Что не так с планетой? Цифры и факты озвучены на международной конференции 4 декабря 2021

После 4 декабря мир уже не будет прежним – в этот день состоялась международная конференция «Глобальный кризис. Время правды», которая вскрыла ключевые проблемы потребительского общества. Основные темы культурного события: экология, климат и связанные с ними социальные проблемы XXI века. Спикеры – ученые, исследователи, эксперты, политики, журналисты, популярные общественные деятели, культурологи, представители мировых конфессий и многие другие. Синхронный перевод, благодаря волонтерам, осуществлялся на 100 языков – уникальное явление в современном мире, достойное Книги рекордов Гиннеса.

ЧТО НЕ ТАК С ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ОБЩЕСТВОМ?

Мир сегодня балансирует на грани. Это очевидно, достаточно лишь посмотреть на факты. Только по официальной статистике ООН, более 40 млн человек сегодня находятся в условиях рабства. Для сравнения, за весь период трансатлантического рабства, а это более четырех веков, числилось 17 млн людей. Возникает резонный вопрос – а что не так с современной цивилизацией? Ведь мы же уже покорили космос, человек вышел в открытое космическое пространство, активно познаёт микро- и макромир. Почему же мы перестали ценить человеческую жизнь?

Казалось бы, впереди радужные перспективы по освоению других вселенных, учёные уже находят множество экзопланет, на которых есть вода и, соответственно, атмосфера, пригодная для жизни людей. Но что-то неумолимое до сих пор удерживает в околоземном пространстве и не даёт людям вырваться за сферу Земли. Быть может, с таким потребительским отношением людей друг к другу нынешнее человечество просто не может переступить через свой эгоизм, кто знает… Возможно, это как раз наша совесть не позволяет оторваться от планеты, пока мы не решим здесь, на Земле, все основные проблемы. А их уже накопилось немало...

Но вернемся к реалиям потребительского формата общества, от которых волосы на голове шевелятся. Сегодня расходы на обычное медицинское обслуживание настолько высоки, что доводят до крайней нищеты около 100 миллионов человек (ежегодно!). И это только по официальным данным. Жизнь за чертой бедности приводит к увеличению масштабов детского труда, то есть почти каждый 10-й ребёнок вынужден работать. В одном шаге от голодной смерти находится более 41 млн человек и около 811 млн голодают. И вместе с тем, за год выбрасывается больше миллиарда тонн продуктов питания и уничтожаются непроданные товары (брендовая одежда, обувь и т.д.).

Абсурдность потребительского общества в том, что товаром уже стал даже сам человек. Ежегодный доход от торговли людьми по всему миру составляет 150 млрд долларов – зарегистрировано 534 потока торговли людьми в 148 странах. Во всём мире более 2 млн детей в год становятся жертвами торговли с целью различного рода эксплуатации. Увы, но в потребительском формате общества люди готовы уничтожать друг друга ради развлечения и наживы. Более того, согласно статистике ВОЗ, ежегодно в мире проводится 10 000 незаконных пересадок человеческих органов. А в Нигерии массово создаются специальные «фабрики детей», на которых их разводят, как домашний скот. Это, безусловно, социальное дно, пробитое насквозь…

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС: ПОМОЖЕТ ЛИ «ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»?

Являемся ли мы человеческой цивилизацией, если жизнь человека на планете не имеет никакой ценности, а экономика ориентирована на прибыль любой ценой, в том числе в ущерб экологии? Это даже не вопрос, а констатация факта. Сфера экологии – это первое, что страдает от перепотребления нынешнего формата общества. И речь здесь не только о пластике, который с момента изобретения до сих пор складируется на планете, а в океане постепенно увеличивается целый «мусорный континент». Речь прежде всего о том, что взрослые, создавая семьи, почему-то снимают с себя всякую ответственность за будущее молодых поколений.

Борьба за экологию в потребительском обществе сводится к раздельному сбору мусора: пластик отдельно, стекло отдельно и т.д. Однако абсурд заключается в том, что за всеми этими разноцветными контейнерами приезжает всего одна машина, и всё в конечном итоге сваливается в одну кучу. При этом мусора меньше не становится. Даже наоборот, в настоящее время каждую минуту продается и покупается около миллиона пластиковых бутылок, и из них только 9% перерабатывается. Соответственно, всё остальное оказывается либо на мусорках, либо через реки попадает в океаны. Далее пластиковый мусор рыбы принимают за еду, а птицы скармливают своим питомцам...

