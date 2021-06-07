Сардана Авксентьева: «Новые люди» видят уникальную роль Татарстана в судьбе страны

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Сардана Авксентьева – одна из самых известных женщин в российской политике. Она завоевала доверие россиян со всей страны, хотя успела проработать лишь около двух лет на посту мэра Якутска. Реформы мэр Авксентьева начала с первых минут вступления в должность в 2018 году: отменила собственную инаугурацию и отказалась от дорогостоящих зарубежных командировок. Чем сразу же завоевала искреннюю любовь тысяч россиян по всей стране и привлекла внимание к проблемам самого крупного города в мире, построенного на вечной мерзлоте.

Дальше было больше. Народный мэр, как прозвали Авксентьеву люди, заявила о необходимости избавиться от дорогих внедорожников, принадлежащих городской администрации. А еще о планах по продаже здания мэрии в центре Якутска и переводе административных отделов в недорогие помещения на городской периферии. И все это ради экономии бюджетных средств.

- Сардана Владимировна, а какие еще интересные и значимые решения, кроме, естественно, продажи внедорожников и здания мэрии, вы принимали на посту главы Якутска?, – поинтересовалась у «народного мэра» корреспондент «Комсомольской правды».

- Я вам так признательна за этот вопрос! Город Якутск при мне стал впервые участвовать в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ежегодно мы стали строить по 25 километров дорог! Конечно, пришлось перекопать весь город, превратив его в одну большую стройку, люди ворчали, но это как ремонт в доме. Всегда есть определенные неудобства. Второе. К моменту моего избрания на пост мэра, наш город был на 33 месте национального рейтинга прозрачности закупок. К моему уходу Якутск поднялся на 11 место. То есть мы улучшили свои показатели в три раза! Правда, я была не очень довольна. Я хотела бы попасть в десятку.

По словам Сарданы Авксентьевой, все позитивные изменения, которые она инициировала, и сейчас продолжаются.

- Я очень рада, что жители Якутска избрали мэром моего первого заместителя, Евгения Григорьева, - отметила она. - Поэтому команда продолжает работать, поставленные задачи они знают.

Интересовало журналистов и как Авксентьева чувствует себя сейчас. Ведь именно проблемы со здоровьем назывались главной причиной ее неожиданной отставки с поста главы города. Сейчас со здоровьем все в порядке, благодаря якутским врачам.

- Моя работа была постоянным круглосуточным стрессом, руководить таким городом, как Якутск, непросто, хоть и увлекательно, - вспоминает Авксентьева, - Сейчас я советник лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, готовлю предложения в избирательную программу. Это как раз то, что мне нравится - интеллектуальная работа, а стресса гораздо меньше.

Перестав быть мэром родного города, Авксентьева не перестала думать о том, как сделать жизнь россиян лучше. И поэтому планирует баллотироваться в Госдуму РФ от партии «Новые люди».

- Я поняла, что просто обязана нести свои идеи дальше, - сказала она.

Конечно, спросили журналисты знаменитую гостью и о том, каким ей видится будущее Татарстана и его роли в судьбе страны. Советы по управлению Авксентьева давать не стала. По ее мнению, жители Татарстана могут сами решить, как развивать регион.

- В моем представлении, Татарстан - это человек, который идет впереди всех с горящим факелом. Республика исторически являлась очень серьезным культурным, духовным, научным и, в последние десятилетия, промышленным центром. И своим великолепием она являет силу и мощь многонационального государства. Поэтому роль Татарстана для России очень высока. И очень значима.