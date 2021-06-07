Из журналистов - в кассиры-операционисты: как моментально обслужить самых лучших в мире клиентов

Так случайно (а может, и нет) получилось, что последние несколько лет мне приходится тесно взаимодействовать с транспортными компаниями: то я кому-то груз отправлю, то себе из дальних далей что-нибудь закажу. Поэтому с сервисом межрегиональных доставок знакома не понаслышке и уже успела составить собственный рейтинг перевозчиков. Однако окончательного фаворита для себя не определила. Ведь я хочу качественно, быстро и желательно по оптимальной цене! Поэтому, когда мне предложили окунуться в этот мир, я без раздумий согласилась.

ТОЛЬКО БЫ НЕ ГРУЗЧИКОМ

Тишину одного прекрасного утра нарушил телефонный звонок, а звонившая коллега своим вопросом взбудоражила мысли.

- Юля, хочешь денёк поработать в «Байкал-Сервис»? - прозвучал голос из трубки.

- Конечно хочу, - моментально выпалила я.

В мыслях сразу выстроился свой корыстный план.

- А кем? Только не грузчиком, пожалуйста, иначе из-за моего «изящества» компания на страховых выплатах разорится, - тут же попыталась пошутить я.

К счастью, предложили мне вакансию более женственную - кассира-операциониста. Так какой он, «Байкал-Сервис»? Один из крупнейших перевозчиков. Доставляет грузы по России, работает с ближним зарубежьем (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, а с недавних пор обеспечивает контейнерные перевозки и из стран Юго-Восточной Азии). За 26 лет работы ребята не только обширно раскинули свои сети по земному шару, но и наработали опыт, который позволяет предлагать клиентам комплексные решения по грузоперевозкам. Груз не только примут, надежно запакуют и отправят максимально удобным маршрутом, но и заберут непосредственно от отправителя или помогут доставить до конкретного адреса и даже поднять на нужный этаж - как говорится, «дверь в дверь». Работает перевозчик как с юридическими, так и с физическими лицами. Все делается четко по регламенту, и, что порадует особо педантичных клиентов, каждый этап буквально расписан по минутам. И это, кстати, я почувствую и на себе, правда, чуть позже, приступив к своим должностным обязанностям.

СВОИХ НЕ БРОСАЮТ

Знакомство с новым рабочим местом началось с экскурсии по «Байкал-Сервису». Логисты, бухгалтерия, кассиры-операционисты - все работают в едином ритме, словно слаженный механизм. Возможные спорные ситуации в любой момент готов решать менеджер по оперативной работе. Для этих целей она доступна как по телефону, так и онлайн - в личном кабинете для клиентов доступна переписка со службой поддержки. Права на ошибку, признаются сотрудники, не имеет никто: любое неверное действие может в лучшем случае испортить настроение клиенту, в худшем - запятнает репутацию компании.

Поэтому мне пришлось признаться вслух: боюсь сделать какой-нибудь неверный шаг и обеспечить проблемы и клиентам, и коллегам из других регионов.

- Не бойтесь, к работе нового сотрудника допускаем не сразу. Сначала предстоит пройти обучение, - успокаивает меня мой личный наставник, старший кассир-операционист Диляра Насретдинова.

По правилам в течение нескольких дней стажеру предстоит изучить основную терминологию и стандарты работы компании, освоиться в программе 1С. Если потребуется, наставники помогут записаться на дополнительные образовательные курсы. И только после этого новичка допускают к рабочему месту.

Мое обучение в компании решили ужать в объеме, но в основных понятиях и правилах пришлось старательно разобраться. Затем мне предстояло пройти короткий тест - без этого не видать заветного допуска к работе.

И вот настал самый ответственный момент - работа непосредственно с клиентами.

- Здрасьте, у меня отправка! - зашел в зал доброжелательный мужчина и, заметив меня, продолжил: - О, у вас новые сотрудники?

Проговаривая вслух вместе с наставником, мы прошли вместе все этапы обслуживания - от приема документов до выдачи экспедиторской расписки.

- Здесь мы проставлям печати. Верхняя часть бланка для нас, а нижняя - для клиента, - проговаривает еще раз вслух Диляра. - Отдаем клиенту на подпись...

