«Цена дружбы – это цена смерти»: Петр Шахлевич о проекте «Перевал Дятлова»

Фото: Из личного архива героя публикации

24 января в 19:30 на телеканале ТВ-3 стартует показ сериала «Перевал Дятлова». Сериал «Перевал Дятлова» - это российский телесериал в жанре исторической драмы, созданный кинокомпанией 1-2-3 Production. Проект основан на реальных событиях и состоит из восьми серий, посвящённых гибели тургруппы Игоря Дятлова в начале 1959 года и расследованию причин произошедшего.

Более подробно о съёмочном процессе, мистических знаках на съёмке, схожести актёров с настоящими ребятами из группы Дятлова и многом другом нам рассказал исполнительный продюсер сериала Петр Шахлевич.

– Чем ты занимался на съёмочной площадке? Какие у тебя компетенции в предпродакшене, продакшене и постпродакшене? Чем занимается исполнительный продюсер в «Перевале Дятлова»?

– Исполнительный продюсер – да и не только на картине «Перевал Дятлова» – занимается процессом постановки задач, контролем дедлайнов, бюджетированием и подбором артистов, съёмочной команды. Если говорить в правильной последовательности – сначала он собирает команду, ту – которая может победить тот или иной проект по сложности задач, и пытается удержаться в бюджетах, когда есть такие люди как режиссёры, которые выбивают его их колеи.

Очень важно слышать режиссёрские задачи и максимально соответствовать уровню этой задачи. Находить на это бюджет, возможности и балансировать внутри цифр.

Очень важно для исполнительного продюсера – подобрать нужное место для съёмок. Есть какие-то базисы, который вводит генеральный управляющий, и есть сроки сдачи картины и эфир, и ты должен согласно этому выстроить стратегию проекта.

Выстраивая стратегию, когда мы в апреле месяце 2019 года стартанули с нашим проектом – это были неполноценные 8 серий. То есть, мы снимали 7 серий, пилот был снят до нас. Задача была следующая: пилот был снят, он был эфирным, и нам нужно было до конца 2019 года отснять картину и, соответственно, нужно было найти подобную локацию, в которой был снят первый эпизод. Он снимался в Мурманской области, в Кировске. И если мы говорим про снег, который мы ожидали – это был октябрь-ноябрь месяц, плюс в 2019 году не было снега вообще, как мы знаем, и многие группы, связанные с зимними картинами, вставали, то нам удалось найти некий регион, где помимо снега должен был быть еще и световой день как минимум 10 часов.

Соответственно, если бы мы рассматривали Мурманскую область, где снимался первый эпизод, то к 24 декабря солнышко там вообще не выходит. В октябре и ноябре оно там может подняться на 2 часа – и потом уходит.

Естественно, мы выбираем полную противоположность, куда можно добраться. Мы смотрим в сторону Алтая – это 4 тысячи километров отсюда. Дико непроизводственный регион. Но при всём при этом мы приезжаем туда летом, находим замечательнейший перевал, замечательнейшее место.

У нас была задача – уложиться до конца года. Мы должны были подобрать такого же рода перевал – с теми же горами, с теми же склонами, там же, где устанавливалась палатка и где находили трупы при расследовании в первой серии. Но – на Алтае. Так, чтобы это всё как-то встало в монтаж, и чтобы было одинаково, чтобы не нужно было переснимать первую серию – потому что она эфирная и там всё получилось здорово. Плюс к этому, конечно, должен быть снег по пояс и световой день длиной как минимум 10 часов.

Соответственно, эту задачу нам удалось выполнить, найти такой регион. Это была точка километров 3-5 радиусом – в 150 километров от Горно-Алтайска, от аэропорта.

Семинский перевал. Это место – с туристической базой внизу. Регион, в котором производить кино практически невозможно – но нам удалось найти здесь «сундук Пандорры», в котором мы смогли с огромным трудом расселиться. Но при всём при этом был хотя бы кров над головой, возможность хоть как-то прийти, отдохнуть 5 часов, а кому-то меньше, и снова – в бой. Это была точка, вокруг которой в радиусе трёх километров мы смогли организовать наши 18 съёмочных дней. Все задачи творческого плана были реализуемы.

Как мы говорили – можно выходить прямо в тапках и снимать. Но иногда нужно было лезть в горы, туда, где мы устанавливали палатки и где находились все наши герои – дятловцы. В тапках, конечно, туда не доберёшься.

Фото: Из личного архива героя публикации

– Что за история с шаманом? Ты к нему ездил, да?

