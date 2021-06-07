Скидки в магазинах, подарки и бесплатный кофе: что можно взять от оператора мобильной связи?

Фото: Tele2.

Все привыкли, что оператор связи - это исключительно услуги связи и мобильный интернет. Однако Tele2 несколько лет назад запустила «Другие правила», и теперь абоненты могут получать множество приятных бонусов от федеральных и региональных компаний, существенно экономящих бюджет и открывающих новые возможности перед пользователями.

ДОБРЫЕ ПОНЕДЕЛЬНИКИ

В середине мая оператор запустил очень приятную акцию - «Понедельники Tele2». Раз в неделю абоненты могут выбирать в своем личном кабинете подарок от партнеров компании.

Впервые эта акция проходила прошлой осенью. Тогда на выбор предоставляли только один бонус. В этом году можно составить индивидуальный праздничный сет сразу из трех позиций.

Например, в понедельник можно получить бесплатный кофе в «Макдоналдсе», поехать со скидкой на такси Gett и получить второй билет в подарок в сети «Киномакс». Также на выбор представлены скидки в интернет-магазинах, бесплатное обучение иностранным языкам, доступ в онлайн-кинотеатр и многое другое.

- По итогам осеннего этапа кампании Казань оказалась в лидерах по общей конверсии оферов (соотношение активированных промокодов к использованным. – Ред.), заняв второе место по России. Лучше нас оказалась только Москва. По нашим подсчетам, в прошлом году клиенты по понедельникам смогли сэкономить 400 тысяч рублей, - уточнил директор казанского филиала Tele2 Марат Кабанов.

Стать участником акции «Понедельники Tele2» могут все клиенты оператора в Татарстане до 21 июня включительно.

СКИДКИ, ПОДАРКИ И КЕШБЭК

Для поддержки стиля жизни своих клиентов у оператора также действует программа лояльности «Больше», где на сегодняшний день представлено свыше 100 предложений от более 70 федеральных и региональных партнеров. Ювелирные изделия, бытовая техника, обучение, медицина, одежда, косметика, литература - все это можно приобрести со скидкой или получить кешбэк и дополнительный подарок.

- Мы работаем с партнерами, которые умеют делать бизнес хорошо и качественно. И сотрудничаем с лидерами из разных отраслей, которым созвучны наши ценности и подходы в работе, - объяснил Марат Кабанов.

Только благодаря этим акциям, по подсчетам компании, абоненты Tele2 в Татарстане с начала года сэкономили свыше 250 тысяч рублей.

ЛАЙФ-СТАЙЛ

В прошлом году компания реализовала несколько крупных проектов, которые позволили провести время интересно и с пользой, но при этом с соблюдением правил дистанцирования в условиях пандемии.

Так, при поддержке ТРЦ «МЕГА» была запущена «Кинопарковка Tele2». В будни и выходные на парковке торгового центра можно было посмотреть фильмы, не покидая личного автомобиля. Проект был доступен для всех желающих вне зависимости от того, услугами какого оператора пользуется человек.

В Горкинско-Ометьевском лесу оператор открыл «Онлайн-парк», где регулярно проводились лектории, вечеринки под открытым небом с участием модных диджеев и музыкантов. Для желающих поработать вне дома и офиса функционировали зоны коворкинга с бесплатным интернетом 4G Tele2. По скромным подсчетам компании, свыше 11 тысяч гостей и жителей Казани посетили эту локацию.

В этом году компания обещает повторить эти два проекта. Летом в Казани снова заработает «Онлайн-парк», а в Набережных Челнах будет запущена «Кинопарковка Tele2».

Сроки старта и место проведения Tele2 пока держит в секрете. «Комсомолка» будет следить за анонсами.