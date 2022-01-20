Стас Старовойтов: «Все, что происходит в сериале – это отсылка к моему прошлому»

Фото: ТНТ

22 января на ТНТ выйдет семейный стендап-сериал «Стас» со Стасом Старовойтовым в главной роли. В основу его сюжета легли воспоминания и собственный опыт стендап-комика, а сюжетная линий серий перемешана с реальными выступлениями на стендап-концертах. Мы поговорили со Стасом Старовойтовым про сериал, его карьеру в стендапе и кино.

Сериал «Стас» – сериал о жизни комика. Что в нём может особенного откликнуться простому зрителю?

Мы специально избегали показа индустрии внутри сериала. То есть зрители не увидят комедийные клубы и коллег-комиков. Есть главный герой – стендап-комик. И мы видим обычную экспозиционную жизнь среднестатистической семьи. Все, что происходит в сериале – это отсылка к моему прошлому, когда я только появился в Stand Up на ТНТ и рассказывал шутки о жене и дочери. У людей был большой отклик, потому что они находили в этом себя, узнавали. Многие вещи утрированы, придуманы специально для сюжета или для юмора, но зрителю может откликнуться то, что он будет видеть в этом сезоне проблематику обычной среднестатистической молодой русской семьи.

Как проходили съёмки стендапов? Это записи реальных выступлений или специально организованные съёмки со сценарным текстом из сериала?

Это были специально организованные три концерта. Была некая сериальная линия, где существовали герои и их перипетии. И мы решали, что в том или ином моменте нам необходимо мнение стендап-комика на этот счет. Я писал шутки. Признаюсь, они часто шли не от сердца, а от профессиональной необходимости говорить о том или об ином. В итоге получилось три отдельных полуторачасовых концерта. Сначала мы записали два концерта в один день, после чернового монтажа поняли, чего не хватает и что надо добавить. Я дописал шутки, и мы записали третий концерт.

Фото: ТНТ

Монологи писались специально для сериала или в сериал вставлялись подходящие моменты из стендапов?

Монологи писались специально для сериала. Мы пытались сделать из этого единую смысловую линию, которая перетекала бы из сериальной части в стендап на сцене и обратно в сериал.

Насколько сложно (или наоборот легко) открыто рассказывать про свою жизнь?

Стендап-комик оригинален тем, что он проживает. На одну и ту же вещь мы можем посмотреть с разных сторон. Возьмем самое простое – самолет. Можно поделиться общими наблюдениями об этом, можно поделиться своим опытом перелетов. То есть можно рассказать о путешествиях с пятью детьми, а можно рассказать о своей социофобии во время путешествия большой компанией. Предмет шуток будет один и тот же, а темы разные. Личный опыт очень важен. Поэтому смелость раскрыться и рассказать о нем я считаю большим умением комика.

После фильма «Батя» у вас был эпизод в «Ёлках», и теперь снова главная роль. Есть ли у вас планы больше развиваться в актёрском амплуа, или стендап по-прежнему остаётся на первом месте?

Стендап по-прежнему остается на первом месте, потому что здесь я сам себе хозяин и делаю то, что считаю нужным и как считаю нужным. Тем более, что я не владею актерской профессией. Но принимать участие в съемках всегда очень интересно. Это совершенно другой мир, в который я окунулся и который прекрасен. Но для того, чтобы развиваться в актерском амплуа, необходимо получить специальное образование, сводить татуировки. Я, кстати, об этом подумываю. Так как они могут помешать дальнейшим ролям и съемкам. Я открыт ко всем предложениям, но не знаю, как их искать, нанимать ли агента, и что с этим делать. Попробую все же разобраться в этом вопросе.

Фото: ТНТ

За то время, что вы находитесь в юморе, как, на ваш взгляд, эволюционировал жанр стендапа? Нравятся ли вам эти изменения?

Мне сложно говорить об эволюции стендапа, потому что я сейчас нахожусь не в тусовке, то есть не с теми людьми, о которых сейчас говорят. Но стендап стал более социально-ориентирован, сейчас это стало гораздо важнее, чем бытовые вопросы. Люди готовы больше слушать про актуальное, чем про смешное. То есть если даже не очень смешно шутить на злободневные темы, людям это будет нравиться больше. Но, как мы видим, это имеет сейчас большие последствия. Однозначно, неприятные. И вот это противостояние между комедией и людьми из более серьезных кругов, кажется мне странным. Мне не ясно, как можно воевать с юмором. Но то, что стендап развился и уперся в этот забор – это правильно. Нельзя бесконечно шутить о своих женах и детях. Хорошо, что становится больше комиков, в разных городах существуют открытые микрофоны, куда люди ходят не на раскрученные имена, а на молодых стендаперов. Зрители начинают понимать, в чем суть жанра. Когда начинался Stand Up на ТНТ, вообще было не понятно, зачем слушать этих ребят, которые выходят на сцену и говорят о себе нелицеприятные вещи. Вообще, комедия расслабляет, раскрывает, делает нас менее зажатыми внутри, это хорошая психотерапия.

Пока ваша кинокарьера на старте, и роли в плюс-минус похожем амплуа. Есть ли у вас амбиции сыграть героя, который был бы совсем не похож на реального Стаса Старовойтова?

Конечно, мне интересно сыграть героя, который бы был совсем не похож на Стаса Старовойтова, чтобы передо мной стояла какая-то актерская задача. Потому что пока я играю плюс-минус самого себя. Безусловно, хотелось бы попробовать что-то совершенно не имеющего к себе никакого отношения. Смогу ли я это сделать? Это вызов, который я с удовольствием бы принял.