- Клиент ставит свою подпись, отдает лист обратно вам и счастливо уходит дальше по своим делам, чтобы вновь потом прийти сюда, - неожиданно продолжил мой инструктаж отправитель.

Если честно, от неожиданности я даже растерялась, но именно этот момент стал переломным - я перестала бояться и стала просить себе клиентов еще и еще.

За то время, что я провела на терминале, мне попадались только доброжелательные люди - улыбаются, поддерживают в моих попытках освоить профессию. По словам Диляры Насретдиновой, так происходит в том числе оттого, что многие клиенты уже давно работают с компанией и стали настоящими партнерами.

Были, конечно, и свои сложности - от количества обязательных для заполнения полей немного рябило в глазах: отправитель, получатель, порядок оплаты, доверенность, страховка, сопроводительные документы, всякие КПП и прочие юридические аббревиатуры.

- Не переживай, программа сама подскажет, если ты что-то делаешь неправильно. Всплывут окна с подсказками, - словно прочитала страх и растерянность в моих глазах наставник.

В среднем на обслуживание одного клиента уходит до четырех минут. Сначала вместе с наставником, а потом и самостоятельно уложиться в отведенный регламент мне все же удалось.

Операционно-кассовое помещение, кстати, одна из двух площадок, где клиенту приходится сталкиваться лицом к лицу с сотрудниками транспортной компании. Вторая значимая площадка - зона складов. Складское помещение «Байкал-Сервис» расположилось в этом же здании, но имеет отдельный вход. Площадь в 3,5 тысячи квадратных метров разделена на 25 секций. Это зоны для казанских и транзитных грузов, зона негабаритных и объемных грузов, зоны выдачи и приема. Между ровными рядами палет снуют шустрые погрузчики, перемещаются сотрудники выдачи товара. На каждой коробке или палете наклейки с QR-кодом, скрывающим установочные данные получателя и отправителя. Работать приходится быстро: груз чаще всего отправляют день в день. Только с этого терминала ежедневно отправляется, согласно расписанию, в разные города страны до 20 груженых фур. Сейчас на складе «Байкал-Сервис» работают посменно 45 человек, но объем увеличивается. Как следствие - территории складов расширяются и компания проводит набор новых сотрудников.

- Важно желание работать и обучаться, а также отсутствие вредных привычек, - говорит нам начальник склада Айрат Шигабиев.

Кстати, сам Айрат пришел к руководящей должности постепенно. Свой трудовой путь молодой человек начинал с обычного рабочего.

ВТОРАЯ СЕМЬЯ?

Пример Айрата Шигабиева не единственный. Практика «взращивания» персонала до высоких должностей развита в «Байкал-Сервисе».

Еще одна такая сотрудница, с которой мне довелось пообщаться, - Светлана Кудряшова.

В 2016 году девушка пришла на должность кассира-операциониста. Внимательное руководство оценило потенциал, и буквально через год девушке предложили должность старшего кассира. Однако Светлана отказалась. Но за хорошие кадры в компании держатся, и через некоторое время предложение поступило вновь.

- Я согласилась. Потом, в 2017 году компания открыла еще один терминал (на Восстания, 100. - Ред.), и в моем подчинении оказались семь сотрудников, - вспоминает она.

Буквально три месяца назад Светлана Кудряшова получила очередное повышение - она стала региональным менеджером отдела оформления. Теперь у нее в подчинении 75 сотрудников из 28 городов.

- Мне важно поддерживать подчиненных, причем не только в рабочее время. Телефон у меня доступен всегда. Сотрудники могут позвонить и рассказать о своих проблемах в любое время. Моя задача понять, проявить сочувствие. Если возможно, мы постараемся вместе найти решение - быть может, причина в каком-то личном недопонимании. Важно помочь сотруднику все это пережить, чтобы он мог работать качественно, - объяснила свою роль Кудряшова.

Перечить таким словам я объективно не смогла. Уютный атмосферный коллектив и действительно доброжелательное общение с клиентами произвели на меня неизгладимое впечатление. Поэтому как сотрудник, пусть даже временный, я испытала чувство гордости. А как клиент? Как клиент я сделала для себя положительные выводы и, кажется, определила своего фаворита.