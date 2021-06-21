Мэр Казани Ильсур Метшин о коронавирусе: «Третья волна уже наступила»

По словам градоначальника, ухудшение эпидемиологической ситуации происходит из-за несоблюдения горожанами социальной дистанции и масочного режима. Фото: metshin.ru

В этот понедельник, 21 июня, на еженедельном совещании в Исполкоме Казани мэр города Казани Ильсур Метшин в связи с осложняющейся ситуацией с коронавирусом призвал жителей столицы Татарстана не расслабляться.

- В наших руках не допустить ухудшения ситуации в Казани, но это уже происходит из-за несоблюдения социальной дистанции, масочного режима. Статистика плохая, в том числе, поэтому необходимо быть внимательными в средствах защиты, мыть руки, соблюдать дистанцию и прививаться. За этот год мы практически забыли о жестких ограничительных мерах, поэтому, когда они вводятся в некоторых регионах, видим, насколько без желания жители это воспринимают. Люди привыкают и думают, что это их не коснется, но, к сожалению, третья волна уже наступила. Расслабляться не то, что рано, это очень опасно, - сказал Ильсур Метшин.

В свою очередь, так же участвовавший в совещании зам главы Минздрава Татарстана Владимир Жаворонков отметил, что сейчас в целом по стране идет рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, в связи с этим в больничных стационарах Казани будут развернуты дополнительные койки для пациентов с ОРВИ, подозрениями на коронавирус и с подтвержденным диагнозом на него.

Жаворонков также сообщил, что с учетом сложившейся ситуации инфекция в России может начать распространятся еще быстрее, чем это было ранее. Сегодня болезнь протекает молниеносно, имеются случаи повторного заражения, в том числе и тех, кто вакцинировался в начале прививочной кампании.

- Вакцинация не является 100% гарантией от заражения коронавирусом, но по данным медицинских центров, у заболевших, у которых сформирован иммунитет после первого этапа вакцинации, болезнь протекает в легкой форме, – сказал зам главы Минздрава Татарстана.

Жаворонков утверждает, что единственное оружие против этой инфекции - коллективный иммунитет и ограничение контактов.

- Отсутствие вакцинации достаточного числа людей, снижение числа переболевших, у которых сохранились антитела, будет способствовать быстрому распространению вируса. Чем большее число граждан будет невосприимчиво к вирусу, тем медленнее он будет распространяться, – отметил Владимир Жаворонков.

Так, по его данным в Казани сейчас от коронавируса привилось всего 23,32% горожан от запланированного. Всего вакцину в городе получили 137 476 человек, в том числе 57 165 людей в возрасте от 60 лет.

На что, мэр Казани Ильсур Метшин предложил дополнительно прививать людей не только около станций метро и в торговых центрах, но в отдаленных от них районах.

По словам градоначальника, в казанских поселках сейчас проживает 220 тысяч человек, немалая часть горожан сейчас отдыхает у бабушек и дедушек, поэтому нужно сделать так, чтобы они смогли получить вакцину, не выезжая в город. Ильсур Метшин поручил проработать вопрос об организации в поселках прививочных пунктов.