Экология балансирует на грани из-за загрязнения источников воды: промышленными отходами, разливами нефти и т.д. Более 2 млрд людей не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Помимо этого, по официальным данным, девять человек из десяти в настоящее время уже дышат загрязненным воздухом... Так что же делать? Запретить углеводородные источники энергии? Увы, но в потребительском формате общества невозможно даже это. Потому что и на этом деструктивная экономика умудряется делать деньги – речь о так называемой «зеленой энергетике». На сегодняшний день возобновляемые источники составляют всего лишь около 28% от общей энергетики. Но даже для того, чтобы их произвести, мы всё равно используем невозобновляемые природные ресурсы.

На поверку, «зеленая энергетика» оказывается совершенно «не зеленой». К примеру, солнечные панели содержат такие тяжёлые металлы как ртуть, свинец, кадмий. В процессе эксплуатации они вымываются в грунт (и испаряются в атмосферу). Отходы солнечных панелей в 300 раз токсичнее ядерных отходов!.. Другой пример: чтобы построить одну ветряную электростанцию необходимы огромные денежные и ресурсные затраты. При этом средний срок службы “ветряной мельницы” составляет 20 лет (за это время возвращается всего лишь 78% затраченных средств). Утилизация отработанных ветрогенераторов – дополнительная головная боль, ведь гигантские лопасти просто-напросто закапываются в землю. Более того, «зеленую энергию» невозможно долговременно хранить (это очень важный фактор и его необходимо, как минимум, учитывать ввиду продолжающегося изменения климата).

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

На конференции 4 декабря прозвучала информация и об изменении климата. Ученые с мировыми именами озвучили факты, цифры и статистику. А как далее поступать с этими фактами – выбор и решение уже непосредственно общественности. И хорошо бы, если здравый смысл все-таки бы возобладал, и научно-технический потенциал цивилизации наконец-то был направлен на решение действительно важных задач (с целью минимизировать последствия уже происходящих природных катастроф). Но это так, мысли вслух... Дело в том, что изменение климата связано с периодичностью природных аномалий каждые 12 тысяч лет. Это обычный цикл, и он связан с космической радиацией и излучением из космоса, влияющим на микроуровне на все макрообъекты Вселенной.

Ядро планеты из-за этого внешнего фактора дестабилизировано, ученые фиксируют непрерывные потоки геонейтрино из недр Земли. Подобные аномалии фиксируются и на других планетах Солнечной системы, как на поверхности так и в атмосфере (Венера, Марс, Уран, Нептун, Юпитер). Как известно, ядро планеты – это своеобразная динамо-машина, поддерживающая полярность магнитных полюсов. Так вот, при любой дестабилизации магнитные полюса и теряют свои защитные свойства. Это непосредственно влияет и на иммунитет каждого человека, потому что солнечная радиация попадает уже напрямую на поверхность Земли (в том числе и из-за ослабления озонового слоя атмосферы). Всё на самом деле очень-очень тесно взаимосвязано, и любой сбой в замкнутой системе в конечном итоге приводит к вполне определенным последствиям.

Из-за нестабильного магнитного поля Земли, на северном и на южном полюсах наблюдаются серьезные сдвиги. Как итог, можно наблюдать аномальные погодные явления: резкие перепады температур и т.д. За короткий промежуток времени аномальные холода оказываются в тех регионах, которые никогда этого не видели. Яркий пример – рекорды низких температур в традиционно теплом штате Техас в феврале 2021 года (городская инфраструктура оказалась не подготовлена к ЧП!). Процессы разрушения на микроуровне в результате выбросов геонейтрино уже тоже достаточно очевидны. И всё это происходит одновременно. Леса Амазонии вместо того, чтобы поглощать СО2 уже начинают вырабатывать его (и та же самая картина наблюдается в океанах). Из-за повышения температуры планеты в последние годы каждое лето становится аномально жарким, а количество ураганов только за 2020 год по частоте возникновения побило все рекорды за весь период метеонаблюдений.