– Нет, ездил не я. Ездила замдиректора по объектам – это прекрасная Анастасия Закамскова из Питера – больше, как локейшн-менеджер. Но это человек, с которым можно идти до конца – в любых абсолютно задачах. Она родом с Урала, а работает и живёт в Питере. Поэтому ее дух – абсолютно для этого проекта.

Блок Алтая и блок Питера, который мы смогли с ней вместе провести – это была её заслуга. Она занималась плотной подготовкой Алтая, и мы выходили тогда на министра культуры алтайского края. Он нас вывел на некоего шамана, у которого нужно было взять разрешение на то, чтобы можно было снимать в том или ином месте, в тех или иных горах. Как это сделать, как это преподнести.

И, наверное, ни для кого не секрет, что было несколько съёмочных групп, которые приходили без разрешения и пытались организовать съёмки в тех местах, которые были священны для шаманов, а отбрасывать это ни в коем случае нельзя – ребят смывало дождями, заваливало осадками, и они просто чудом выбирались живыми из этих мест.

Мы решили, что так делать не стоит – с учётом того, что у картины говорящее название – «Перевал Дятлова» – и мне, если честно, было чуть-чуть неспокойно за всех, потому что это авантюра – поехать на Алтай снимать это всё, нужно быть еще и ответственным за каждого. Это очень сложно, потому что команда в экспедиции обычно – становится как дети. Как только они попадают в аэропорт – они разбегаются, их очень сложно собирать, они перестают быть ответственными сами за себя.

Мы готовились к этому где-то 4-5 дней. Потому что нужно было собрать всю атрибутику, продукты, в общем, целую скатерть-самобранку, и по большей степени – это продукты.

Мне сложно сказать, потому что я не поехал, я далёк от этого. И в какой-то степени мне не хотелось делать это самостоятельно. Но у меня не было времени, и в этом плане я поддержал бы Настю. Она как-то, по тем же соображениям, смогла переломить себя – и поехать.

Там были очень странные вещи. Когда она туда поехала – за ней увязался руководитель нашей турбазы, на которой мы жили. Он родом с Алтая и, видимо, знает те места и всех шаманов. А здесь был представлен шаман от министерства культуры – он был прямой такой true-шаман – то есть, это была бабуля с заплывшим глазом – опять же, как бывает в кино. Маленькая, которая практически не говорит по-русски, но всё понимает.

И когда они приехали туда – эта бабуля чуть ли не с порога начала злостно как-то с ним общаться. Настя же ехала туда без каких-то «задних» мыслей, а он, видимо, приехал туда с какой-то целью, что-то разузнать.

И как Настя потом рассказывала – бабуля вышла сразу же из этой комнатки, у неё было тесто в руках, дала его Насте и говорит – лепи плюшки. Она начинает раскатывать какие-то маленькие лепёшки, Саша в это время пытается разводить костёр. Шаман после этого ушла. И Саша вроде пошёл что-то рассматривать в этом доме, и эта бабуля выбежала переодетая в рясу и начала ругаться. То есть, нельзя было заходить в какую-то определённую зону, потому что она уже понимала – кто за чем приехал, и у неё уже была какая-то связь.

Потом она вышла в своём одеянии, заставила их жарить эти лепёшки. Это всё сопровождалось то криками, то руганью, то молчанием. И когда они пожарили эти лепёшки – шаман начала рассказывать им про их жизненные сложности и какие-то проблемы. Она выдала весь список проблем Насти, вплоть до родственников, здоровья и личной жизни. И везде она попадала практически в точку. Конечно, об этом лучше всего расскажет сама Настя, потому что там были такие точные моменты, когда шаман брала лепёшку, рассматривала её – и говорила – вот тут у тебя свинья сдохла.

И Настю начинало передёргивать в этом плане, потому что шаман смотрела на них как через сканер. Потом она взяла Сашину лепёшку и сказала, что если ты так будешь продолжать гонять на машине – а он любитель быстрой езды – то ты будешь как эта лепёшка.

И когда они вышли из дома, сели в машину, Настя вспомнила – что, когда они туда ехали, она просила Сашу не гнать. И когда они поехали обратно – Саша опять начинает лететь, и вдруг они с жёстким юзом тормозят, потому что перед ними тормозит фура, а перед фурой – корова, которая чуть не наделала лепёшку на этом асфальте. И в такой ситуации Настя выбежала, чуть не плача из машины. Это всё произошло через полчаса после того, как они вышли из этого домика, получили разрешение на все наши съёмки.

И то, что было получено такое разрешение – нам придавало уверенности, что все сложится благополучно.

И еще был момент, что шаман Саше говорила – что всё плохо, карма плохая, и что-то случится с его бабушкой. Он, не успев выйти – ему звонит телефон – прямо на крыльце – и ему сообщают, что умерла его бабушка.

