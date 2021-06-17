Нашествие комаров в Татарстане: истребить их до конца невозможно

В городах республики на людей нападают комары-пискуны, а в лесах комары-кусаки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В начале этого лета в Татарстане наблюдается пик нашествия комаров и это еще не конец, предупреждает доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев.

- Конец мая – начало июня – период, когда комаров больше всего. Стоит ожидать, что этот год будет «комариным». Главная причина их многочисленности связана с повышенной температурой воздуха. Обычно во время расцвета черемухи бывают заморозки, в этом году подобного похолодания не было, наблюдалась жаркая погода. Поэтому первые комары появились уже в начале мая. Таким образом, накопилась большая популяция этих насекомых, они к нам прилетели без потерь. В июле будет новое поколение комаров. В воде они размножаются в течение 3-4 недель. Пик комариного нашествия спадет к концу июля – началу августа, – цитирует ученого Центру медиакоммуникаций КФУ.

Как поясняет Николай Шулаев, в городах Татарстана людей донимает комар-пискун. Он развивается в фонтанах, затопленных подъездах и даже в аквариумах. Чтобы размножаться этим кровососущим насекомым нужна вода. В сельской местности или в лесу обитает другой вид комаров – «кусака». Но есть еще и малярийный вид.

ЗАРАЗНО ИЛИ НЕТ

При всех опасениях можно сказать, что ни комар-пискун, ни комар-кусака своим укусом ничем не может заразить человека – они не являются переносчиками болезни, заверяет ученый КФУ. Правда, по мнению некоторых специалистов, на бытовом уровне ни все же могут занести в организм инфекцию, но это случается крайне редко. Другое дело малярийный вид этого насекомого – он является переносчиком малярийной плазмодии.

ПОЧЕМУ ЧЕШЕТСЯ

По словам Николая Шулаева, укус комара чувствуется сразу из-за того, что самка, а нападают только они, впрыскивает в кровь свою слюну. Она и раздражает организм человека - происходит процесс воспаления. Именно из-за слюны этого насекомого появляются пятна. Также лучше не расчесывать место укуса, а то возникнет воспаление и покраснение.

КОГО ИЗ ЛЮДЕЙ ПРЕДПОЧИТАЮТ

Как говорит Шулаев, ряд ученых утверждают, что комары предпочитают кусать людей, у которых четвертая группа крови. Правда, если самка голодная, то она нападет на любого человека.

- Комары были, есть и будут. Есть службы, которые борются с ними. Например, они используют специальный масляный реагент, создающий плотную пленку на воде. Таким образом, насекомому становится нечем дышать, оно погибает. Комары – назойливые насекомые, которые мешают нам работать и отдыхать. В местах скопления людей с ними можно бороться. Но истребить до конца их невозможно из-за большой численности, – подчеркивает эксперт КФУ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На сегодня по заявкам энтомологов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» сотрудники Дезинфекционной станции Казани провели противомалярийную обработку 44 водоемов на общей площади 117,11 гектара.

Данные работы в столице Татарстана идут с конца мая. Так, уже обработано правый берег реки Казанка - от аквапарка до Центра семьи, а также от стадиона «Ак Барс Арена» до моста Миллениум; левый берег Казанки - от Ленинской дамбы до линии напротив остановочного пункта «Новаторов», а также озеро Кабан, озера поселка Залесный, лесопарка «Лебяжье», в жилых комплексах Ново-Савиновского района города.

Всего в планах у специалистов обработать 160 различных водоемов, в которых могут развиваться личинки малярийных комаров, на общей площади 457,41 гектара. Для этого используются водные суспензии инсектицидного микробиологического средства «Бактицид». Оно предназначено для водоемов всех типов, включая рыбохозяйственные, и не представляет опасности для природы.