хазрат Валиуллин через и.о. благочинного РПЦ по Актанышскому району протоиерея Александра Расторгуева в период с 17 по 29 декабря 2021 года. Эти документы впервые были запрошены в кабинете замруководителя районного исполкома по соцвопросам Лейсан Нурлыевой. Считаем данное грубое, если не сказать, наглое вмешательство представителей духовенства иной веры и светской власти в дела православных, тем более, усопших, категорически недопустимым, - говорят родственники.

Прижизненное фото Виктора с женой Риммой. Фото: из семейного архива

«ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ НА ОБЩЕСТВЕННОМ КЛАДБИЩЕ ОТВЕДЕНО СВОЕ МЕСТО»

Напомним, сразу после произошедшего родственники Смирнова обратились в полицию и районную администрацию. Чиновники попросили их не создавать вокруг произошедшего общественного резонанса, пообещав урегулировать вопрос, но этого не случилось. После этого местные власти стали уверять, что родные покойного не предупредили смотрителя кладбища о том, что будут хоронить православного.

- Для православных в общественном кладбище отведено свое место. Могила была уже подготовлена, и конфессиональная принадлежность покойного выяснилась только после их приезда. Могила Смирнова находится среди мусульманских захоронений, возле ограждения кладбища, которая выходит на оживленную артерию села. Это вызвало небольшой резонанс среди населения, чем и воспользовались неизвестные люди, которые ночью спилили крест, - объясняли журналистам в администрации.