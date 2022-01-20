«Такое отношение я вижу впервые»: в Марий Эл сотрудников ГИБДД наградили за спасение людей из перевернувшейся машины

Полицейские не только спасли замерзающих людей, но и помогли вытащить на дорогу опрокинувшуюся машину. Фото: ГИБДД Марий Эл

Неприятность в дороге у 28-летней жительницы Московской области и ее супруга произошла поздно вечером 8 января.

На 78 километре автодороги «Марьино – Юрино» вовремя сильного снегопада женщина-водитель потеряла управление автомобилем. Иномарка в итоге вылетела с дороги в кювет, где перевернулась на бок. К счастью, ни муж, ни жена не пострадали. Но тут возникла угроза замерзнуть насмерть. Темная и пустая дорога, лес и отсутствие сотовой связи – позвать на помощь было некого. Ночью температура воздуха сдала стремительно падать.

Но тут машину с терпящими бедствие людьми заметили проезжавшие мимо сотрудники ГИБДД - старшие лейтенанты Андрей Зотин и Андрей Шатров. Они пересадили замерзающих супругов в свой служебный автомобиль и включили им «печку». Пока люди грелись, полицейские вызвали на место происшествия дополнительный наряд ГИБДД из поселка Юрино - лейтенантов Андрея Тюлькина и Дмитрия Пруцакова.

В течение нескольких часов полицейские вытаскивали опрокинутую машину из кювета. В конце, концов это им удалось. Они убедились, что иномарка исправна. Спасенные супруги смогли продолжить свой путь, а сотрудники ГИБДД вернулись к дальнейшему несению службы. Спустя время на имя главы МВД Марий Эл пришло благодарственное письмо от той самой женщины-водителя:

«…Сотрудники ГИБДД не только быстро приехали, согрели нас, но и в течение 2-3 часов вытаскивали нашу машину из кювета. Ездим мы по России очень много, но такое отношение от сотрудников ГИБДД я вижу впервые. Спасибо вам за вашу работу!».

Спасенная женщина-водитель написала благодарственное письмо и сотрудников ГИБДД наградили.Фото: ГИБДД Марий Эл

- Приказом главы МВД Марий Эл указанные сотрудники ГИБДД были отмечены Благодарностями, - сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.