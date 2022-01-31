«Говорят – вы выиграли миллион»: жительница Альметьевска стала победителем акции Coca-Cola и «Пятёрочки»

Жительница Альметьевска Мария (имя изменено) стала одним из победителей масштабной совместной акции Coca-Cola и «Пятёрочки» «Миллион желаний». Женщине улыбнулась удача – под новый год она стала обладательницей миллиона рублей. Решив поучаствовать в акции, чтобы помочь нуждающимся, она и не подозревала, что судьба щедро наградит её саму.

«НЕ ПОВЕРИЛА И ПОВЕСИЛА ТРУБКУ»

Мария – коренная жительница Альметьевска, родилась и выросла здесь. Женщина работает в нефтяной компании и крепко стоит на ногах. В новогодние чудеса до недавнего времени уже практически не верила. Но все изменилось, когда Мария мимолётно зашла в приложение «Пятёрочки».

- Там вышло оповещение – мол, будете участвовать в акции? Я смотрю, акция хорошая, и выигрыши, и помочь нуждающимся можно, - рассказывает она. – Ну и конечно нажала на кнопку, что я буду принимать участие в акции.

Для участия не требовалось никаких дополнительных усилий – достаточно было приобрести товаров на 555 рублей и получить шанс на выигрыш. В глубине души Мария не слишком верила в удачу – до сих пор ей ни разу в жизни не удавалось выиграть ни в одном розыгрыше или акции.

Итоги подводились каждую неделю, Мария регулярно проверяла на сайте свой номер телефона. Но когда однажды после этого на экране высветилось «Вы выиграли миллион» - просто не поверила.

- Мне даже стало смешно, я закрыла сайт и ушла, - вспоминает женщина. – Потом вернулась, снова проверила номер карты, номер телефона. И опять вышло сообщение о выигрыше и просьба позвонить на горячую линию. Я позвонила, мне начали говорить про документы, переключать между сотрудниками, я повесила трубку – не поверила. Потом позвонила второй раз, и мне подтвердили - да-да, вы выиграли, это 100%, перечислили документы, которые мне нужно отправить. И только когда я уже документы собрала, и мне с почты ответили, только тогда какое-то понимание пришло. Что из миллионов россиян, всегда и все покупающих в «Пятёрочке», повезло именно мне.

Мария признаётся – она до сих пор не осознала до конца неожиданное богатство. Однако уже знает, на что его потратит.

- Деньги мне очень нужны, - говорит она. – Нужно поправить свое здоровье. Кроме того, дочка заканчивает школу, ей предстоит поступление в вуз. Деньги пригодятся, если она поедет учиться в другой город.

ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ

В общей сложности за шесть недель проведения акции в ней приняли участие 1,6 миллионов человек со всей страны. Для многих важным моментом стала благотворительная составляющая: три рубля за каждого участника акции Coca-Cola направляла в «Фонд продовольствия «Русь». Эта благотворительная организация уже 10 лет помогает продуктами самым незащищённым слоям населения.

- Главная идея акции – не только помочь исполнить заветные желания участников акции и их близких, но и привлечь внимание людей к тем, кому особенно нужна помощь и поддержка – семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, - отметили в Coca-Cola.

В итоге участники акции помогли собрать почти пять миллионов рублей. А Coca-Cola удвоила эту сумму, доведя её до 10 миллионов рублей. Эти средства перечислены в «Фонд продовольствия «Русь» для обеспечения продуктовыми наборами почти девяти тысячам семей.