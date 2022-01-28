В театре Тинчурина прошел вечер памяти Исламии Махмутовой

Фото: пресс-служба театра К.Тинчурина

В Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина отметили 10-летие спектакля «Курэсем килгэн иде…» («Хотелось увидеть») Исламии Махмутовой (1943-2019). Перед спектаклем в музее театра прошел вечер памяти всенародной любимицы татарского театра Исламии Махмутовой.

Вечер памяти был приурочен не только творчеству Исламии Махмутовой, но и 10-летию спектакля «Курэсем килгэн иде…». По словам организатора мероприятия, руководителя музея театра Розалии Чабатовой, Исламия Махмутова была душой тинчуринского театра на протяжении 56 лет. На сцене театра Исламия Махмутова создала сотни блистательных образов, писала пьесы, как режиссер поставила популярные спектакли «Син бит минем бергенэм», «Мэхэббэт чишмэсе», «Курэсем килгэн иде…» и другие.

Фото: пресс-служба театра К.Тинчурина

Во время творческого вечера был показан видеоролик и проведена викторина, посвященная творчеству Исламии Махмутовой. Победители викторины получили книгу Исламии Махмутовой «Мэхэббэт чишмэсе». А актеры театра Карима Тинчурина Зулейха Хакимзянова, Зуфар Харисов, Резеда Тухватуллина, Харис Хуснутдинов, Ренат Шамсутдинов и другие поделились воспоминаниями о легендарном актере. Также вечер памяти посетили дочери Исламии Махмутовой – актриса театра Тинчурина Лилия Махмутова и актриса эстрады Ляйсан Махмутова.

После представления «Курэсем килгэн иде…» от имени руководителя землячества Алькеевского района Алсу Набиевой актерам были вручены цветы и слова благодарности за сохранение традиций, наследия легендарной актрисы Исламии Махмутовой.