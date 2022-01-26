Как искусственный интеллект сделает городскую жизнь комфортнее?

Фото: president.tatarstan.ru

- Традиционно Татарстан всегда был в числе лидеров по внедрению современных цифровых технологий. Многие решения, которые впервые были апробированы в республике, позже внедряются по всей стране, - такую оценку состоянию дел в республике дал Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, принявший участие в заседании по видеосвязи. - Но одно дело выйти в лидеры в моменте, другое - удерживать лидерство на протяжении многих лет, доказывая свое право быть лучшим. Отрадно, что, несмотря на многолетнее устоявшееся лидерство республики, у руководства сохраняются амбиции не сдавать эти позиции. Несколько слов скажу о федеральных проектах, которые уже реализуются на территории республики или будут запущены в ближайшее время. Начну с инфраструктуры - самый важный вопрос, потому что доступность сервисов интернета, конечно, является одним из ключевых условий комфортного уровня жизни. Очень надеемся, что темпы проникновения будут выше, чем в среднем в стране, мы готовы выделять дополнительное финансирование. В прошлом году мы завершили программу подключения оптикой школ и ФАПов, а в этом начинаем программу создания Wi-Fi-сетей во всех школах, чтобы интернетом можно было пользоваться в каждом учебном классе.

Нужно отметить, что программа «Цифровая образовательная среда», которую на территории республики планирует реализовать компания «Ростелеком», рассчитана на два года, общая сумма инвестиций составит 1,2 млрд рублей. Программа предусматривает создание бесшовной сети Wi-Fi на территории учебного заведения, что открывает равный доступ к передовым образовательным технологиям как для городских, так и для сельских школ и средних специальных образовательных учреждений. Второе направление работы по проекту - повышение безопасности образовательных учреждений: на входных группах будет организовано цифровое видеонаблюдение.

Еще одну программу, имеющую для республики большое значение, в своем выступлении отметил Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан:

«Мы начинаем новый этап федеральной программы «Устранение цифрового неравенства 2.0». В текущем году компания «Ростелеком» за счет федеральных средств построит сотовые базовые станции 4G в 61 населенном пункте с населением до 500 жителей».

- Новый мировой тренд - использование искусственного интеллекта в разных сферах деятельности, - в своем выступлении отметил Рустем Гафаров, руководитель исполкома Казани. - Сегодня в Казани мы тестируем новый цифровой сервис CitySoft для контроля городского благоустройства, который «Ростелеком» презентовал на выставке перед началом коллегии. Сервис позволяет определять качество уборки улиц от снега, фиксирует проезд уборочной техники, выявляет неработающее уличное освещение, следит за дорожными знаками. В перспективе с помощью него мы сможем в автоматическом режиме определять потребность уборки дорог от снега, наледи и грязи, планировать задачи для уборочной техники. CitySoft поможет выявлять акты вандализма, а также препятствия для работы городских служб, открытые люки, аварии, автомобили, мешающие уборке снега, и другие факторы, которые могут повлиять на безопасность участников дорожного движения. Для сбора данных на общественном и специальном транспорте размещаются устройства с видеокамерами. Система сама выявляет проблемные места и передает информацию ответственным, что снижает необходимость в личных объездах территории. Казань смогла бы стать пилотным городом для отработки целого ряда проектов, способных улучшить качество городской среды и уровень коммуникации с жителями. Убежден, что цифровые технологии способны придать новый импульс социально-экономическому развитию любой территории.