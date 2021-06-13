Новые приключения Светозары: на ТНТ стартует второй сезон сериала «Света с того света»

Фото: ТНТ.

Со вторника, 15 июня, на телеэкраны возвращается сериал «Света с того света». Главную героиню в исполнении Марии Машковой ждут новые клиенты и очередные авантюры друзей - Иры и Паши (Анна Котова-Дерябина и Кирилл Каганович). Во втором сезоне проект не изменит формата и останется скринлайф-ситкомом. Несмотря на то, что Света в обличии Светозары продолжает копить на операцию, способную вновь поставить ее на ноги, она ещё далека от своей цели.

Сюжетная линия сериала развивается так динамично, что зритель успевает за одну серию вдоволь насладиться приключением того или иного героя, что удобно для человека, только что включившего сериал. Если вы не имеете возможности ежедневно следить за развитием событий — не переживайте, ведь сериал будет понятен с любой серии.

Фото: ТНТ.

Из очевидных плюсов можно отметить позитивный настрой главной героини, имеющей ограниченные возможности и жизненные трудности, о чем говорить, безусловно, важно и нужно. Однако помимо персонажей и их проблем в новый сезон перешли и не совсем уместные шутки про инвалидов, которые могут показаться зрителю весьма жестокими. Оправдание токсичных отношений, безответственное поведение героев, порча волос клиентки, слежка за частной жизнью – всё это навряд ли существовало в реальной жизни. Но это сериал, и здесь возможно всё.

Посмотреть его после долгого рабочего дня, посмеяться местами и расслабиться можно и нужно – а это уже немаловажно.

«Света с того света», с 15 июня в 20:00 на ТНТ