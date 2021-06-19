Татуировки и откровенные шорты: в Казани студентку не пустили на экзамен из-за внешнего вида

Успеваемость девушки тут ни при чем, студентка считает, что ее не допустили до экзамена из-за татуировок, дредов и личной неприязни. Фото: из личного архива студентки.

Студентка первого курса магистратуры казанского Института культуры по имени Анна попала в неприятную ситуацию. По ее словам, ее не пустили на экзамен. Как рассказала сама девушка корреспонденту «КП-Казань», успеваемость тут ни при чем – в течение семестра она посещала все пары, выполняла задания и писала контрольные работы. Студентка считает, что на экзамен ее не допустили из-за внешнего вида.

Перед началом экзамена преподаватель сказал девушке, что сдавать Анна ничего не будет, и попросил удалиться из кабинета, отметив при этом, что это не его личное желание:

– В этой ситуации у меня к тебе нет никаких претензий, но мне запретили принимать у тебя экзамен, – отметил преподаватель.

По словам студентки, о ее внешнем виде с преподавателем говорил декан института, который и попросил не допускать Анну до сдачи экзамена. Кроме того, до этого у девушки был конфликт с ректором института, Розой Ахмадиевой, которая преподает у Анны стратегический менеджмент в культуре.

– Я опоздала на пару ректора института, но не по своей личной воле. Добираться до вуза мне далеко, тем более везде идут дорожные работы. Из-за недопуска на пару я написала жалобу, отметив, что преподаватель ведет себя некомпетентно, – говорит девушка.

Кроме того, по словам Анны, она обучается на контрактной основе и имеет полное право присутствовать на занятиях.

По словам ректора КазГИК Розы Ахмадиевой, приказов о недопуске студентки до экзаменов она не давала и никаких конфликтов с Анной у нее не было. Однако женщина отмечает, что в тот день студентка действительно была «вульгарно» одета – пришла в кожаных шортах и жилетке, что, по мнению Ахмадиевой, недопустимо в высшем учебном заведении.

По словам ректора КазГИК Розы Ахмадиевой, приказов о недопуске студентки до экзаменов она не давала. Фото: из личного архива студентки.

В беседе с «КП-Казань» девушка также отметила, что обучение в институте культуры ей нравится, она целенаправленно поступала туда после окончания обучения на бакалавра в Казанском Федеральном Университете, поэтому пока не решила, что именно будет делать после произошедшего случая – отчисляться или продолжать обучение.

– Я увлекаюсь культурой, искусством, поэтому поступила в казанский Институт культуры, чтобы узнать что-то новое для себя. В целом мне все нравится, я хорошо учусь и проявляю себя в вузе. Преподаватели меня тоже устраивают, они сами творческие, хорошие люди, подробно и интересно доносят информацию, хорошо проводят пары.

По словам девушки, на ее внешний вид часто обращали внимание, например, в школе заставляли смывать косметику и менять одежду, но в КФУ, где Анна училась на бакалавра, таких инцидентов не происходило ни разу.