«Оказались у этих прудов совершенно случайно»: В Татарстане полицейский спас двух маленьких сестер, которые едва не утонули

Дети резвились у воды вечером. Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

44-летний начальник дежурной смены полиции Альметьевска, майор Ленар Давлетшин вне службы решил подвезти на машине своего племянника-студента в Елабугу. Правоохранитель решил заодно полюбоваться местными достопримечательностями. Но «экскурсию» пришлось резко прервать.

- Гуляли по городу, осмотрели музеи. Под вечер решили прогуляться по парку возле тех самых Шишкинских прудов. В парке практически никого не было, метрах в 300 от нас резвились дети на берегу – две маленькие девочки. Вдруг, одна из них оказалась в воде, вторая попыталась помочь ей и тоже соскользнула в воду, - вспоминает полицейский.

Это были две сестренки в возрасте восьми и 10 лет. Одна из них упала в воду, когда хотела помыть руки и ноги. Другая попыталась помочь и тоже оказалась в пруду.

- Медлить было нельзя. Мы побежали на помощь, на ходу срывая с себя одежду. Пока спускался к пруду, заметил, что одна из малышек стала уходить под воду, другая еще барахталась, - рассказывает Ленар Давлетшин.

Берег пруда покрыт бетоном, на нем у воды скопились водоросли и тина. На них полицейский и поскользнулся. Оказавшись в воде пытался нащупать ногами дно, но не мог. Мужчина начал спасать детей.

Он схватил ту, которая была в четырех метрах от него и уже захлебывалась. Полицейский смог схватить ее за руку и доплыть до берега. Там его племянник помог вытащить ребенка из воды. Ленар же отправился за вторым ребенком. Девочку так же удалось спасти.

- Они были в шоковом состоянии и, конечно, напуганы. К счастью, они только нахлебались этой болотной водой. Лица их были в иле, но дышали они сами. Мы вызвали «скорую помощь» и передали детей медикам, - вспоминает Ленар Давлетшин. - А ведь мы оказались у этих прудов совершенно случайно. Какое же это чудо! Слава Богу, что мы оказались в этом месте и в это время! Наверное, любой поступил бы так же, как мы.

Майор полиции Ленар Давлетшин, увидев, что дети могут погибнуть, не стал медлить. Фото: МЧС Татарстана

Спасенные сестры сейчас находятся в больнице, к них небольшая степень переохлаждения, на днях детей должны уже выписать. Сообщает МЧС Татарстана.