После дестабилизации ядра планеты, которое произошло в конце 90-х гг, Земля расширилась по экватору. Ненамного, совсем чуть-чуть, но это оказалось достаточно для того, чтобы участились землетрясения, появились континентальные трещины и новые разломы. В результате вода из рек и озер уходит вглубь. Испаряясь, она попадает в атмосферу и оттуда возвращается уже проливными дождями – на сегодняшний день тропические ливни наблюдаются в несвойственных тому регионах. За несколько часов выпадают многомесячные нормы осадков, и стремительные наводнения навсегда меняют жизнь большого количества людей. Только за период с 1998 года по 2017 года пострадало от наводнений более 2 млрд человек. В последние годы, по официальным данным, вынужденными переселенцами уже стали более 80 млн людей. Однако, в каких условиях проживают они – дети, женщины, люди пожилого возраста – это серьезный вопрос.

СО2: ГЛАВНЫЙ МИФ XXI ВЕКА

Так как человечество со своими выбросами СО2 ещё не обосновалось на других планетах, то, разумеется, никак не могло повлиять на изменение климата целой Солнечной системы. То есть, роль антропогенного СО2 на самом деле сильно преувеличена и на самом деле не влияет на изменение климата. Более того, это серьезный и грандиозный в своей сути миф, которым умело манипулируют на мировой политической арене. Существуют даже биржи по торговле выбросами СО2 – как говорится, ничего личного, просто бизнес. Каждая страна определяет общий допустимый объём выбросов СО2 в год. Он измеряется в углеродных единицах (углеродная единица равна 1 тонне выбросов СО2), а право на определённый объём выбросов СО2 называется квотой.

В конечном итоге установленные квоты на выбросы парниковых газов распределяются на отрасли и промышленные организации внутри страны. Производитель, который сократил свои выбросы и не использовал часть квоты, может продать эту часть углеродных единиц на бирже (а производитель, который превышает квоты, должен их купить). Доходы этого рынка составили 272 млрд долларов в 2020 году. И всё бы ничего, но изменение климата как было, так и продолжается. Независимо от игр на бирже, изменение климата увеличивается экспоненциально! А вся абсурдность в том, что, несмотря на данный очевидный факт, игра в “антропогенный фактор” по-прежнему продолжается: налог и квота на СО2 повышает стоимость любого товара, который изготовлен с помощью углеродной энергии. То есть, углеводородную энергию намеренно делают настолько дорогой, чтобы люди её просто не могли купить (и это во времена природных аномалий).

Взамен предлагается «зеленая энергетика», которая на поверку оказывается далеко не «зеленой» и не способной сохранять энергию длительный срок (а с учетом изменения климата это достаточно весомый аргумент в пользу традиционных источников энергии). Согласитесь, когда за окном -18°С и в этот момент замерзнувший ветрогенератор не способен дать столь необходимую электроэнергию, то как-то уже не до “зеленой энергетики”. Интересно и то, что для того, чтобы закрыть потребность в электричестве для одной среднестатистической семьи за месяц, необходимо около 100 аккумуляторов (которые в свою очередь тоже утилизируются далеко не экологичным способом).

В общем, глупо разрушать существующую систему энергетики, не имея реальной замены. Альтернатива существующей системы отопления возможна только при созидательном формате общества, в котором научные передовые разработки направлены на улучшение качества жизни каждого человека. И это выражено прежде всего в повсеместном использовании безтопливных генераторов (БТГ) с высоким коэффициентом полезного действия, способных черпать энергию из окружающего пространства без усилий и затрат. Подобные технологии уже существуют, но массовому внедрению БТГ в повседневную жизнь мешает потребительский формат общества…

БЕЖЕНЦЫ. КТО ЗАВТРА БУДЕТ НА ИХ МЕСТЕ?

Итак, достаточно очевидно, что в потребительском формате мира люди оказываются один на один со своими проблемами. Что бы ни произошло, какой бы катаклизм не затронул людей, в конечном счете всё равно приходится самостоятельно решать свои проблемы. Состояние экологии и изменение климата – это как лакмусовая бумага современности, – напрямую отражает уровень человечности и нравственности в каждом. Поэтому то безразличие, которое наблюдается в обществе сегодня, трудно назвать человечностью или цивилизованностью.

