20 июня «День добрых дел» проведет сбор вещей и благотворительные мастер-классы на фестивале «Духов день»

Горожане смогут посетить ярмарку и фудкорт экологичных, этнических товаров, послушать песни народных коллективов, принять участие в ремесленных мастер-классах, лекциях по экологии и дискуссионных клубах.

20 июня фонд «День добрых дел» проведет на празднике благотворительные мастер-классы и организует сбор вещей для склада «Хорошие руки». На них участники смогут своими руками сделать уникальные изделия и подарки для себя и своих близких, научившись чему-то новому под руководством опытных мастеров.

Расписание мастер-классов на 20 июня:

- 11.30-12.30 изготовление венка из полевых цветов в качестве украшения для головы, возраст от 10 лет. Мастер: школа флористики Аллы Медведевой @allaflorist;

- 13.00-15.30 мастер-класс от столярной мастерской «МастерКА», возраст от 12 лет. Мастер: Александр Казаков @aleksandr_masterka;

- 16.00-17.00 изготовление подвески «Ангел-хранитель», возраст от 6 лет. Мастер: Ольга Ильина, @tigra_beads.

Фонд приглашает всех желающих полезно и приятно провести время, пообщаться, научиться чему-то новому, погрузившись в атмосферу творчества. Участие в мастер-классах – за благотворительный взнос в поддержку проектов фонда, предварительная запись не требуется, количество мест ограничено, лучше приходить на площадку заранее, чтобы успеть занять места.

В дополнение, в этот же день, 20 июня, с 11.00 до 18.00 на площадке будет работать мобильный пункт приема вещей склада «Хорошие руки». Собираемые вещи передают подопечным организации в рамках работы проекта «Благотворительный склад «Хорошие руки» - одного из крупнейших в России системно работающих пунктов приема, обработки и распределения бывших в употреблении вещей.

- Ежегодно на нашем складе бесплатно получают одежду, обувь, бытовую технику и прочие необходимые предметы около 12 тысяч человек. В Казани работают 3 пункта приема, дополнительно фонд проводит «выездные» акции по приему вещей, чтобы о возможности и сдать, и получить вещи узнали еще больше горожан. Так, участники дарят своим вещам вторую жизнь и помогают тем, кто по какой-либо причине сейчас не может позволить себе их купить, - поделился основатель фонда «День добрых дел» Рустем Хасанов.

Постоянные пункты приема вещей «Хорошие руки» работают по адресам: ул. Восстания, 59, ул. Пушкина, 24, и ул. Калинина, 3. По последнему адресу производится и выдача – здесь нуждающиеся могут получить бесплатную вещевую помощь. Требования к вещам: чистые и в хорошем состоянии, цвет, размер и фасон не имеют значения. Склад принимает одежду, обувь, исправную бытовую технику, детский инвентарь (коляски, кроватки и т.п.), приспособления для людей с инвалидностью (ходунки, инвалидные кресла и пр.), продукты питания длительного хранения, книги и др.

Дата и время: 20 июня, вск, 11.00-18.00 (сбор вещей), 11.30-17.00 (мастер-классы).

Место: территория цветочного фестиваля перед театром кукол «Экият».

Телефон для справок и вопросов 8 (843) 225-80-69.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», КНИТУ-КАИ им. Туполева, в метрополитене и др.

Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День добрых дел». Телефон: 8 (843) 236-65-61.