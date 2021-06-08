В Марий Эл девятиклассница, сдавшая ОГЭ на "двойку", покончила с собой

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Оршанском районе продолжается доследственная проверка по факту обнаружения тела 15-летней жительницы деревни Малая Орша. Предварительно, девятиклассница свела счеты с жизнью после того, как ее за "двойку" по ОГЭ отругал дедушка.

Установлено, что погибшая проживала с ним, а также бабушкой. Мать девочки в момент трагедии была на заработках в Москве.

Известно, что школьница училась скромно, больших успехов не делала, на учете нигде не состояла. Но выпускной экзамен по математике за 9-й класс она сдала на "двойку". Этот результат кто-то опубликовал в официальной группе класса в соцсети. Про это узнали родственники - те самые бабушка и дедушка .

Утром 4 июня последний пришел в дом и стал ругаться по этому поводу с внучкой. Претензий у него накопилось много - мало того, что получила "двойку", так еще не пошла в школу на летнюю отработку. Девушка эту ссору записала на телефон и переслала файл подружке. Спустя некоторое время домой вернулась бабушка, и нашла тело внучки в сенях.

Как сообщил "Комсомолке" собственный источник в правоохранительных органах, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.