В итоге – мы получили разрешение, шаман сделала своё дело, поэтому все так более-менее гладко прошло.

Фото: Из личного архива героя публикации

– Что бы ты делал, если бы шаман не разрешил?

– Я не привык отступать. Нет нерешаемых задач. Это мое первое правило в кино. Честно скажу – бекапа мы не искали. Была полная уверенность, что в этом регионе всё получится. Не было иного региона. И никаким бы образом мы не сняли в 2019 году эту картину иначе.

Скажу честно – снимали бы ровно так же, даже если бы шаман отказал. Потому что нет ничего невозможного. И я считаю, мы не должны останавливаться даже из-за таких вещей. Хотя, я считаю, это большой риск.

– Какое-то мистическое отношение к съёмкам появилось после этого? Стали ли суевернее, видели ли какие-то знаки? Сталкивались ли с ситуациями, когда вам что-то помогло или помешало?

– Как таковых знаков не было. Были знаки – больше для граждан, проживающих в Алтайском крае. Это ночные съёмки, когда мы вывешивали гелевый шар. Все думали, что это НЛО. Были даже видеосъёмки в интернете с подписью, типа: люди ночью останавливались на машинах, такое-то октября, 2019 год, НЛО у нас в Крае, в районе Семинского перевала.

Это такая абсолютная дичь. Очень многие тормозили, снимали этот шар.

Для нас знаков как таковых не было. У нас у кого-то была связь с шаманом, у кого-то с богом, если можно так сказать. Я уходил в связь с богом, и мне давалась возможность договариваться, в частности, с погодой. Наверное, это самый важный фактор, который случился.

Наши люди жили не в лучших условиях и удобствах, и мы не могли выдавать съёмочный план даже из этих 18-ти смен, чтобы каждый день, и на три дня вперед можно было подготовиться. Потому что мы ходили чуть ли не между струй под дождём. Сегодня снег там – едем туда. Сегодня там ветер, туман и ничего не видно – нет, мы сегодня туда не едем. Мы должны переезжать снимать другую локацию.

И еще был очень важный стратегический момент – что мы еще летом договорились со всеми дятловцами, так как они всегда снимались у нас вместе – они всегда путешествуют, ставят палатки, всегда на лыжах и всегда практически вместе – вот эти 9 человек – нам удалось договориться об их занятости – с агентами, с театрами, с институтами. Что они нам выделяют месяц – полностью – без перелётов туда-обратно, потому что Алтай бы не простил этого.

То есть – каждый съёмочный день у нас на Алтае – это три дня разрыв между другими съёмками. Плюс 4 часа к нашему времени – а часовой пояс сдвинут, плюс 150 км до нас, плюс самолёт, который летит 4 000 км, все это непроизводственно абсолютно. Но это стоит того, потому что мы, мне кажется, сделали самый максимум крутого материала, о котором можно было только подумать. И мы нашли его там. И это стоило того. Надо умирать за такие творческие деяния.

– Расскажи про этих дятловцев. Кастинг тоже входит в компетенции исполнительного продюсера?

– Скажем так – больше нужно организовывать и правильных людей ставить на те позиции, которые этим занимаются. Ты как бы смотришь немножко сверху на это всё и немножко жонглируешь этим и подруливаешь.

Есть Лена Абрамова, которая у нас полностью занималась всем кастингом, но, помимо этого, у нас возникали иностранцы. Артисты, которые снимались во флешбеках – немцы, в частности. И их нужно было как-то организовывать. Мы ставили на позицию дополнительного человека, который отдельно занимался только этим направлением. Но и здесь Абрамова Лена взяла это тоже в свои руки, потому что человек где-то не справлялся, и Лена смогла закрыть этот пробел.

По большей части задача исполнительного продюсера – правильно расставить людей, если мы конкретно говорим про кастинг – для того, чтобы это всё правильно работало. А дальше уже занимается утверждением режиссер-постановщик, художник, художественный руководитель. Это больше их ответственность.

– Когда появилась идея, что они должны быть фотореалистично похожи на дятловцев настоящих? Вы подумали, что это они реально? Или можно у нас найти девятерых актёров, которые будут похожи на 9 человек, и даже 10, с Юдиным, и при этом ещё и клёво играть? Ещё и соберутся все вместе.

– Я повторюсь просто – нет ничего невозможного. Если ты в это веришь – как режиссёр-постановщик в это веришь, и ты это передаёшь и начинаешь заряжать команду – в первую очередь исполнительного продюсера – это всё постепенно обрастает большой верой всех, и конечно, сложно перед этим устоять. Это всё работает. В кино – можно всё, что угодно. Абсолютно.

