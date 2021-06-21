ЕГЭ - 2021: куда собираются поступать самые умные выпускники Татарстана

За сто баллов ЕГЭ в вузах России абитуриентам предлагают множество привилегий. Например, некоторые университеты обещают повышенные государственные стипендии. Фото: Мария ЛЕНЦ.

Основной период сдачи ЕГЭ - 2021 в России подходит к концу, и выпускникам постепенно приходят первые результаты. В Татарстане госэкзамены традиционно пишут хорошо, например, в этом году число стобалльников по русскому языку увеличилось – 102 школьника.

Так, какие привилегии вузы предлагают таким абитуриентам? Например, некоторые университеты обещают повышенные государственные стипендии (в Москве они могут достигать 20 тысяч рублей) или единовременные выплаты, сумма которых колеблется от 80 до 100 тысяч рублей. Также предлагают так называемое льготное поступление без учета баллов ЕГЭ за остальные предметы.

Корреспондент «Комсомолки» поговорила с одними из самых умных выпускниками Татарстана 2021 года и узнала, как они готовились к ЕГЭ, чтобы получить максимальный балл, что почувствовали, когда увидели долгожданную цифру «100» и на что рассчитывают при поступлении в вуз.

Аскар Зарипов, стобалльник ЕГЭ по русскому языку:

«К экзаменам я готовился с репетитором, занятия у нас проходили по одному разу в неделю. Также много занимался самостоятельно: решал КИМы, варианты и задания. Перед самим экзаменом, конечно же, волновался, особенно сильно переживал за сочинение, но к тестовой части экзамена был полностью готов. Если честно, когда шел на ЕГЭ по русскому языку, на 100 баллов вообще не рассчитывал.

Когда увидел на сайте результаты, то сначала не поверил – это был шок! Но спустя какое-то время все перепроверил и убедился, что действительно набрал максимальное количество баллов за экзамен. Сразу начал звонить родителям, родственникам и написал учителям, которые помогали в подготовке. Мне многие сказали: «Мы не сомневались в хорошем результате, но 100 баллов превзошли все ожидания». Кстати, репетитору я смог позвонить только спустя полчаса, потому что сильно волновался.

По поводу университета еще не решил, наверное, буду оставаться в Казани и поступать на направление, связанное с физикой и математикой, думаю, мои 100 баллов за русский язык могут сыграть решающую роль. По поводу стипендий и условий поступления пока тоже не думал, все еще нахожусь в приятном шоке от такого результата по ЕГЭ».

Стобалльники рассчитывают на привилегии при поступлении и хорошие стипендии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мадина Нугуманова, стобалльница ЕГЭ по литературе:

«Я осознавала, что ЕГЭ – это серьезное испытание и важный этап при поступлении в любой вуз, а особенно в университет мечты. Именно поэтому приложила все усилия к подготовке к экзамену по литературе. С августа, за 10 месяцев до ЕГЭ, я стала заниматься на онлайн-курсах: каждый день выполняла тесты, изучала материал, читала произведения, писала сочинения. С осени также ходила на курсы при университете.

Было страшно, волнительно и ответственно, но месяцы подготовки и искренний интерес к предмету невероятно мне помогли. Я не ожидала, что напишу на 100 баллов – это была настоящая мечта, воплотившаяся в жизнь благодаря моим стараниям, стремлениям и постоянной подготовке. Я обрадовала семью этой новостью: мы от всей души отмечали мой результат, даже плакали от счастья. Учителя с восторгом отнеслись к моим 100 баллам: они поздравляли и восхищались мною.

Я собираюсь поступать на направление, связанное с медиа: мне интересны журналистика, кинематограф и сценарное дело. От вуза я не жду больших стипендий, мне хочется умных, грамотных и интересных преподавателей, которые сумели бы передать свои знания. Также интересует творческая сторона университета: выступления, мероприятияи и съемки. Радует, когда можно раскрыть себя на сцене, заниматься искусством. Говоря об условиях обучения, можно отметить грамотно составленное расписание, общежития, которые находились бы не так далеко от самого университета».

Амир Багаутдинов, стобалльник ЕГЭ по химии:

«К экзамену по химии я готовился самостоятельно – не потратил ни копейки, купил только пару сборников с задачами. В основном, решал задания в интернете и в начале года много времени тратил на теорию. У нас в школе также были хорошие учителя: они давали знания и придавали мотивацию на успешную сдачу экзаменов.

На протяжении последнего месяца подготовки я стабильно писал пробные варианты ЕГЭ на 95-98 баллов и понимал, что спокойно смогу написать и на 100. Если честно, это очень давило – все учителя понимали, что я могу сдать на максимальный балл, поэтому ждали от меня этого, из-за чего я немного переживал. Но это придавало и уверенности.

Когда увидел баллы, то от сотки, конечно, кайфанул. Планирую поступать в Москву, на медицинское направление. С профессией пока точно не определился, думаю, что решу это во время обучения в вузе. Очень надеюсь на хороших педагогов, которые смогут увлечь медициной и дать много знаний. Планирую также хорошо учиться, поэтому рассчитываю на высокую стипендию».

Дарья Журавлева, стобалльница ЕГЭ по русскому языку:

«К экзаменам я готовилась самостоятельно и с учителями моего лицея на дополнительных занятиях. Занималась, честно говоря, много. За три дня до экзамена у нас в лицее был интенсив, на котором мы повторили самые сложные темы, обсудили тяжелые задания и потом спокойно пошли на ЕГЭ.

В течение года я продумала все варианты событий: если я сдам отлично, средне и плохо, поэтому вообще не волновалась. Но, если честно, рассчитывала на 90+, чтобы точно поступить в тот вуз, о котором мечтаю. Когда увидела результаты, то сначала не поверила: обновила вкладку, перепроверила все и только потом поняла, что это правда. Сразу же подумала: «Да, я это сделала и выполнила главную цель этого года».

Планирую поступать в университет города Иннополис на программиста. На данный момент разрабатываю мобильное приложение и во время обучения в вузе хочу уйти в сферу искусственного интеллекта.

Стипендия в этом университете рассчитывается из оценок, на которые учится студент, поэтому планирую хорошо учиться. Также олимпиадникам и стобалльникам там можно рассчитывать на привилегии и грант».

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