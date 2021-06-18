"Я получил удар в область головы": в больнице Ульяновска пациент избил врача

Это уже не первый случай нападения на медиков в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врачам в больницах приходится сталкиваться с разными пациентами. Есть люди спокойные, а есть те, кто проявляет агрессию, порой даже чрезвычайную. С подобным пациентом накануне столкнулись медики Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медпомощи (УОКЦСВМП). Мужчину доставили в больницу с колото–резаным ранением и явными признаками опьянения. Как итог - он набросился на хирурга Андрея Манохина.

ДИАГНОСТИРОВАЛИ СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА

- Я находился на суточном дежурстве. Мужчину доставили к нам из Ульяновской областной клинической больницы с подозрением на проникающее колото–резаное ранение передней брюшной стенки. От него исходил запах алкоголя. С момента поступления в приемное отделение пациент проявлял немотивированную агрессию к сотрудникам учреждения. В рамках оказания хирургической помощи ему было показано проведение ревизии раневого канала. При транспортировке в противошоковый блок пациент самостоятельно покинул каталку, продолжая вести себя агрессивно. Затем я получил удар в область головы, – рассказал Андрей Манохин.

Коллеги осмотрели врача и поставили ему диагноз: «закрытая черепно–мозговая травма, сотрясение головного мозга». От госпитализации Манохин отказался, продолжив суточное дежурство.

- Несмотря на инцидент, мы продолжили оказание пациенту экстренно–хирургической помощи в условиях противошокового блока. После выполнения мероприятий в полном объеме, пациент был передан правоохранительным органам, - отметил врач.

СТРАДАЮТ НЕ ТОЛЬКО ВРАЧИ, НО И МЕДСЕСТРЫ

Заведующая приемным отделением УОКЦСВМП Наталья Трошина отмечает, что специалисты приемного отделения периодически сталкиваются с хамством, а иногда и с рукоприкладством со стороны пациентов.

- В приемном отделении работают женщины и девушки, пришедшие к нам после обучения. Им приходится работать не только медиками, но и психологами. Я лично объясняю коллегам, как вести себя в различных ситуациях. В случае возникновения опасности у нас функционирует "тревожная кнопка", после нажатия которой приезжают сотрудники группы быстрого реагирования. В холле дежурит охранник. К сожалению, бывают случаи, когда специалист остается один на один с пациентом, находясь вне поле зрения охранника. Так, зимой у нас мужчина ударил молодую медсестру. По данному факту мы обратились с заявлением в правоохранительные органы, - заявила Наталья Трошина.

"ПОДОБНЫЕ СЛУЧАИ - НЕ РЕДКОСТЬ"

Юрист УОКЦСВМП Ирина Бурганова отметила, что за подобные нападения на медиков предусмотрена административная и уголовная ответственность. Наказание от штрафа до реального срока.

Главный врач Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени Е.М. Чучкалова Светлана Суворова возмущена случившимся.

- К сожалению, подобные случаи — не редкость. Уважаемые пациенты, не забывайте о том, что медицинский работник призван сохранять жизнь и здоровье людей. В неадекватном состоянии вы подвергаете риску свою жизнь и мешаете работать всему персоналу учреждения. За этим могут быть человеческие потери. Относитесь уважительно к медицинскому труду, – обратилась Светлана Суворова.

По факту нападения на хирурга передано заявление в правоохранительные органы, которые определят соответствующую меру наказания агрессивному пациенту.