В Чувашии жителей даже самых отдаленных деревень обеспечат постоянной медицинской помощью

Глава Чувашии Олег Николаев:

«Уважаемые работники здравоохранения и ветераны отрасли! Поздравляю вас с Днем медицинского работника!

Вы выбрали самую гуманную профессию, чье значение в жизни каждого из нас сложно переоценить. По первому зову вы приходите на помощь в самых сложных ситуациях.

В условиях пандемии коронавируса на вас легла огромная нагрузка. Помогая пациентам победить опасную инфекцию, каждый из вас изо дня в день демонстрирует высокий профессионализм, мужество, стойкость и самоотверженность. Мы благодарны вам за это!

Мы и в дальнейшем будем оказывать вам всестороннюю поддержку, совершенствовать систему здравоохранения в целом - строить больницы, оснащать медучреждения современным оборудованием, внедрять передовые технологии и практики в лечебном деле. И все это на благо наших граждан, повышение качества и доступности медицинской помощи населению.

Уважаемые медицинские работники! Спасибо вам за высокое служение и верность призванию! Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья!»

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Алла Салаева:

«Время показало, что профессия медика не только ответственна, но и рискованна. Работая в больницах, ковидных госпиталях, спасая человеческие жизни, они рискуют и своей жизнью.

В республике более 8 тысяч врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитаров стоят на защите жителей от коронавирусной инфекции. Спасибо за самоотверженное отношение к делу!

Не устаю восхищаться силой духа людей в белых халатах, их преданностью делу, искренним желанием помогать людям.

Уважаемые медицинские работники! Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником! Вы наша опора, наша защита, наша надежда. Желаю благополучия вам и вашим близким, профессионального роста и, конечно же, здоровья вам и вашим пациентам!»

С начала года по всей стране стартовала серьезная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Основная цель властей - сделать медицинскую помощь более доступной для жителей малых населенных пунктов, деревень и отдаленных территорий. Не стала исключением и Чувашия.

- Программа модернизации первичного звена здравоохранения Чувашии - беспрецедентная. Ключевая задача - обеспечить качество и доступность медицинской помощи для тех, кто живет в сельской местности, малых городах, - обозначила значимость модернизации заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики Алла Салаева.

По ее словам, в республике построят новые поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты. Вновь в регионе приступают к строительству отделений врача общей практики и врачебных амбулаторий. Запланирован и капитальный ремонт объектов здравоохранения.

МОДЕРНИЗАЦИЯ В ЦИФРАХ

Только в текущем году на модернизацию первичного звена здравоохранения направят 760,4 миллиона рублей. Большую часть из них - 252,7 и 135,3 миллиона рублей потратят на строительство 54 ФАПов и 7 врачебных амбулаторий соответственно. В мае уже приступили к строительству врачебной амбулатории в селе Шыгырданы Батыревского района, работа на остальных запланированных объектах начнется в июне. Также до конца года запланирован капитальный ремонт 12 подразделений медорганизаций. Помимо эстетической составляющей работы будут направлены на создание удобной и понятной навигации внутри медучреждений.

Районы республики с начала года уже получили 44 новых санитарных автомобиля. Их используют для перевозки пациентов в больницу и врачей для оказания адресной помощи. Также на машинах доставляют лекарственные препараты в отдаленные районы и биологические материалы в лаборатории для исследований.

Всего же программа обновления и совершенствования первичной медицинской помощи рассчитана на пять лет. В течение этого времени Чувашии из федерального бюджета будет направлено около 4,2 миллиарда рублей. Еще чуть больше 115 миллионов рублей будет вложено из бюджетов регионального уровня.

На эти средства запланировано строительство 133 объектов здравоохранения, в том числе 103 фельдшерско-акушерских пункта, 19 врачебных амбулаторий, 9 отделений врача общей практики и две новые поликлиники. Также ожидается реконструкция трех поликлиник - здания соединят теплыми надземными переходами, еще 136 действующих медицинских объектов, работающих в селах, получат капитальный ремонт.

- Важно, что все новые объекты здравоохранения будут обеспечены дорогами и подъездными путями к ним, - подчеркивают в Минздраве Чувашии.

Определенная часть финансирования будет направлена на покупку для медучреждений 130 единиц автотранспорта, предназначенного для перевозки пациентов в медучреждения и медработников на дом к пациентам.

