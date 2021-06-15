20 июня в парке им. Горького состоится фестиваль йоги

Всех участников фестиваля ждёт:

- общая йога зарядка на большой площади;

- классическая медитация;

- практика более 8 направлений йоги;

- арт-терапия;

- гонг-медитация;

- лекции по аюрведе и Васту как основа счастливой, здоровой жизни;

- метта-практика;

- mindfullness практики и воркшоп по основам медитации;

- медитация с поющими чашами;

- пение мантр и мини-концерт;

- йога для детей;

- ярмарка, где вы можете купить костюмы для йоги, коврики, арома палочки.

Среди приглашённых спикеров:

Александр Брат – автор трехступенчатой системы тотального осознания, квантовой медитации управления реальностью и метода экологичного сознания «Второе рождение». Более 12000 учеников по всему миру;

Дарья Пепеляева – сертифицированный mindfulness-преподаватель и embodiment facilitator, организатор конференции «Меньше стресса, больше Жизни», член ассоциации культуры осознанности АРКО. Стаж преподавания – более 5 лет;

Максим Кузьмин - преподаватель mindfulness и медитации, Embodiment фасилитатор, со-тренер проекта «Жить Внимательно» и руководитель Инструкторской программы, тренер проекта «Тело в дело», кризисный психолог. Сотрудничает с образовательными и бизнес проектами.

А также на фестивале будут представлены ведущие специалисты и мастера йоги Казани:

Леонид Кедров

Дмитрий Никитин и школа «Основа Основ»

Школа йоги Резеды Сафиной

Школы цигун и тайцзи Мастера Ван Лина в Казани

Денис Денисенко

Школа Шри Шри йоги и Галина Комарова

Пространство Раксиом

Проект Янтра Мантра

Школа йоги Сурья

Ecstatic Dance от DJ Asilia

На фестиваль йоги уже можно зарегистрироваться на сайте. Благодаря этому, если погода будет нелётной, всем зарегистрировавшимся придёт оповещение об изменениях. А также все зарегистрировавшиеся получат балы при сканировании QR-rкода на мероприятии, которые дают возможность выиграть призы и подарки на закрытии сезона, например, ноутбук, квадрокоптер, электросамокат, умные весы и не только!

Проект «Зеленый Фитнес» в Казани реализуется при поддержке: компании ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО Татнефть, Фонда Президентских грантов, Министерства спорта Российской Федерации и Дирекции парков и скверов г. Казани.

Также в 2021 году проект является одним из 26 победителей среди некоммерческих организаций в конкурсе на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» который проводится Минспортом России ежегодно с 2019 года.

СПРАВКА

«Зеленый Фитнес» - это занятия физической культурой на свежем воздухе и огромная команда единомышленников. В течение всего лета, вы сможете поучаствовать в бесплатных тренировках по 15 направлениям.

Проект «Зеленый Фитнес» осуществляется согласно федеральной программе «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография», одной из задач которой — увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55% населения к 2024 году.

Стартовав в Казани, проект успешно транслируется в другие города России. За 6 лет существования «Зелёного Фитнеса» с проектом познакомились жители 43 регионов нашей страны. Было проведено 5097 тренировок, в которых поучаствовало более 500 000 человек.