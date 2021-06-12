«Мы не на войне, но надо защищаться»: начальник казанского штаба Юнармии рассказал о важности уроков самообороны в школах

Начальник штаба Юнармии Московского и Кировского районов Казани Сергей Курылев уже три года ведет занятия по безопасности и самообороне. Фото: из личного архива Сергея Курылева.

Начальник штаба Юнармии Московского и Кировского районов Казани Сергей Курылев уже три года ведет в школе занятия по безопасности и самообороне, на которых учит детей правильным действиям при нападении на образовательное учреждение, эвакуироваться и чем защищаться при чрезвычайных ситуациях.

Он на практике показывает ученикам, что делать в случае вооруженного нападения, в том числе при использовании ножа. О безопасности детей, внедрении обязательных занятий самообороны, а также организации особой охраны в школах Сергей Курылев рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомолке».

ЖИЗНЬ РЕБЕНКА – АБСОЛЮТНО БЕСЦЕННА

Сергей Курылев отмечает, что сейчас терроризм приобрел большие масштабы. По его словам, на детей сильно влияет интернет, и они подвержены множеству психологических проблем, поэтому к чрезвычайным ситуациям и нападениям на школы нужно просто быть готовым. Но, в первую очередь, там должна быть сильная охрана и надежная система видеонаблюдения.

– Сейчас много дискуссируют по поводу охраны в школе: что и сколько может стоить. Жизнь ребенка – абсолютно бесценна. На мой взгляд, на охране должен быть вооруженный сотрудник Росгвардии и вообще без разницы, сколько стоят его услуги, - считает Курылев

По его словам, ситуация после нападения на школу №175 в Казани сильно не поменялась. Исключение те образовательные учреждения, которые могут оплатить вооруженных сотрудников. Остальные школы все также охраняют вахтеры – люди, которые могут вовремя нажать на тревожную кнопку, проверить, открыты или закрыты двери. Но вахтер – это не тот человек, который готов встретиться с преступником и оказать ему отпор голыми руками.

«ДЛЯ ДЕТЕЙ – ЭТО ИГРА»

Как утверждает Сергей Курылев, в школах сейчас нужно повышать уровень безопасности с разных сторон, в том числе, учить детей оказывать сопротивление, объяснять им, как действовать при чрезвычайных ситуациях и защищаться. Для этого нужно внедрять повсеместные уроки самообороны, которые могли бы проходить систематически два-три раза в неделю.

– Дети нормально воспринимают подобные занятия. Сначала им страшно, но интересно, а потом они привыкают к таким урокам и просто впитывают на интуитивном уровне. Дети быстро схватывают: с малышами, например, занятия можно проводить в виде игры, а потом уже переходить от простого к сложному. На мой взгляд, важен творческий подход учителя, его желание и умение заинтересовать детей, - говорит собеседник «Комсомолки».

Кроме того, по словам Курылева, нужно проводить подобные занятия и для педагогического состава – это должна быть и психологическая работа, и практическая.

– Для учителей можно проводить занятия, как курсы повышения квалификации, и учить их базовым приемам и практикам. Я понимаю, что мы говорим о совершенно диких вещах, педагоги и дети приходят в школы учиться, и у нас не война, но, как показывают происходящие события, это востребовано и каким-то основным навыкам нужно обучать, ведь ситуации бывают разные, – отмечает Сергей Курылев.

Одно из самых распространенных и доступных видов оружия – нож, поэтому на своих занятиях педагог учит детей защищаться именно от него. При помощи макета из резины Курылев «нападает» на класс, одновременно объясняя, как именно действуют преступники и что нужно делать в этот момент школьникам.

СОВЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Если дети, находясь в школе, слышат звуки выстрелов или взрывов, то первое, что им нужно сделать – забаррикадироваться в классе, закрыв дверь на ключ. При этом сейчас важно объяснить учителям, чтобы ключ от класса во время урока оставался в двери и его не приходилось искать на столе среди других вещей.

Также важно выключить звук телефонов и вести себя очень тихо, так как у нападающего есть всего семь минут, в течение которых успеют приехать службы спасения. Преступник не будет долго оставаться у закрытых дверей.

В забаррикадированном классе нужно выставить парты и стулья перед дверью, создав барьер и расстояние между преступником и детьми. Это поможет выиграть время. Прикрываться от нападающего в классе нужно портфелями, книгами, партами, в крайнем случае – эвакуироваться через окно. Но эвакуация может быть только с первого этажа и делать это нужно осторожно и очень тихо.

– Многие дети, особенно в начальной школе, не знают даже базовых правил эвакуации или защиты. Я считаю, что их просто нужно готовить, говорить на эти темы и объяснять, как действовать, чтобы защититься. Можно учить психологии преступников, чтобы дети могли предугадывать их действия, грамотно спасать себя и одноклассников, – объясняет Сергей Курылев.

На своих занятиях он также рассказывает детям и о нападениях на улице, в лифте, подъезде, парках, чтобы они знали, как правильно действовать в любой из этих моментов. Педагог объясняет школьникам какую-то ситуацию и так же в виде игры учит базовым техникам и приемам защиты.