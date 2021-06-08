Благородная профессия - служить людям

Их деятельность очень важна, в Чувашии социальная поддержка оказывается каждому третьему жителю. В 2020 году, несмотря на пандемию, на помощь одним только семьям с детьми было выделено порядка 18 миллиардов рублей, что в 1,8 раза больше, чем было в 2019 году. А все потому что меры поддержки граждан в стране в целом и республике в частности постоянно совершенствуются, развиваются и расширяются.

- Уважаемые работники социальной сферы! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем социального работника!

Ваша профессия - гуманная и востребованная. Вы заботитесь о тех, кто не может самостоятельно справиться с жизненными трудностями, кому необходима моральная и материальная поддержка. Вы становитесь опорой для пожилых, инвалидов, детей, многодетных и малообеспеченных семей.

Работа, которой вы отдаете все свои силы, требует большого терпения и умения сопереживать. Ваши участие и реальная помощь вселяют в людей уверенность и придают силы. На такое безграничное самопожертвование способны только люди с большим сердцем.

Социальная защита населения - приоритетная государственная задача. В Чувашии продолжают расширяться меры социальной поддержки граждан. Благодаря решениям, принятым на уровне федеральной и республиканской власти, многие нуждающиеся семьи Чувашии получают долгосрочные и единовременные выплаты.

Сегодня, когда весь мир борется с распространением коронавирусной инфекции, ваши отзывчивость и чуткость помогают жителям Чувашии из групп риска.

Огромная благодарность всем, кто посвятил себя социальной работе. Желаю оптимизма, доброго здоровья и благополучия! - поздравила работников социальной сферы заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Алла Салаева.

Заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Алла Салаева.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Так, например, с 1 июля текущего года внедряются новые выплаты семьям с детьми. Одинокие малообеспеченные родители с детьми в возрасте от 8 до 16 лет будут получать 50% регионального прожиточного минимума для детей. Нуждающимся беременным женщинам будут каждый месяц платить по половине прожиточного минимума трудоспособного гражданина, установленного в их регионе.

- Если ранее были предусмотрены пособия на детей возрастом до 7 лет, то теперь мерами поддержки будет охвачена еще одна категория - дети от 8 до 16 лет из нуждающихся семей. Также существенно увеличится помощь будущим матерям, - прокомментировала грядущие нововведения заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Алла Салаева. - Безусловно, новые инициативы направлены на улучшение демографической ситуации в стране и свидетельствуют о реализации конституционных положений о поддержке материнства и детства. В целом финансирование поддержки семей с детьми в рамках нацпроекта «Демография» в связи с введением новых пособий увеличится в Чувашии ориентировочно на 2 млрд рублей.

Отчасти благодаря поддержке родителей при рождении детей в Чувашии число многодетных семей за последние восемь лет выросло на 83,3% и составляет на сегодняшний день более 15 тысяч. Ведь в республике осуществляются единовременные выплаты на первого и последующих детей, а также ежемесячные - на детей от 3 до 7 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ

Также в регионе оказывают помощь малоимущим семьям и гражданам на основании соцконтракта. В 2020 году там было заключено более пяти тысяч таких соглашений, больше трети из которых связаны с помощью в трудоустройстве. Следующими по популярности в Чувашии - соцконтракты на профессиональное обучение и осуществление предпринимательской деятельности.

ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Из-за удара, который коронавирус нанес по экономике, в органы службы занятости Чувашии в 2020 году обратились 75,2 тысячи человек, что на 24 тысячи больше, чем годом ранее. По сравнению с 2019 годом число желающих возобновить работу после перерыва выросло в 8,4 раза, а число людей, впервые ищущих работу, - в 8,7 раза. Несмотря на дистанционный режим, в результате проведения специальных мероприятий на рынке труда службе занятости удалось трудоустроить более 38 тысяч человек!

В целях восстановления количество занятого населения до уровня 2019 года юридическим лицам и ИП предоставляется субсидирование найма при трудоустройстве безработных граждан.

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» в Чувашии проводится профессиональное обучение граждан, ищущих работу, включая безработных, лиц в возрасте 50 лет и старше, женщин с малолетними детьми.

