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Общество28 января 2022 11:36

«Мы не сомневались в вашем триумфе»: Минниханов поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли «Дакар-2022»

В своей торжественной речи президент Татарстана отметил, что автогонщики из Набережных Челнов являются примером для многих молодых людей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Церемония чествования спортсменов состоялось в Казанском Кремле. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Церемония чествования спортсменов состоялось в Казанском Кремле. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил членов автогоночной команды из Набережных Челнов «КАМАЗ-мастер» с победой на ралли «Дакар – 2022». Напомним, первое место в очередной раз занял экипаж Дмитрия Сотникова, второе - экипаж Эдуарда Николаева, третье - экипаж Антона Шибалова, четвертое - экипаж Андрея Каргинова. В последний раз спортсмены занимали первые четыре места в соревнованиях в 2011 году. Титул стал для них 19-м в истории существования команды.

Титул стал для автогонщиков 19-м в истории команды. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Титул стал для автогонщиков 19-м в истории команды. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Церемония чествования гонщиков «КАМАЗ-мастер» состоялось в Казанском Кремле. В своей поздравительной речи Рустам Минниханов признался, что республика не сомневалась в победе татарстанских автогонщиков.

- Мы все болели за флагман отечественного автоспорта и пристально следили за вашими успехами. Вы приучили нас к победам на Дакаре, и мы не сомневались в вашем триумфе. К очередному успеху на этих сложнейших гонках привели профессиональные навыки членов экипажа, слаженные действия технического персонала, тактическая выучка, взаимопомощь и работа на пределе возможностей, - заметил глава региона.

Минниханов также заявил, что команда «КАМАЗ-мастер» - пример для молодых людей, занимающихся автоспортом.

В последний раз татарстанцы занимали первые четыре места на ралли в 2011 году. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В последний раз татарстанцы занимали первые четыре места на ралли в 2011 году. Фото: пресс-служба президента Татарстана

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