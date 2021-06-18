«Ужин с детективом»: В Казани прошел мастер-класс от шеф-повара Дмитрия Ознобишина

Фото: ТВ-3.

На ТВ-3 уже несколько лет существует линейка «Ужин с детективом»: каждый вечер по будням канал предлагает своим зрителям к ужину угощение в виде детективного сериала. А теперь эти ужины будут ещё разнообразнее благодаря новой специальной акции, которая поможет каждому приготовить для своей семьи что-то по-настоящему нестандартное и изобретательное – другими словами, включить на полную своё кулинарное воображение в соответствии с девизом канала «включи воображение – включи ТВ-3»!

Своими фирменными рецептами в эфире федерального канала уже поделился новая звезда ТикТок Дмитрий Ознобишин, он же Шеф Дмитрий, за кухонной магией которого постоянно следят более 1,6 млн подписчиков в Интернете. Он рассказал телезрителям всей страны, как приготовить фирменное блюдо крымскотатарской кухни – мясной пирог «Кубете» и еще несколько необычных блюд. Полную технологию приготовления можно уже увидеть в Инстаграм-аккаунте ТВ-3 (IGTV).

Фото: ТВ-3.

А 17 июня в столице Татарстана в рамках показа линейки «Ужин с детективом» на телеканале ТВ-3 прошел его кулинарный мастер-класс. Участие в мероприятии приняли казанские блогеры и журналисты.

Под чутким руководством шефа каждый участник мастер-класса приготовил три блюда. В меню ужина — запечённые утиные ножки с карамелизированными яблоками, салат со свеклой в медово-горчичной заправке, сливочным козьим сыром и кедровыми орешками. На десерт — сыр бри с грушей и клюквой в слоеном тесте.

Шеф-повар Дмитрий Ознобишин подробно рассказал о том, как готовить блюда и что учитывать при сервировке каждой позиции. Шеф поделился своими советами и небольшими секретами приготовления ужина, чтобы все участники мастер-класса смогли почувствовать себя настоящими поварами в изысканном ресторане.

Фото: ТВ-3.

Так, шеф-повар отметил, что перед запеканием утиных ножек их нужно предварительно посолить, поперчить, пожарить на гриле и только потом отправить в духовку на час.

При готовке салата свеклу нужно запечь и приготовить медово-горчичный соус, для которого используется дижонская горчица, винный уксус, мед, зубчик чеснока, растительное масло и щепотка соли. Соус смешивается с листовым салатом корн, запеченной свеклой, сливочным козьим сыром, свежей малиной и кедровыми орешками.

На десерт – самое вкусное, сладкое и необычное – запеченный сыр бри. Для начала карамелизируем груши и клюкву, разрезаем сыр бри на небольшие кусочки и соединяем все в конвертиках из слоеного теста, добавив грецкие орехи. Запекаем десерт 20 минут и подаем с шариком мороженого.

Фото: ТВ-3.

Мастер-класс прошел в дружеской атмосфере, каждый смог получить полезные кулинарные навыки, самостоятельно приготовить вкусный ужин и почувствовать себя настоящим профи.

Всё лето с понедельника по четверг смотри «Ужин с детективом» в 19:30 на ТВ-3 и готовь нестандартные блюда с лучшими поварами и блогерами страны.