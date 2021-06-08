УК ПЖКХ в Западной зоне Татарстана установит 5 000 новых евроконтейнеров для ТКО

Установка новых евроконтейнеров на площадках накопления твердых коммунальных отходов и замена устаревших железных баков – одна из основных задач инвестиционной программы, реализуемой ООО «УК «ПЖКХ» (входит в структуру компании «РТ-Инвест»). В 2021 году региональным оператором на указанные цели запланированы расходы в объеме 26 млн рублей. Предполагается приобретение 1 450 ёмкостей для ТКО, в том числе, будут закуплены и установлены металлические сетчатые контейнеры для раздельного сбора отходов объёмом 1,1 кубометра в количестве 1 200 единиц.

Необходимо отметить, что основная потребность в обновлении контейнеров приходится на муниципальные образования – районы Татарстана. Так, в Западной зоне республики замене или обновлению подлежат более 2 000 емкостей.

В тоже время, в Казани запланировано обновление 1 000 контейнеров на 393 контейнерных площадках. В текущем году ООО «УК «ПЖКХ» уже установил первые 375 новых емкостей на площадках накопления ТКО Ново-Савинского района.

В целом в рамках инвестиционных программ ООО «УК «ПЖКХ» в 2021 году планирует совместно с подрядными организациями и муниципальными образованиями обновить более 5 000 емкостей для сбора отходов в Западной зоне Татарстана.