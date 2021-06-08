УНИКС проиграл ЦСКА во втором матче финала Единой лиги ВТБ 2021: Армейцы в шаге от очередного титула

Счет в серии 2:0 в пользу ЦСКА. Фото: БК УНИКС.

Нынешний баскетбольный сезон в России был одним из самых неопределенных, но и довольно ярких. С одной стороны, мало кто понимал, в какой форме могут оказаться команды после раннего завершения прошлого сезона из-за пандемии коронавируса. С другой - мы получили яркий чемпионат и конкуренцию, которой до этого в Единой лиге ВТБ не было.

Все же ранее были ЦСКА и все остальные. Да, могли выстрелить "Химки", УНИКС, "Локомотив", но побеждал все равно армейский клуб. В сезоне 2020/2021 ситуация поменялась. Тот же ЦСКА в регулярном чемпионате умудрился проиграть "Калеву" и "Зеленой Гуре" и финишировал лишь четвертым.

УНИКС был более стабилен на дистанции, но выше третьего место подняться не сумел. Фаворитом же сезона виделся "Зенит". Клуб из северной столицы вообще проводил феноменальный сезон - выиграл регулярку Единой лиги ВТБ и чуть не пробился в финал четырех Евролиги, в пяти матчах уступив грозной "Барселоне".

Эти матчи отняли у питерцев много сил и именно в этот момент "Зениту" выпало сыграть в полуфинале Единой лиги с ЦСКА. Армейцы воспользовались усталостью петербуржцев и вышли в финал, где их уже ждал УНИКС, выбивший из плей-офф краснодарский "Локомотив", кстати, второй раз в сезоне. До этого УНИКС не пустил южан в полуфинал Кубка Европы.

В том, что именно УНИКС и ЦСКА стали финалистами есть много символичного. У руля обеих команд стоят греки. Более того, финал Единой лиги ВТБ превратился в битву двух Димитрисов - казанца Прифтиса и москвича Итудиса.

Назвать фаворита было сложно ЦСКА подходи к матчам не в лучшем расположении духа после двух поражений в финале четырех Евролиги. УНИКС же вообще не играл две недели. Отсутствием игрового ритма можно было объяснить поражение казанцев в первом матче финальной серии.

Второй матч УНИКС начал уверенно - в кольцо армейцев подряд залетели три трехи, а затем последовал провал. Армейцы перестроились и уже к первому перерыву вели "+8".

Дальше больше. К середине второй четверти перевес ЦСКА уже 20 очков. Все попытки УНИКСа вернуться в игру успехом не увенчались. В итоге на большой перерыв команды ушли при счете 50:33 в пользу гостей.

Во второй половине игры команды больше оборонялись, чем атаковали. Армейцы грамотно сохраняли счет, не подпуская казанцев ближе чем на 15 очков. В концовке Итудис смог спокойно выпустить резервистов, но и они картину не испортили - 76:57 в пользу ЦСКА.

- Поздравляю команду, мы сегодня показали разные лица в защите и нападении, но при этом мы были очень стабильны в обороне. УНИКС не смог набрать даже 17 очков в каждой из четвертей. Это при том, что в первой игре набирал гораздо больше, особенно в последней четверти. В первой половине мы попали 62% трехочковых, при этом мы плохо атаковали с других дистанций, мы бросили 57% штрафных, 31% двухочковых. Да, у нас есть много хороших снайперов, но иногда бывает, что мячи не попадают в кольцо. При этом у нас была возможность и желание поддерживать каждый из бросков. В первой половине мы взяли 11 подборов на щите УНИКСа, а они - 10. Мы очень сильно начали третью четверть, 10 владений подряд УНИКС не мог забить, мы сдержали их. Мы ведем 2-0, но мы понимаем, какая команда нам противостоит, она играет уже второй финал в этом сезоне. И мы ожидаем, что третий матч будет сложным. Мы собраны, мы не видим ещё здесь трофея, его ещё нужно завоевать и мы считаем, что мы можем играть ещё лучше, - прокомментировал победу главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

- В первую очередь поздравляю ЦСКА, они хорошо играли, жестко. Видно, что они набрали отличный ритм. У них был просто невероятный процент попаданий в первой половине. Также очевидно, что у нас есть серьезная проблема с подборами в защите, мы не взяли слишком много мячей и к тому же, мы теряли слишком часто для матчей такого уровня. Но я хочу сказать, что мы должны играть лучше, быть серьезнее в начале игры, но я не могу сказать, что ребята не старались. Особенно во второй половине они реально старались, мы пропустили всего лишь 16 очков. Мы старались, но проблема в том, что мы не набрали хороший ритм. Сейчас нам нужно успокоиться и готовиться к третьей игре, - сказал после матча рулевой УНИКСа Димитрис Прифтис.

Таким образом, счет в финальной серии 2:0 в пользу ЦСКА. В случае победы в третьей игре армейцы в очередной раз выиграют Единую лигу ВТБ.