20 июня в парке им. Горького состоится фестиваль йоги

Всех участников фестиваля ждёт:
- общая йога зарядка на большой площади;
- классическая медитация;
- практика более 8 направлений йоги;
- арт-терапия;
- гонг-медитация;
- лекции по аюрведе и Васту как основа счастливой, здоровой жизни;
- метта-практика;
- mindfullness практики и воркшоп по основам медитации;
- медитация с поющими чашами;
- пение мантр и мини-концерт;
- йога для детей;
- ярмарка, где вы можете купить костюмы для йоги, коврики, арома палочки.
Среди приглашённых спикеров:
Александр Брат – автор трехступенчатой системы тотального осознания, квантовой медитации управления реальностью и метода экологичного сознания «Второе рождение». Более 12000 учеников по всему миру;
Дарья Пепеляева – сертифицированный mindfulness-преподаватель и embodiment facilitator, организатор конференции «Меньше стресса, больше Жизни», член ассоциации культуры осознанности АРКО. Стаж преподавания – более 5 лет;
Максим Кузьмин - преподаватель mindfulness и медитации, Embodiment фасилитатор, со-тренер проекта «Жить Внимательно» и руководитель Инструкторской программы, тренер проекта «Тело в дело», кризисный психолог. Сотрудничает с образовательными и бизнес проектами.
А также на фестивале будут представлены ведущие специалисты и мастера йоги Казани:
Дмитрий Никитин и школа «Основа Основ»
Школы цигун и тайцзи Мастера Ван Лина в Казани
Школа Шри Шри йоги и Галина Комарова
На фестиваль йоги уже можно зарегистрироваться на сайте. Благодаря этому, если погода будет нелётной, всем зарегистрировавшимся придёт оповещение об изменениях. А также все зарегистрировавшиеся получат балы при сканировании QR-rкода на мероприятии, которые дают возможность выиграть призы и подарки на закрытии сезона, например, ноутбук, квадрокоптер, электросамокат, умные весы и не только!
Проект «Зеленый Фитнес» в Казани реализуется при поддержке: компании ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО Татнефть, Фонда Президентских грантов, Министерства спорта Российской Федерации и Дирекции парков и скверов г. Казани.
Также в 2021 году проект является одним из 26 победителей среди некоммерческих организаций в конкурсе на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» который проводится Минспортом России ежегодно с 2019 года.
СПРАВКА
«Зеленый Фитнес» - это занятия физической культурой на свежем воздухе и огромная команда единомышленников. В течение всего лета, вы сможете поучаствовать в бесплатных тренировках по 15 направлениям.
Проект «Зеленый Фитнес» осуществляется согласно федеральной программе «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография», одной из задач которой — увеличить число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55% населения к 2024 году.
Стартовав в Казани, проект успешно транслируется в другие города России. За 6 лет существования «Зелёного Фитнеса» с проектом познакомились жители 43 регионов нашей страны. Было проведено 5097 тренировок, в которых поучаствовало более 500 000 человек.