Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2021 17:38

С 1 июля 2021 года в Казани вырастет плата за содержание жилья

Это, в частности, коснется тех, кто живет в квартирах по договору социального найма
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Соответствующее постановление уже подписано в Исполкоме города.

Соответствующее постановление уже подписано в Исполкоме города.

Фото: Александр ГЛУЗ

Согласно постановлению Исполкома Казани, тарифы за содержание жилья в городе вырастут с 1 июля 2021 года. Это коснется тех, кто живет в квартирах по договору социального найма, занимает квадратные метры государственного или муниципального жилищного фонда, а также владельцев квартир, которые не выбрали способ управления домом.

Так, например, в платежке напротив графы: «уборка мест общего пользования», услуга на один квадратный метр общей площади подорожает с 2 до 2,25 рубля в месяц. А тариф уборки придомовой территории с 3,68 рубля подскочит до 4,03 рубля за тот же квадратный метр.

В свою очередь стоимость технического обслуживания и ремонта жилого здания с 3,50 рубля в месяц за один квадратный метр вырастет до 4,10 рубля.

Общество: ВОПРОС ДНЯ