На данный момент служба занятости республики направляет граждан на курсы для сварщиков. Профобучение проходит на площадке организации WorldSkills в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Основанием для проведения образовательных курсов стали заявки по этой рабочей специальности от крупных работодателей региона. В июне начнется обучение на швей и слесарей. Всех выпускников курсов сразу после экзамена ждут на крупных предприятиях республики.

- В 2021 году в Чувашской Республике планируется обучить 1129 человек, из них необходимо трудоустроить 75% обученных, - сообщила перед запуском обучения первых граждан министр труда Чувашии Алена Елизарова.

Министр труда Чувашии Алена Елизарова.

Чувашия в числе первых регионов России вступила в пилотный проект по модернизации службы занятости населения. В 2019 году состоялось открытие первого кадрового центра «Работа России» в городе Канаше. В центре создана современная инфраструктура, обеспечена комфортность получения услуг, внедряются новые подходы и решения, направленные на повышение качества обслуживания граждан.

В прошлом году начата работа по модернизации отдела республиканского центра занятости населения в городе Алатыре. Проведен капитальный ремонт фасада и входной группы здания, заработала система электронной очереди, закуплены интерактивные панели. В 2021 году работа продолжается, планируется изменение внутреннего оформления центра, будет проведено зонирование пространства, организованы комфортные места ожиданий, операционные окна и зоны самообслуживания.

- В рамках модернизации мы хотим сделать работу службы занятости максимально эффективной и удобной для граждан и работодателей. В соответствии с целями регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» центр занятости в Алатыре не только должен быть переоснащен технологически, модернизация предполагает изменение принципов работы. Служба занятости нового формата будет оказывать разнообразные услуги по индивидуальному сопровождению карьеры по принципу «трудоустройство под ключ», - разъяснила смысл проводимой модернизации министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

Особое внимание власти Чувашии уделяют старшему поколению. С прошлого года, например, в Чебоксарах и Новочебоксарске реализуется проект «Яндекс. Такси для ветеранов». За полгода в нем приняли участие более 300 ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников и вдов воинов.

На сегодняшний день в регионе проживает порядка 40 тысяч «детей войны», которым с 1 июня власти будут компенсировать расходы на оплату жилья и коммунальных услуг.

ПОДДЕРЖКА ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ

По последним данным, 180 тысяч жителей Чувашии получают различные социальные услуги. В республике открываются модельные центры, где пожилые люди смогут заниматься физкультурой, декоративно-прикладным творчеством, музыкой, компьютерной и финансовой грамотностью. Сейчас такие есть в Шумерле и Козловке.

- В пандемию многократно выросла нагрузка на социальных работников. Они взяли под опеку самых незащищенных граждан, и многие из них в дополнение к своей основной деятельности стали оказывать слабым и незащищенным волонтерскую помощь, - замечают в региональном отделении Минтруда.

ВАКЦИНАЦИЯ

Сохранение жизни и здоровья пенсионеров и инвалидов - основная задача социальных работников в период распространения COVID-19. Потому в разгар пандемии в 32 организациях Чувашии был введен режим двухнедельной изоляции для сотрудников и получателей услуг. Впоследствии там началась вакцинация от инфекции, которая дала возможность поэтапно снимать ограничения.

Так, в частности благодаря активному труду социальных работников, изоляция была снята в трех интернатах в Калинино, поселке Ибреси и селе Тарханы, где вакцинировали более 75% инвалидов и сотрудников.

ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

В Комплексном центре социального обслуживания населения Чебоксар Минтруда Чувашии с 2013 года функционирует отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Услуги предоставляются с обеспечением проживания и в условиях дневного пребывания.

Ежегодно в отделение обращается более 1200 женщин за различной помощью, и около 13 женщин ежегодно нуждаются в разрешении конфликтных отношений с обеспечением проживания, многие из них проживают с детьми.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ

В Чувашской Республике сеть учреждений социального обслуживания семьи и детей республики состоит из 26 организаций социального обслуживания: 21 центр социального обслуживания населения, функционирующий в муниципальных образованиях Чувашской Республики, 4 учреждения социального обслуживания семьи и детей (3 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями), 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей.