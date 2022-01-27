Разбираемся в новом интернет-споре: таксисты в Набережных Челнах «ишачат» и получают копейки или нормально работают и зарабатывают приличные деньги

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Водители такси из Набережных Челнов обсуждают видео своего коллеги. Блогер под псевдонимом Серега Шашечник выпустил на YouTube ролик об одном дне из жизни таксиста. Видео мы не публикуем по причине обилия мата. Внимание редакции привлекли резонансные комментарии к видео.

Автор видео берет заказы через агрегатор Яндекс.Такси. Он считает, что заработать в сфере частных пассажирских перевозок в Набережных Челнах нереально. В подтверждение приводит личную статистику дохода: за 12-часовую смену он получил 4273 рубля. Часть дохода нужно потратить на бензин и оплатить аренду авто — блогер работает не на своей машине.

— Здесь давно не зарабатывают, а ишачат, как проклятые, — резюмировал автор.

Видео разошлось по местным СМИ, соцсетям и водительским чатам. Но большинство комментаторов критично отнеслись к доводам Шашечника.

— Серега, тебя под пистолетом там работать заставляют?

— Иди на завод работай! Там чтобы получить хотя бы часть от того, что ты получил за смену, нужно получить инженерное образование и реально работать, а не в машине сидеть.

— Что за привычка искать виноватых в своей неспособности нормально зарабатывать? Кажется, автор видео забыл, что в отличие от большинства жителей Челнов, получает зарплату несколько раз в месяц и имеет возможность заработать столько, сколько сам отработает.

Чтобы в споре появилось третье мнение, мы поговорили с еще одним человеком, который знает нюансы работы таксистом в Набережных Челнах. Беседуем с руководителем таксопарка «АНС-Такси» Никитой Амосовым. Также он сам выходит на линию в качестве водителя.

— Даже сейчас, в январе, который принято считать мертвым месяцем, заказы есть. Нет такого, что простаиваешь без дела. Такси очень востребовано сейчас у пассажиров, — рассказывает Никита.

Далее публикуем монолог собеседника.

«На любой работе есть недовольные и те, кто просто исполняет свои обязанности и у них все впорядке. Мне кажется, история этого блогера как раз подпадает под этот пример. Просто некоторые любят раздувать.

Не согласен с мнением Шашечника, что у нас такси можно только «ишачить». Я работаю, у меня вообще другая ситуация, другие цифры. Если кто-то хочет ишачить — это его выбор. Но, например, если брать заказы через Яндекс, то агрегатор вообще не требует от тебя работать. Работай два-три, пять, восемь часов — выбор за тобой. От этого зависит твой доход. Сам решаешь, много тебе или мало.

Сегодня я сделал 45 заказов, меньше чем за 12 часов — получилось 5300 рублей. Делал перерывы на заправку, обед. Приду домой здоровым, не упаду.

Этот блогер говорит, что заправляет авто бензином. Но так мало кто работает. В основном используют машины на газу, чтобы меньше платить за топливо. Плюс у него аренда дорогая — на этом он тоже проигрывает. Понимаете, нельзя как этот человек делать выводы по одному дню работы. Работать в такси тоже нужно учиться, у каждого водителя свои секреты и наработки.

Я работаю 5/2, получается около 100 тысяч рублей в месяц дохода. Кто-то работает меньше и зарабатывает меньше. Просто надо работать. Для сравнения на заводе «Камаз» средняя зарплата в районе 40 тысяч рублей. В офисе сидеть — 30 тысяч рублей. То есть в такси можно зарабатывать нормально даже не только по меркам Набережных Челнов, но и Казани.

Я смотрю американских блогеров — наших эмигрантов, которые работают там в такси. У них четко: больше определенного потолка не заработаешь и все это понимаю. У нас я выкатываю больше 100 тысяч рублей в месяц. Это больше зарплаты врача!

В такси в нашем городе идут разные люди: студенты, мужчины 35-45 лет, много женщин-таксисток стало на своих машинах. И каждый зарабатывает по-своему, исходя из своего графика. Много подработчиков, кто ищет вариант покататься за деньги два-три часа вечером. Это же удобно: включил приложение — ты на работе. Выключил сам, когда хочешь.

На мой взгляд, этот блогер клевещет на Яндекс. Такси — это работа не на износ, а абсолютно нормальная. Лопатой махать не нужно, спокойно едешь себе. Не нравится — не работай. Можешь найти другую службу или вообще профессию. Но некоторые почему-то требуют себе каких-то привилегий.

Я не понимаю людей, которые стесняются своей профессии или очерняют ее. После таких видео люди будут думать, что все таксисты «ишачат» по 16 часов в сутки и в лучшем случае набирают 30 тысяч. Но это не так. Почему-то у нас считают, что в такси идут, когда в жизни все плохо. Но люди идут сюда, потому что хотят зарабатывать или подрабатывать. То есть не от плохой жизни, а потому что могут достигать, зарабатывать».