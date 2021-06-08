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Общество8 июня 2021 17:55

«Оказались у этих прудов совершенно случайно»: В Татарстане полицейский спас двух маленьких сестер, которые едва не утонули

Одна из них упала в пруд, а другая пыталась ей помочь и так же оказалась в воде
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Дети резвились у воды вечером.

Дети резвились у воды вечером.

Фото: Александра КВИТКЕВИЧ

44-летний начальник дежурной смены полиции Альметьевска, майор Ленар Давлетшин вне службы решил подвезти на машине своего племянника-студента в Елабугу. Правоохранитель решил заодно полюбоваться местными достопримечательностями. Но «экскурсию» пришлось резко прервать.

- Гуляли по городу, осмотрели музеи. Под вечер решили прогуляться по парку возле тех самых Шишкинских прудов. В парке практически никого не было, метрах в 300 от нас резвились дети на берегу – две маленькие девочки. Вдруг, одна из них оказалась в воде, вторая попыталась помочь ей и тоже соскользнула в воду, - вспоминает полицейский.

Это были две сестренки в возрасте восьми и 10 лет. Одна из них упала в воду, когда хотела помыть руки и ноги. Другая попыталась помочь и тоже оказалась в пруду.

- Медлить было нельзя. Мы побежали на помощь, на ходу срывая с себя одежду. Пока спускался к пруду, заметил, что одна из малышек стала уходить под воду, другая еще барахталась, - рассказывает Ленар Давлетшин.

Берег пруда покрыт бетоном, на нем у воды скопились водоросли и тина. На них полицейский и поскользнулся. Оказавшись в воде пытался нащупать ногами дно, но не мог. Мужчина начал спасать детей.

Он схватил ту, которая была в четырех метрах от него и уже захлебывалась. Полицейский смог схватить ее за руку и доплыть до берега. Там его племянник помог вытащить ребенка из воды. Ленар же отправился за вторым ребенком. Девочку так же удалось спасти.

- Они были в шоковом состоянии и, конечно, напуганы. К счастью, они только нахлебались этой болотной водой. Лица их были в иле, но дышали они сами. Мы вызвали «скорую помощь» и передали детей медикам, - вспоминает Ленар Давлетшин. - А ведь мы оказались у этих прудов совершенно случайно. Какое же это чудо! Слава Богу, что мы оказались в этом месте и в это время! Наверное, любой поступил бы так же, как мы.

Майор полиции Ленар Давлетшин, увидев, что дети могут погибнуть, не стал медлить.

Майор полиции Ленар Давлетшин, увидев, что дети могут погибнуть, не стал медлить.

Фото: МЧС Татарстана

Спасенные сестры сейчас находятся в больнице, к них небольшая степень переохлаждения, на днях детей должны уже выписать. Сообщает МЧС Татарстана.

СпасательСпасатель: герои среди нас