Отдельной статьей программы заложены расходы на оснащение учреждений новым оборудованием. В течение нескольких лет врачам закупят свыше 500 единиц медтехники, в том числе 24 единицы рентгеновского оборудования и УЗИ-аппаратов.

При этом медицина Чувашии в предстоящем году получит из федерального бюджета еще порядка 836 миллионов рублей. Эти средства буду направлены на закупку медицинского оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Дополнительно из республиканского бюджета предусмотрены средства на покупку медоборудования, разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт медучреждений и, конечно же, на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

БЕЗ ВРАЧЕЙ НИКУДА

В это же время, подчеркивает председатель Кабинета министров Чувашской Республики Алла Салаева, существует еще одна проблема - нехватка узких специалистов.

- Пути решения уже обсудили с министром здравоохранения Чувашии, - успокоила Алла Леонидовна.

Так, предложено раз в квартал по четко спланированному графику организовывать визиты необходимых населению врачей. Дополнительно будет подготовлена программа приема специалистов, чтобы своевременно информировать местных жителей.

- Они должны знать конкретные дни приема. Даты приема доведем до всех, кому необходима консультация специалистов, в июле, - обозначила сроки Алла Салаева.

Непосредственно для врачей ведущих республиканских больниц будет предусмотрена мотивация на выездную работу в районах.

РАБОТА ПРИВЫЧНАЯ

Работа по повышению доступности медицины во всех, даже очень отдаленных уголках Чувашии ведется очень давно. На сегодняшний день в регионе насчитывается 537 фельдшерско-акушерских пунктов, включая 21 передвижной. Активная замена аварийных и ветхих ФАПов на модульные здания ведется планомерно с 2013 года. За это время построено и оснащено современным медицинским оборудованием 215 ФАПов. На эти цели было затрачено более 600 миллионов рублей.

О том, что власти заинтересованы в развитии программы, говорит и тот факт, что высвобожденные средства направляются на возведение новых модулей. Например, в 2020 году было запланировано строительство 5 ФАПов. Но, по словам министра здравоохранения Чувашской Республики Владимира Степанова, благодаря экономии средств от проведенных торгов появилась возможность построить еще три дополнительных фельдшерско-акушерских пункта, два их которых уже построены. Также в прошлом году на сэкономленные средства закупили 46 единиц медицинского оборудования, в том числе функциональные кровати для пациентов с сердечно-сосудистой патологией, УЗИ-аппараты и электрохирургическое оборудование.

Кроме того, в некоторых случаях медицинские работники самостоятельно приезжают в глухие и малонаселенные деревушки. Медучреждения каждого района республики обеспечены передвижными ФАПами. Мобильный ФАП - это небольшой автобус, представляющий собой медицинский кабинет, укомплектованный современным оборудованием: аппаратом ЭКГ, спирографом (для диагностики заболеваний органов дыхания), портативным дефибриллятором, глюкометром (для замера уровня сахара в крови), офтальмотонометром (для измерения внутриглазного давления), гинекологическим креслом. Такой подход к делу, признаются медики, позволяет выявлять заболевание на ранних стадиях, еще до того, как оно будет приносить дискомфорт и страдания пациенту, и оказывать больному профилактическую помощь. Также на площадке медицинских пунктов на колесах врачи проводят диспансеризации, вакцинации, корректируют имеющееся лечение, производят забор анализов и оказывают неотложную помощь. Одним словом, делают всё, чтобы продлить жизнь населения и улучшить ее качество.

ДОСТУП К ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ

По решению республиканских властей, озвученному в прошедшем году, все фельдшерско-акушерские пункты Чувашии будут подключены к Всемирной паутине. Благодаря высокоскоростному интернету даже в самых отдаленных уголках республики будет доступна так называемая телемедицина. Это значит, что по мере необходимости и достаточно оперативно врачи и фельдшеры на местах смогут получать консультации от своих коллег, работающих в крупных медицинских центрах республики.

Первые подключения ФАПов к сети, по данным Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики, осуществили еще в 2019 году. Доступ в интернет получили фельдшерско-акушерские пункты, школы, сельские администрации, пожарные части - всего 90 объектов. Доступ к высокоскоростному интернету получили 52 фельдшерско-акушерских пункта. Это стало возможным в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».