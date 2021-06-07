Праздник - детям, ответственность – взрослым: Что в Чебоксарах делают для здорового будущего детей?

Пока одни проводят занимательные мероприятия для самых юных жителей столицы Чувашии, другие занимаются крупномасштабными проектами, направленными на сохранение института семьи и повышение качества жизни детей. Опыт Чебоксар, к слову, оказался интересен регионам всей страны.

В ГОСТИ К САМЫМ МАЛЕНЬКИМ

По словам мэра Чебоксар Олега Кортунова, День защиты детей напоминает о том, что дети - самое главное в жизни.

- Очень важно, чтобы каждый ребенок был окружен любовью и вниманием, рос здоровым и счастливым, получал качественное образование и развивал свои способности, - отметил он на своей странице в социальных сетях.

Он также добавил, что забота о семье и детях - приоритетная задача городских властей.

- Мы поддерживаем многодетные семьи, строим комфортабельные детские учреждения и всесторонне развиваем детский спорт, - подчеркнул он.

Непосредственно в День защиты детей градоначальник посетил детские сады № 131 и 206 и поздравил их воспитанников и воспитателей. Обращаясь к педагогам, Кортунов поблагодарил за воспитание подрастающего поколения талантливыми, добрыми, «понимающими суть любви к Родине и родному краю».

ОПЫТ НА ВЕСЬ МИР

На сегодняшний день под контролем Олега Кортунова находятся и вопросы питания в образовательных и дошкольных учреждениях. Успешный опыт организации процесса питания детей на днях был представлен коллегам из других регионов на форуме «Здоровые города. Здоровое питание детям». Мероприятие прошло с 1 по 3 июня в Казани и объединило российских и зарубежных экспертов, мэров городов, а также представителей сферы здравоохранения и здорового питания из разных стран.

Мэр Чебоксар представил участникам мероприятия программу «Школьное питание. Перезагрузка». В своем докладе Кортунов отметил, что в образовательных учреждениях города реализуется «цикличное меню», которое учитывает принципы сезонности продуктов, возраста детей, а также сбалансированности и территориальных особенностей питания. Вместе с основным меню в школах разработано и внедрено меню дополнительного питания.

Олег Кортунов заострил внимание участников форума на процессах мониторинга поставок продуктов питания в детские сады и школы, модернизации пищеблоков, замены кухонного оборудования и работы по установке фильтров для воды.

Так, на модернизацию школьных столовых в период с 2012 по 2014 год из городского бюджета было затрачено свыше 28 млн рублей. На эти средства в школах отремонтировали помещения пищеблоков, запустили пароконвектоматы для приготовления диетических блюд, установили фильтры для воды, заменили кухонное оборудование и раздаточные линии, а также приобрели обеденную мебель для обучающихся. В этом году для пищеблоков 60 школ было закуплено технологическое оборудование на сумму свыше 77 млн рублей.

Не менее масштабные работы проводили и в детских садах. Начиная с 2017 года на сумму свыше 52 млн рублей отремонтированы пищеблоки в 27 детских садах. В 2019 году в 103 детских садах заменили технологическое оборудование на сумму 100 млн рублей.

Горячее питание для учащихся в общеобразовательных организациях города Чебоксары передана на аутсорсинг 6-ти комбинатам питания. В детских садах приготовление пищи осуществляется сотрудниками учреждения. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке: от обработки сырья до выдачи готовых блюд.

Кстати, к популяризации здорового питания и к контролю качества еды в образовательных учреждениях власти города подошли вполне нетривиально. Как следует из доклада Олега Кортунова, еще в 2017 году в Чебоксарах на местном телеканале «Каша-малаша» был запущен цикл телепередач, где повара совместно с родителями готовят блюда из меню детского сада. В 2019 году этот проект стал лучшим в номинации «Лучшая программа/проект по здоровому питанию» конкурса «Здоровые города России», организованного Министерством здравоохранения Российской Федерации.

Чтобы контролировать качество школьного питания, в Чебоксарах запущен конкурс видеороликов «Школьный ревизорро» и челлендж «Завтрак победителя».

- Пятнадцать «Школьных ревизорро» из числа старшеклассников проверяли школьные столовые, уделяя внимание эстетическому оформлению обеденного зала и соблюдению санитарных требований, - пояснил в своем докладе градоначальник.

А для родителей дошкольников и школяров в администрации города проводят дни дегустации меню.

Из последних наработок Чебоксар - сборник «Питание от А до Я в дошкольных образовательных учреждениях». Он выпущен в этом году и включает опыт работы дошкольных организаций по разработке детского меню. Также в прошлом году разработана памятка по здоровому питанию для родителей школьников. Ее уже презентовали семьям первоклассников. В дополнение готовится к выпуску рабочая тетрадь школьника по основам здорового питания.

Эти и другие инструменты, по мнению мэра Чебоксар, позволили максимально увеличить количество детей, питающихся в школьных столовых: охват горячим питанием в общеобразовательных школах составил 96%.

Несмотря на богатый наработанный опыт, отметил Кортунов, казанский форум позволил почерпнуть для себя новые инструменты работы, реализованные в других регионах и странах.

Кстати, в рамках форума состоялось подписание Миланского пакта городской продовольственной политики. Свои подписи в документе поставили мэры Чебоксар, Нижнего Новгорода, Самары, Кишинева и Бишкека.

УЮТНЫЙ «ВТОРОЙ ДОМ»

Еще одно направление, которое находится под контролем местных властей, - капитальный ремонт образовательных учреждений и детских садов, имеющих износ свыше 50%. На эти цели выделено финансирование из бюджетов сразу трех уровней: муниципального, республиканского и федерального. В крупномасштабную программу попали 7 образовательных школ и 11 детских садов.

С целью личного контроля Олег Кортунов ознакомился с ходом работ в двух образовательных школах города - № 28 и 63.

Здесь уже утверждено, что во время каникул будут отремонтированы инженерные коммуникации, кровля, кабинеты, актовые и спортивные залы. Также в надлежащее состояние приведут системы отопления, заменят окна и благоустроят территории, будут решены вопросы освещения и обеспечения безопасности.

В образовательных учреждениях, которые посетил мэр Чебоксар, уже выполнены демонтажные работы. Начаты работы по ремонту кровли и установке новых пластиковых окон, а также дверных блоков.

- На данный момент работы идут по графику. Буду держать этот вопрос на контроле и дальше, - отметил Олег Кортунов.

К слову, объем работ запланирован действительно масштабный. Чтобы успеть к началу учебного года, ремонтный процесс в школах № 12 и 28 начали еще в майские праздники. С согласия родителей последние несколько недель школьники перешли на дистанционный формат обучения.

В этом году капитальный и текущий ремонт, обновление материально-технической базы планируется провести в школах № 12, 24, 27, 28, 30, 31 и 63 и детских садах № 19, 25, 41, 46, 48, 49, 61, 74, 75, 85 и 88.