«Перевал Дятлова»: В Казани показали первую серию новой детективной истории

Фото: ТВ-3

21 января в Казани прошла премьера новой детективной драмы «Перевал Дятлова», который ежедневно показывает ТВ-3 в вечернем эфире. История пошагово раскрывает тайну трагической гибели девяти туристов на Урале в 1959 году.

Премьера, организованная для блогеров, инфлюенсеров и представителей СМИ прошла в творческом пространстве «Маяковский». Мистическая атмосфера, связанная с историей туристов, была и на премьерном показе: приглушенный свет, загадки и истории от ведущего мероприятия, догадки и гипотезы о том, что же все-таки случилось с туристической группой на Урале.

Фото: ТВ-3

Кроме показа первой серии, для собравшихся также провели лекцию о том, как правильно ходить в походы: что брать с собой, куда и когда лучше всего отправляться, на что обращать внимание в подобных походах и какую еду брать с собой в рюкзаке, чтобы не остаться голодным во время экспедиции.

По словам собравшихся, первая серия детективной драмы вызвала много эмоций: интересный и запутанный сюжет, который придется разгадать вместе с актерами; свои размышления по поводу произошедших событий и желание узнать, как развернется сюжет.

Фото: ТВ-3

Отметим, восьмисерийном «Перевале Дятлова» – две сюжетные линии, разбитые по нечётным и чётным сериям: первая представляет собой расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным, отправленным из Москвы в уральский городок Ивдель сразу после обнаружения тел, вторая – реконструкцию похода туристов во главе с Игорем Дятловым.

Тональность сериала чередуется от серии к серии, а кадры из мрачного детектива–нуара, снятого на 16-мм плёнку, сменяют чёрно-белые сцены с улыбающимися лицами студентов, ещё не знающих, какой финал их ждёт.

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