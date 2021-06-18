В рамках всероссийской «Зелёной эстафеты» зелёные Татарстана окажут помощь приюту для животных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татарстан принял эстафету от коллег из Красноярска в марафоне реальных дел «Зелёная эстафета» на благо природы. Проблема брошеных животных стоит сегодня очень остро, поэтому 19 июня в Зеленодольске в приюте «Кот и Пёс» окажут помощь животным.

«Зелёная эстафета» реальных дел стартовала 5 июня сразу в Подмосковье, Башкортостане, Крыму и Ленобласти. Экологи по всей стране приводят в порядок важные для людей городские пространства, берега водоёмов, парковых зон и других природных пространств. Безразличных к тому, в каком мире мы будем жить, просто нет. Идеи экологии объединяют всех. Татарстан стал седьмым регионом России, где проведут эстафету.

Вы тоже можете присоединиться к акции в приюте «Кот и Пёс» 19 июня в 10:00.