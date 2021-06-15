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Происшествия15 июня 2021 10:51

В Казани вынужденную посадку совершил самолет Новокузнецк - Москва

Одному из пассажиров стало плохо с сердцем
Камилла МИННИБАЕВАКамилла МИННИБАЕВА
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Пассажиру потребовалась срочная операция.

Пассажиру потребовалась срочная операция.

Фото: Алина НИЗАМОВА

Утром 15 июня вынужденную посадку в аэропорту Казани запросил командир воздушного судна, летевшего из Новокузнецка в Москву. Там плохо стало 66-летнему пассажиру из Кемеровской области.

После приземления самолета мужчину забрали медики "скорой". Они диагностировали у пассажира проблемы с сердцем. Его перенесли в реанимобиль на носилках и срочно увезли в Республиканскую клиническую больницу Казани. Там врачи поставили более точный диагноз - инфаркт миокарда. Мужчине потребовалась срочная операция.

В свою очередь севший самолет после выполнения всех технических работ вылетел далее по маршруту.

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