В Татарстане четыре человека погибли в аварии на трассе Казань-Оренбург

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. Фото: прокуратура Татарстана

В пятницу, 7 января, около 15:00 в Татарстане на 219-м километре трассы Казань-Оренбург, недалеко от деревни Ильтень Бута, произошло ДТП с 4 погибшими, сообщает прокуратура республики.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio, 22-летняя девушка, выехала на полосу встречного движения для обгона, не справилась с управлением и столкнулась с автомобилем Volkswagen Tiguan.

Обстоятельства случившегося выясняются. Фото: прокуратура Татарстана

- От полученных травм водитель и трое пассажиров автомобиля Kia Rio скончались на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Среди погибших - несовершеннолетняя сестра водителя и 22-летние парень и девушка, жители Оренбургской области.

На место происшествия выехал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

МВД России по Альметьевскому району сейчас проводит доследственную проверку. Её ход и результаты взяты на контроль в прокуратуре Альметьевска.