Актриса Дина Губайдуллина: «Я рада, что родилась в Казани»

Фото: ТНТ

10 января на ТНТ вышел новый сериал – комедия про современные проблемы «Мне плевать, кто вы», одну из ролей в котором сыграла уроженка Татарстана, актриса нашумевшего проекта «Happy End» Дина Губайдуллина. «Комсомолка» поговорила с Диной о новом сериале, детстве в Казани и планах на будущее.

Расскажите, как вас согласовали на роль в сериале «Мне плевать кто вы»? Как проходили съемки?

- Меня позвали на пробы сначала года два назад или, может быть, полтора. Тогда ещё снимали пилотные серии, и меня сначала позвали пробоваться на главную роль. Я пришла на пробы, познакомилась с режиссёрами и сценаристами проекта. Мы много раз пробовались, с разными партнёрами, но в итоге – на главную роль меня не утвердили, и потом меня позвали на другую роль – саксофонистки, которую зовут Алёна. Съёмки проходили очень хорошо, мне всё понравилось. Было весело, у нас очень хорошая молодая команда, с которой комфортно работать. Было как-то легко, и я очень надеюсь, что будет продолжение в виде второго сезона, и моя героиня в него войдет. Очень хотела бы поработать с этим составом еще раз.

В сериале вы играете саксофонистку, расскажите, похожи ли вы с ней? Как вам характер вашей героини? Какая она?

- Нет, я совершенно с ней не похожа, но, когда мне прислали сценарий для проб, я сразу придумала, как можно «сделать» эту героиню и как можно её сыграть. Бывает такое, когда присылают сценарий, и ты вообще не видишь никакого сходства и не знаешь, как ты мог бы сделать. А тут я сразу придумала, и мне было очень легко. Но я абсолютно не похожа на свою героиню, потому что она очень доверчивая, стеснительная и непосредственная, глуповатая. Из-за того, что она очень боится быть неудачницей, она верит во всё, что ей говорят, из-за этого её часто обманывают, и она такая «прилипала». Она очень липнет к главной героине, пытается ей что-то навязать и быть её подружкой, из-за этого всякие смешные ситуации возникают. Я более саркастичная и более трезво рассуждаю. Я не буду так навязывать себя, за кем-то бегать, но, наверное, в глубине души тоже многих вещей стесняюсь и боюсь. Из-за повышенной тревожности могу делать всякие глупые вещи, за которые себя виню. Вот, наверное, в этом я с ней похожа.

Фото: ТНТ

Чем будет интересен сериал «Мне плевать, кто вы» российскому зрителю?

- Мне кажется, сериал получился очень забавным. Просто честная история про подростков, разговор об их проблемах и подростковом мире.

Вы родились и выросли в Казани. Как город повлиял на вас? Расскажите про ваше детство в Казани.

- Я рада, что родилась в провинции, а не в Москве, поэтому намного проще отношусь ко многим вещам. У меня нет какого-то снобизма московского, и я очень люблю Казань, люблю там бывать, но в последнее время это удается мне редко. Не могу сказать, как именно повлиял на меня город. Мне кажется, это станет понятно, когда буду немного постарше, а пока – не знаю. Хотя, наверное, уже есть такая черта, что я терпимо отношусь к любым национальностям и религиям, ведь в Казани дружно проживают вместе и русские, и татары. На меня, скорее, семья моя повлияла, а не город. Моя мама – музыковед, и я всё детство ходила на концерты симфонического оркестра в консерваторию.

Расскажите, как пришли к актерскому искусству, когда поняли, что хотите быть актрисой? Что повлияло на это решение?

- У нас в школе был театр на французском языке, я там играла, и мне очень нравилось. Вообще, я не планировала быть актрисой. Думала, что уеду во Францию и буду обучаться гуманитарным наукам: журналистике или германо-романской филологии, например. Я училась в девятой гимназии в Казани, это французская гимназия. В девятом классе я перешла в другую школу по семейным обстоятельствам, и там была театральная студия Хабенского, которая недавно там открылась. Когда туда попала, меня сразу затянуло из-за потрясающей атмосферы и творческих людей. Мне показалось, что театр – это какое-то семейное и тёплое место. Возможно, реальный театр не такой, но тогда мне так показалось, и я попала в среду, где было очень много единомышленников. После этого я решила попробовать поступить в театральный вуз. Благодаря этой студии и педагогам как-то поверила в себя. И поступила!

Фото: ТНТ

Вы снимались в нашумевшем «Happy End», расскажите, как родные и друзья оценили вашу участие в проекте? Как ваша жизнь поменялась после съемок в этом сериале?

- Родные, к сожалению, пока ещё не посмотрели, а друзьям, кто смотрел, очень понравился сериал, все очень были за меня рады, что я там снялась. После съёмок в этом сериале моя жизнь никак не изменилась. Но мне было очень приятно, когда все мои знакомые и близкие писали и поздравляли меня с тем, что я там снялась. После проекта остались только положительные впечатления. Был один классный съёмочный день – мы снимали такую тусовочную сцену на троих актёров. Там была настоящая еда, алкоголь, сигареты, и благодаря этому, благодаря музыке, была импровизационная сцена, которую легко было играть. Наверное, навсегда запомню этот съёмочный день, потому что это был первый раз в кино, когда я как будто бы жила в образе и поняла, как важно твоё эмоциональное состояние, как важен настрой во время съёмок, потому что на этом проекте действительно была какая-то крутая атмосфера, всем, кто работал над этим проектом, очень нравилось, что они делают.

Какие у вас планы на будущее? Может быть, уже есть новые проекты или цели?

- Да, у меня уже есть проекты. В основном, театральные, но, наверное, не буду пока про них рассказывать. Надеюсь, что они сложатся, и я смогу в будущем про них как-то рассказать, когда это всё произойдёт. Планы на будущее – не могу озвучить, так как мне интересны разные вещи: и театр, и кино, и режиссура. Мне также очень нравится писать. Хочется чего-то нового и разного. Мне нравится, что у меня такая профессия, когда ты точно не знаешь, что будет дальше, и нет какого-то окончательного и устоявшегося, всё время всё меняется. Ты не знаешь, что будет в следующий месяц – будет ли всего много или же не будет вообще. Это и есть, наверное, жизнь, и это очень интересно.

«Мне плевать, кто вы» - с 10 января в 20:00 на ТНТ