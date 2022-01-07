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Происшествия7 января 2022 14:29

В Татарстане четыре человека погибли в аварии на трассе Казань-Оренбург

Водитель и трое пассажиров одной из машин скончались на месте
Инзиля ШАКИРОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

Фото: прокуратура Татарстана

В пятницу, 7 января, около 15:00 в Татарстане на 219-м километре трассы Казань-Оренбург, недалеко от деревни Ильтень Бута, произошло ДТП с 4 погибшими, сообщает прокуратура республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio, 22-летняя девушка, выехала на полосу встречного движения для обгона, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: прокуратура Татарстана

- От полученных травм водитель и трое пассажиров автомобиля Kia Rio скончались на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Среди погибших - несовершеннолетняя сестра водителя и 22-летние парень и девушка, жители Оренбургской области.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

МВД России по Альметьевскому району сейчас проводит доследственную проверку. Её ход и результаты взяты на контроль в прокуратуре Альметьевска.

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