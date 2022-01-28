Пенсионерка из Казани в 97 лет стала «звездой интернета»

«Спасибо интернету» - ежегодный конкурс, который проводится «Ростелекомом» и ПФР для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. В 2021 году конкурс проходил уже в седьмой раз, и заявки для участия в нем подали около 5 тысяч человек из 79 регионов России. Татарстан в этой конкурсной гонке занял лидирующую позицию, возглавив топ-10 (!) региональной активности - 801 участник. Серебро у Воронежской области (подано 411 работ), бронза - у Московской (394 участник).

Немного конкурсной статистики. 42% участников конкурса - работающие пенсионеры, более 90% из них - пользователи портала Госуслуг. 60% окончило курсы компьютерной грамотности, остальные обучались самостоятельно. Средний возраст участников - 64,4 года. Шесть авторов, представивших свои работы, перешагнули 90-летний рубеж, в том числе жительница Казани Сусанна Терехова - она стала самой старшей конкурсанткой.

Больше всего работ поступило в номинации «Мои интернет-достижения» (80%). Далее в порядке убывания шли номинации «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Моя общественная интернет-инициатива», «Я - интернет-звезда», «Мой интернет-проект» и «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель».

Патриотический проект ветерана войны Сусанны Тереховой был заявлен в номинации «Я интернет-звезда». Размещенное на популярном видеохостинге видео, где Сусанна Ивановна читает стихи своей однополчанки Евгении Рейхман, не оставило жюри равнодушным.

- С Женей мы вместе служила в войсках ПВО, защищали места добычи бакинской нефти на Каспийском море, - вспоминает ветеран. - Она была радисткой 2-й дивизии 190 ЗАП, а я - телефонисткой, медсестрой и комсоргом части № 23618. Женя подарила мне в 1944 году на память свое стихотворение и попросила рассказывать его всем, вспоминая военные годы. Выполняю с удовольствием ее просьбу.

Конечно, в таком деликатном возрасте затруднительно самостоятельно заниматься интернет-премудростями, но семья поддерживает и помогает, например, подключить видеозвонок, чтобы Сусанна Ивановна могла пообщаться с родственниками и друзьями из разных уголков России.

- Если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно? - говорит она. - Значит, молодежи, которая не знает, слава богу, войны, нужны наши воспоминания о ней, о том, как там было. Нам важно знать, что мы нужны людям, что нас хотят слышать. Что ж, будем светить через интернет.

Пять тысяч заявок - и всего 18 призовых мест! Попасть в финал очень сложно, тем более участнику-самоучке. Жительница Казани Мария Вениаминовна Ермолаева конкуренции не побоялась и выдвинула на конкурс свой частный музей в деревне Ташевка. Его история заняла второе место в номинации «Мой интернет-проект».

- Дача в Ташевке - почти родовое имение нашей семьи, - рассказывает победительница. - Еще до войны этот участок приобрел мой дед. Высокий берег, вид на Волгу… И каждое поколение оставляло в уютном деревянном доме что-то свое.

Старый дом со временем пришел в негодность, решено было его снести и построить новый, просторный. Но расстаться с дорогим сердцу «старьем», которое десятилетиями хранилось по всему дому, пенсионерка не смогла. И выделила в новостройке целую комнату под домашний музей!

- Для начала оборудовала «бабий кут», - рассказывает Мария Вениаминовна, - так в деревенских избах назывался уголок, где было женское хозяйство. Следующим этапом стало устройство стилизованного чулана, где разместился суровый мужской скарб. А потом решила, что хватит мне одной любоваться всем этим богатством, и провела видеоэкскурсию. Если бы мой дом стоял в центре Ташевки, я вполне могла бы сделать музей посещаемым, и, думаю, он бы пользовался успехом. Но дом стоит на отшибе, и экскурсантам туда не попасть. Однако благодаря современным технологиям число посетителей моего музея постоянно множится.

Подарки от «Ростелекома» и дипломы призерам вручил Павел Гонцов, директор филиала компании в Татарстане:

«Общение с участниками нашего конкурса, их истории вдохновляют. Внимание, которое мы видим к проекту со стороны жителей республики, доказывает, что интерес к цифровым технологиям можно сохранять в любом возрасте».