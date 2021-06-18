Аномальная жара в Поволжье: как правильно одеваться, пить и питаться

Людям советуют в жару больше контактировать с водой. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Аномальная жара в Поволжье длится вот уже несколько дней. Столбики термометров не опускаются ниже +25 градусов днем, а в некоторых районах воздух прогревается и до +35 градусов.

Вообще нынешнее лето, по данным синоптиков, выдается крайне жарким. Достаточно вспомнить середину мая, когда, например, в Казани, даже раньше срока рассчитывали открыть купальный сезон, чтобы помочь людям спастись от жары.

Для того, чтобы сохранить здоровье и хорошее самочувствие в такую погоду следует следовать ряду важных правил. О них рассказала заведующая Центром здоровья регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ульяновской области, врач-терапевт Елена Казакова.

КОГДА ГУЛЯТЬ И КАК ОДЕВАТЬСЯ?

- Пик солнечной активности приходится на дневные часы, с 11.00 до 15.00. Если столбик термометра поднимается до критических отметок, в это время лучше оставаться дома. Выйти на улицу необходимо? Значит, необходимо выбрать правильную одежду. Как ни странно, открытая одежда – не лучший вариант для жаркой погоды, поскольку она не способна защитить кожу от солнечных ожогов. Гораздо лучше от палящих лучшей солнца защитит светлая одежда, максимально закрывающая тело. Красивая шляпка, панама, кепка, бейсболка – любой из головных уборов с полями или козырьком защитит вас от солнца, - для начала рекомендует специалист.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ?

- Выходя на улицу, не забудьте взять с собой бутылку питьевой воды. В день рекомендуется выпивать от 1,5 до 3 литров жидкости, при этом основной объем должен приходиться на утренние часы. Пейте часто, небольшими глотками. Для утоления жажды лучшим напитком является вода, в которую добавлено несколько капель лимонного сока, а также минеральная вода без газа, зеленый чай без добавления сахара, морсы, узвар домашнего приготовления. Не употребляйте алкогольные напитки, в частности, пиво – оно не только не утоляет жажду, но и может привести к обезвоживанию организма. Сладкая газированная вода плохо утоляет жажду, поэтому мы за раз выпиваем ее больше, чем обычной, и в результате в организм поступает большое количество сахара, превышающее суточную норму. Газированная минеральная вода – тоже не лучший вариант для лета, поскольку оксид углерода, используемый в качестве натурального консерванта, повышает кислотность желудка, - говорит Елена Казакова.

ЧЕМ ПИТАТЬСЯ ЛЕТОМ?

- Каким должен быть летний рацион, подскажет ваш организм, ваша задача – следовать желаниям и придерживаться правил здорового питания. Жареные блюда лучше заменить отварными и тушеными, кондитерские изделия – фруктами. Не случайно летом хочется перейти на холодные супы и окрошку. Продукты с минимальным содержанием животных жиров – то, что нужно для поддержания тонуса летом. А вот мороженое, которое так хочется попробовать в жаркий летний день, есть не рекомендуется. Из-за резкого охлаждения создается благоприятная среда для атаки горла, гортани и верхних дыхательных путей вирусами и болезнетворными бактериями. По этой же причине жидкости, которыми вы удаляете жажду, должны быть комнатной температуры. Не нужно охлаждать их в холодильнике, - отметила врач-терапевт.

КАКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА НУЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ В ПОМЕЩЕНИИ?

- Оптимальная температура воздуха в помещении, где вы проводите свой день, от +18 до +23 градусов Цельсия. Во избежание переохлаждения старайтесь не находится в непосредственной близости с работающим кондиционером. Для дыхательной системы вреден сухой горячий воздух, поэтому его необходимо увлажнять. Для этого можно использовать специальные увлажнители, либо поставить под вентилятором емкость с водой. Вентилятор обеспечит циркуляцию водных паров в помещении и дополнительное охлаждение воздуха на 2-3 градуса. В жару окна лучше держать закрытыми и зашторенными, чтобы в помещение не попадали солнечные лучи и горячий воздух, особенности во время работы кондиционера. После захода солнца окна можно открыть, чтобы впустить в дом вечернюю прохладу, - советует специалист.

КАКУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА?

- Родителям в жару нужно уделять повышенное внимание своим детям, чтобы вовремя заметить симптомы перегрева: повышенная температура тела, быстрая утомляемость, капризы, покраснение кожи, учащенное дыхание и сердцебиение. При усугублении состояния могут возникнуть носовые кровотечения и даже обморок. Если ребенок перегрелся, его нужно уложить в прохладном помещении, подложив под голову подушку, расстегнуть одежду, положить на лоб холодный компресс, и вызвать врача на дом. Ребенку также рекомендуется пить воду комнатной температуры по паре глотков каждые 5-10 минут. Сразу большое количество жидкости пить нельзя, может начаться рвота, - говорит Казакова.