Далеко за примерами ходить не надо – в настоящее время массовый голод из-за климатических катастроф переживают жители Мадагаскара (засуха) и Гаити (землетрясение). На конференции 4 декабря был продемонстрирован документальный фильм на эту тему – с огромным количеством цифр, фактов, интервью. По тем или иным причинам, уже более 84 миллионов человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома. Увы, но сегодня миграция неразрывно связана с постоянными нарушениями прав человека. На конференции прозвучала информация и о том, что в Северной Африке, в том числе и в Ливии, существовал рынок, на котором до недавнего времени людей в буквальном смысле покупали и продавали. И речь идёт о цифре в 2 млн человек каждый год!

В Бангладеш есть район, где открыто работает рынок работорговли, проводятся даже аукционы. В Мьянме – точно та же ситуация. Из-за бедности множество людей продают свои органы, например почку, – это происходит, в частности, в Египте. В потребительском обществе жизнь человека не имеет никакой ценности, и это надо понимать. Оказавшись в трудной жизненной ситуации, вместо помощи люди часто сталкиваются с насилием, агрессией, и даже рабством. В обществе перепотребления эти проблемы невозможно решить, потому что вроде бы есть и правила, и законы, однако за словами “мигрант”, “беженец” или “внутренне перемещенный” нет основного – Человека. Учитывая нарастающий климатический кризис, страшно даже представить что будет дальше...

Статистика природных аномалий за последние 4 месяца, собранная журналистами-волонтерами популярного социокультурного международного проекта «Созидательное общество» (после предыдущей конференции «Глобальный кризис. Это уж касается каждого» 24.07.2021), показывает главное – климатический кризис усиливается. Однако парадокс заключается в том, что в мировой юридической практике до сих пор отсутствует статус «климатический беженец». То есть, они как бы и есть, но их как бы и нет. И это при том, что десятки миллионов людей уже сегодня проживают в палаточных лагерях, в условиях холода и антисанитарии. Есть ли выход этого общечеловеческого кризиса? Ответ: «Да, выход найден». И он прозвучал на конференции от ученых, общественных деятелей, журналистов, политиков, культурологов, экспертов.

СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО – ВЫХОД И РЕШЕНИЕ

Не исключено, что уже завтра климатические катастрофы произойдут буквально здесь и сейчас, где бы ни находился читатель этих строк. Поэтому стоит честно ответить самому себе: готов ли я столкнуться с тем, с чем сталкиваются сегодня беженцы? Это ведь действительно очень серьезный вопрос, и над ответом стоит подумать. Как человечество может выжить в катаклизмах такого масштаба? Ведь в решение этой проблемы должен включиться каждый человек, сейчас нет времени перекладывать ответственность на кого-то другого. Учёным всего мира сегодня необходимо прекратить бессмысленные споры и посмотреть фактам в лицо — сердце нашей планеты, ядро Земли, уже давно забилось быстрее.

Поддерживая потребительский формат общества, цивилизация обречена, ведь итог очевиден (факты и доказательства представлены на конференции 4 декабря). Поэтому сейчас жизненно необходимо создавать все условия для развития лучших морально-нравственных качеств и делать акцент на созидательном обществе. Только признавая правду об истинных причинах изменения климата можно осознать весь масштаб происходящего и объединить научно-технический потенциал для выживания человечества. Созидательный формат общества – это прежде всего ценность жизни каждого человека. Неудивительно, что уникальная волонтерская инициатива сейчас настолько популярна в мире и находит широчайший отклик в сердцах людей.

Эволюционным путём изменить формат общества с потребительского на созидательный очень легко, было бы стремление. Когда на конституционном уровне во всех странах будут приняты 8 основ Созидательного общества, которые появились после многолетних соцопросов и интервью во время культурных мероприятий по всему миру, ситуация изменится к лучшему во всех сферах жизни общества. Ведь в таких условиях не будет места для проявления худших человеческих качеств в отношениях между людьми. Более того, сделать это – необходимость! По той простой причине, что изменение климата просто-напросто уже происходит: и аномальной жаре, природным пожарам, просыпающимся вулканам без разницы где происходить и какие слои населения затрагивать. Это касается всех!

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