Наконец! и медики в Татарстане начали заниматься танцевальным движением

- Это так здорово - в моем возрасте, не выходя из дома позаниматься, пока COVID еще шагает по стране. Для нас это отдушина, - пишет постоянная участница онлайн-занятий Александра Федоровна 75 лет из Казани.

Социальный проект «Живые танцы» приглашает на танцевально-оздоровительное движение старшее поколение, онкопациентов, медицинских и социальных работников. Проект направлен на создание условий для активного долголетия жителей Татарстана и получил поддержку правительства республики на 2022 год.

В основу занятий по проекту заложен метод, отличающийся доступностью для людей любого возраста, независимо от физических возможностей. Очные занятия для старшего поколения в Казани проводятся инструкторами-волонтерами с 2017 года. С применением дистанционных технологий практика стала доступной всем, кто может подключиться к интернету. Освоив новые технические возможности, к проекту подключились дома-интернаты для престарелых и инвалидов из Елабужского, Буинского, Тетюшского, Муслюмовского, Спасского и Бавлинского районов Республики Татарстан.

Адаптированные для особой социальной группы онлайн-занятия ведут опытные инструкторы из города Дубна Московской области.

– Каждую пятницу жду наших инструкторов. Они всегда привносят в занятия что-то новенькое. После этого поднимается настроение, появляется лёгкость в движениях, выравнивается давление – говорит Татьяна Чабан (пенсионер из Елабужского дома-интерната для престарелых и инвалидов, 64 года).

«Живые танцы» - это сочетание физической активности и работы с эмоциями. Несложные, физиологичные движения позволяют проработать все мышцы и суставы. Богатое разнообразие музыкальных стилей, частая смена движений, выражение широкого спектра эмоций способствуют гибкости и укреплению нервной системы.

Создатели проекта убедительно рекомендуют участвовать в занятиях не только постояльцам, но и персоналу социальных учреждений. Кроме общего эффекта – снятие напряжения, утомления и улучшение настроения, для медицинских и социальных работников есть дополнительный важный эффект – помощь в настрое на профессиональную коммуникацию. Занятия помогают наладить коммуникацию с пациентами в бережной для обеих сторон форме.

Танцевальные переменки для медицинских работников мы начали практиковать в 2021 году с сотрудниками Онкоцентра в Набережных Челнах. В этом году к занятиям подключился коллектив «Госпиталя для ветеранов войн» в том же городе. 20-минутные занятия проводятся 2 раза в неделю. Инструктор Наиля Иванова делится: «По словам участников, занятия способствуют эмоциональной разгрузке и восполнению ресурса».

Организаторы проекта приглашают на занятия всех, кому необходима подобная поддержка. Кроме приятной музыки и движения, это – возможность теплого общения, которого порой так не хватает.

Подключиться и свободно участвовать в занятиях можно через сайт живыетанцы.рф