– Как бы ты описал хай-концепт «Перевала Дятлова»? То, что зацепило Beta Film?

– Мне кажется, было много попыток снять «Перевал Дятлова», но не было настолько true-посыла – съёмочного – во всём. От артистов и мест съёмок – до всей творческой концепции. В этой всей коллаборации смешанных творческих решений. Мне кажется – это могло зацепить. Хочется верить в это. Это не отпугнуло, и мы уже это видим, потому что Beta купила фильм.

– Кроме того, что каждый сериал – это какая-то приключенческая история, есть еще фишка – почему мы смотрим сериал – потому что там тебе транслируют какие-то ценности, которые с тобой совпадают. Есть какие-то сериалы про семью, какие-то сериалы про одиночество. Какой заряд в себе несёт «Перевал Дятлова»? Это про идеалистов, про невинность, наивность? Про героизм? Чем психологически будет цеплять эта история, кроме того, что там всё динамично, интересно и непредсказуемо?

– В первую очередь эта история – о дружбе. Всем доступной, но не всегда и у всех это получается в жизни. Цена дружбы – это цена смерти – наверное, можно так сказать конкретно о проекте «Перевал Дятлова». У меня есть ощущение, что они бы могли спастись, хоть кто-то, если бы они разъединились, разошлись. Может быть, кто-то и уцелел бы. В частности, Юдин уцелел, но по другим соображениям. А вот ребята – когда остались друг с другом и согревали друг друга – это как раз цена дружбы.

– Как ты думаешь, из этого может получиться альманах в духе террора? Когда в каждом сезоне берётся какая-то другая мистическая история, при этом совмещается с костюмной драмой, которая что-то говорит о времени, и всё это под одним зонтичным брендом выходит?

– Мне кажется, что Beta, приобретая сериал, а они смогли увидеть только первые два эпизода, как раз расследование и другую стилистику всех дятловцев, – они ждут, видимо, чего-то мистического, что будет выбрасывать из реального мира в эпоху 59 года. А у нас всё по-другому. У нас всё это реалистично, всё это снято в духе Урусевского и, наоборот, мы передавали всю правду – от артистов до костюмов и реквизита. Нам это было необходимо всё передать, чтобы армия фанатов нас потом не растерзала.

– А эта армия фанатов пытается как-то включиться в производство? Консультантами какими-то, или авторы книги деанонимизировались, которая под псевдонимом вышла?

– Действительно, есть одна книга – я забыл автора. У него тоже всё достаточно подробно, но у него другой был посыл. Там всё про политические включения, военные. Но мы не стали с ним это всё обсуждать, потому что тяжело было бы. Потому что он будет всё перетягивать на себя.

Была история, что автор сценария Куликов – он имел доступ к секретным материалам и писал историю на основе них, и вся версия, предложенная нами, посценарно – она реальна. Можно в неё верить.

– Как вы получили доступ к этим материалам?

– Это было до меня, и я, к сожалению, не знаю. Не берусь судить, как это всё происходило, но были какие-то договорённости, видимо, до меня.

– Как ты думаешь, что о нас поймут зрители, до которых это Beta донесёт? Например, они поймут, что для советского человека – эта вся горная романтика – это такой выход в пространство свободы? Поэтому там миллионы людей от этого тащились, и это всё потом постепенно сошло на нет.

– Сложно сказать. Мне кажется, в нашем современном мире мы не достучимся, кроме как до нашего зрителя.

– А что хочется сказать об этих героях? Там есть ощущение противопоставления такого современного сериала и наивной истории. Такого советского героического наива, сознательно повинченного на максимум. Где-то цепляет, потому что сейчас все истории циничны, а тут тебе рассказывают очень трогательную историю. Поэтому интересно, что вы хотите этим сериалом рассказать про героев, кроме того, как они погибли? Что это за поколение?

– Мне кажется, это то поколение, 1959 год, когда люди уходили в походы для того, чтобы можно было свободно высказываться друг с другом, и это небольшой элемент свободы. Это момент свободы, где они могут выстраивать свой лагерь там, где хотят. Я сам много в походы ходил, и хожу. И отец у меня тоже в зимние походы в Карелию ходил на лыжах. И он рассказывал именно так: что когда нас в Советском Союзе прижимали – мы могли свободно высказываться только там, в походах, когда за мешок картошки сажали людей.

– Общее количество смен, и сколько людей было задействовано в проекте?

– Всего было 68 смен, разбитых разными блоками. По людям – сложно сказать. Вообще – около 100 человек. Максимум мы достигали команды вместе с алтайскими водителями, медиками, оленеводами и т. д. – 156 человек.