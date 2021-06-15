В Марий Эл из-за коронавируса ввели новые ограничения

Граждане все так же в обязательном порядке должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня глава Марий Эл Александр Евстифеев распорядился внести изменения в действующий в республике указ об ограничениях в связи с распространением коронавируса.

Согласно им, организации и бизнесмены должны перевести на удаленный режим работы не менее 30% работников. В частности, на дистанционку должны перейти граждане старше 65 лет и сотрудники с хроническими заболеваниями. Исключение - вакцинированные. Они могут продолжать работу в обычном режиме.

Ограничения коснулись и торгово-развлекательных центров. Теперь в них нельзя находится несовершеннолетним без родителей или законных представителей. Также в торговых центрах временно закрываются детские игровые комнаты и прекращается работа бесплатных точек доступа Wi-Fi. Население все так же в обязательном порядке должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах. Данные ограничения, в зависимости от ситуации с коронавирусом, будут действовать до 5 июля.

Напомним, ранее в Марий Эл перенесли массовые мероприятий, в частности, Дня России, Межрегионального праздника марийской культуры «Пеледыш пайрем» и татарского праздника «Сабантуй». Дело в том, что в регионе был зафиксирован рост числа людей с симптоматикой коронавируса.