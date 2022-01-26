В Татарстане детей начали вакцинировать от коронавируса

Школьников до 15 лет будут прививать только с согласия родителей. Фото: Анастасия Осипова

Первая партия вакцины от коронавируса «Спутник М» для детей в возрасте от 12 до 17 лет, уж распределена по поликлиникам Татарстана. Всего в регион поступило 2 880 комплектов доз препарата.

- Для того, чтобы сделать прививку, родители ребенка должны записаться через Госуслуги к своему участковому педиатру в территориальной поликлинике. Перед вакцинацией подростков осмотрит педиатр. Врач измерит температуру тела и давление, поинтересуется самочувствием. В первые два дня после вакцинации возможно повышение температуры тела, общее недомогание, озноб, боль в суставах и мышцах, отек и зуд в месте укола, - объясняют в Минздраве республики.

Вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет проводится только с письменного согласия родителей. Подростки старше 15 лет могут самостоятельно решать – прививаться им или нет.

Подростки старше 15 лет уже вольны сами выбирать - прививаться им или нет Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Временными противопоказаниями от прививки у детей могут стать текущие болезни или обострения хронических недугов. В этом случае, вакцинироваться можно спустя 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых формах ОРВИ и острых инфекционных заболеваниях кишечника привиться разрешается сразу после того, как спадет высокая температура.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРИВИВКИ:

- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;

- тяжелые аллергические реакции;

- возраст до 12 лет.

СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРИВИВКИ:

- тяжелые поствакцинальные осложнения на введение первого компонента вакцины.

СПРАВКА

«Спутник М» - это вакцина от коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Она была создана на основе препарата для взрослых – «Спутник V», но для детей содержание активных веществ в ней сократили в пять раз. При первых и последующих тестах было установлено, что «Спутник М» может вызывает лишь легкие и временные побочные эффекты