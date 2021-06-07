В каких продуктах в Татарстане чаще всего находят микробов

В лидерах по числу обнаруженных микробов в Татарстане - мясо птицы. Фото: Евгения ГУСЕВА

В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day).

Цели, стоящие перед международным сообществом в достижении процесса устойчивого развития человечества, неразрывно связаны с вопросами здорового и полноценного питания, преодоления не только проблемы голода в отдельных регионах Земли, но и достижения принципов здорового образа жизни, в том числе посредством обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Безопасность пищевых продуктов должна обеспечиваться на всём пути их от места произрастания и производства до стола человека. Здесь должны учитываться факторы безопасного использования удобрений и средств борьбы с вредителями на стадии выращивания зерновых, зернобобовых, плодоовощных и ягодных культур, безопасное производство мясопродуктов, птицы и рыбы, способы их правильного хранения и транспортировки, а также обработки при приготовлении пищи или употреблении в пищу.

На любой из этих стадий продукты, употребляемые в пищу или используемые для её приготовления, могут стать источником опасности для здоровья человека при нарушении установленных правил производства, транспортировки, хранения или правильного приготовления.

Отдельной проблемой безопасности пищевых продуктов является культура приготовления и процесса употребления пищевых продуктов, когда потребитель сам нарушает естественные нормы гигиены, правильного питания и основных базовых принципов транспортировки, хранения и подготовки продуктов к употреблению в пищу.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сформулировала принципы, получившие название «Пять ключей к более безопасному питанию» подчеркивает важность:

поддерживать чистоту,

разделять сырую и приготовленную пищу,

подвергать пищу тщательной термической обработке,

хранить продукты питания при безопасных температурах,

использовать безопасную воду и чистое пищевое сырье.

Это важно, когда люди путешествуют, особенно в страны, где доступ к чистой воде, холодильникам, а также возможность соблюдать гигиену ограничены.

Все эти проблемы наносят существенный вред здоровью человека, в отдельных регионах представляя для него серьёзную угрозу или носящих систематический характер.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от пищевых инфекций, а также болезней пищевого происхождения умирает около 3 миллионов человек, а число регистрируемых заболеваний этого происхождения составляет порядка 600 миллионов случаев в год. В первую очередь это касается развивающихся стран, а также категории маргинальных групп, мигрантов в государствах с развитой экономикой.

Согласно данным ВОЗ, небезопасные продукты питания, содержащие болезнетворные бактерии, вирусы, паразитов или вредные химические вещества, являются причиной более 200 заболеваний от диареи до онкологических заболеваний. «Диарейные» болезни являются самыми распространенными заболеваниями, развивающимися в результате употребления загрязненных пищевых продуктов — ежегодно 550 миллионов человек заболевают, и 230 000 человек умирают.

Учреждая этот Всемирный день, ООН ставила своей задачей привлечение внимания государств к проблемам здорового питания населения, а также качеству производимых пищевых продуктов. Призыв обращён как к властным структурам, так и к производителям пищевой продукции и работникам сферы их сбыта (фермерам, работникам сельского хозяйства, пищевой промышленности и работникам торговли).

Среди предлагаемых мер по преодолению проблем, вызываемых нарушением безопасности пищевых продуктов, называются такие меры, как усиление контроля со стороны государственных структур за процессами выращивания, сбора, производства, транспортировки, хранения и продажи пищевых продуктов, совершенствование профилактики, диагностики и лечения пищевых заболеваний и повышение качества информации и образования по вопросам здоровья и питания.

Одним из важнейших направлений деятельности Роспотребнадзора и его территориальных органов является контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов. Доступ к достаточному количеству безопасных и питательных продуктов питания является важнейшим фактором для поддержания жизни и укрепления здоровья.

Управлением Роспотребнадзора по Татарстану в постоянном режиме осуществляется надзор за качеством и безопасностью пищевых продуктов, находящихся в обороте на территории республики.

В 2020 году было исследовано более 70 тысяч проб пищевых продуктов. В целом, показатели безопасности остаются стабильными на протяжении последних 3 лет и доля микробной загрязнённости продуктов питания составляет 2,7% (в 2019 - 3,1%). Наиболее часто микробы были обнаружены в кулинарных изделиях цехов и предприятий общественного питания, реализующих свою продукцию через торговую сеть (11,5%) и в мясе птицы (5,2%).

Доля нестандартных проб пищевой продукции по санитарно-химическим показателям стабильна и практически не изменилась - 0,33% (в 2019 году - 0,39%).

А вот удельный вес пищевой продукции, не соответствующей установленным требованиям по показателям качества в 2020 году увеличился и составил 2,4% против 1,83% в 2019году.

Это связано с результатами прицельного мониторинга, который проводился Управлением в числе 24 субъектов Российской Федерации в рамках пилотного проекта за качеством пищевой продукции.

Было исследовано 587 проб 12-ти групп основных пищевых продуктов (хлебобулочные, зерновые, макаронные изделия, в том числе обогащенные и безглютеновые, мясная, рыбная, молочная продукция, соки, фрукты, овощи, яйца, соль). В каждой группе были оценены от 11 до 30 показателей качества и проведено около 30 тысяч исследований.

В 2020 году по результатам надзорных мероприятий и лабораторных исследований изъято из оборота и не допущено для использования при производстве пищевых продуктов 1412 партий некачественной и опасной пищевой продукции и продовольственного сырья объемом 23 144 килограммов.

Надзор за качеством и безопасностью пищевой продукции и продовольственного сырья, находящегося в обороте на потребительском рынке республики, будет продолжен.