Стальные «Журавли» прославили мастеров из Татарстана

Высокогорское предприятие «Биектау-Сервис», которое занимается художественной ковкой и созданием эксклюзивных изделий из металла, получило золотую медаль и звание лауреата выставки «Металл-Экспо’2021» в номинации «Лучшее произведение кузнечного искусства» за скульптурную композицию «Журавли».

27 лет подряд в Москве проходит Международная промышленная выставка «Металл-Экспо», где демонстрируются новейшие достижения ведущих металлургических и машиностроительных компаний. Участники мероприятия стремятся продемонстрировать будущим клиентам и партнерам свои перспективные разработки и новые услуги. Масштаб выставки велик: более 50 стран-участниц, порядка 500 компаний, тысячи специалистов и почти 20 тысяч посетителей.

Также в рамках выставки всегда проводятся различные конкурсы: лучший интернет-проект, лучший выставочный стенд, лучшая металлобаза… И конкурс «На лучшее произведение кузнечного искусства», где художники из разных уголков страны представляют на суд высокого жюри свои великолепные работы.

Татарстанская компания «Биектау-Сервис», которой руководит Ренат Гибадуллин, является постоянным участником «Металл-Экспо». И всегда принимает участие в конкурсе кузнечного искусства, где берет только первые места.

- В 2019 году мы получили золотую медаль за создание композиции «Символ трудолюбия российского народа», - говорит Ренат Вилданович. - В 2021-м - за композицию «Журавли», посвященную Великой Победе. Если бы в 2020-м поехали, тоже бы непременно взяли золото. Но решили не рисковать здоровьем.

Как рассказал директор «Биектау-Сервис», в 2021 году конкурс работ из-за пандемии проводился заочно. То есть участники свои произведения в Москву не привозили, а предоставляли конкурсной комиссии подробный еженедельный отчет по их созданию в электронном виде. Жюри внимательно изучало документы, постепенно отсеивая кандидатов. До финала дошли только самые лучшие работы, среди которых и распределили призовые места.

Полюбоваться «золотыми» высокогорскими «Журавлями» может любой казанец и гость столицы Татарстана. Установлены они в двух местах: на Аллее славы Казанского федерального университета и на территории Казанского юридического института МВД России.

Центральным элементом композиции, посвященной 76-й годовщине Победы советского народа над фашистской Германией, являются силуэты семи металлических птиц, расположенных на георгиевской ленте.

Журавли выполнены в натуральную величину из листового металла толщиной 1,5 - 2,0 мм при помощи резки, сварки и ручной ковки отдельных деталей, начиная с мелких коготков на лапах птиц и заканчивая ювелирной работой над изготовлением перьев и пуха на теле птиц. Длина птиц - более метра, размах крыльев составляет почти полтора метра. Оперение каждого журавля состоит из выкованных отдельно 75 перьев. Георгиевская лента, длина которой около 18 метров, выполнена из пяти металлических полос толщиной порядка 5 мм методом сварки и ковки.

Композиция дополнена мраморной плитой со строками знаменитого стихотворения Расула Гамзатова «Журавли», которая закреплена на металлической глыбе.

Работал над «Журавлями» коллектив специалистов: заместитель генерального директора по производству Ильдар Закиров, заместитель генерального директора по экономической безопасности Рустем Зайнуллин, сварщики Валерий Якименко и Ринат Гайнанов, кузнец Ибрагим Камалов. А принять участие в выставке и конкурсе помог Фонд поддержки предпринимательства при Министерстве экономики РТ.

- Это очень дорого - поездка, проживание, оплата участия и так далее, - говорит директор «Биектау-Сервис» Ренат Гибадуллин. - Нам же была оказана значительная финансовая поддержка в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- На будущий год поедете в Москву за золотом?

- Надеюсь! Здоровья нам всем.

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